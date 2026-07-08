ARG
Argentína 3 2 Egyiptom
EGY
 Vége
Nyolcaddöntö
SUI
Svájc 0 (4) (3) 0 Kolumbia
COL
 Vége
Nyolcaddöntö
FRA
Franciaország Marokkó
MAR
 Csütörtök 22:00
Negyeddöntő
ESP
Spanyolország Belgium
BEL
 Péntek 21:00
Negyeddöntő
  • Megjelenítés
Borulni látszik az iráni béke, mélyponton a forint
Deviza

Borulni látszik az iráni béke, mélyponton a forint

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Újra nő a feszültség az USA és Irán közt, a tankerhajók elkezdtek visszafordulni a Hormuzi-szorosnál, és a közel-keleti konfliktus élesedésének hírére a forint is gyengülésnek indult. Délelőtt Donald Trump amerikai elnök kijelentette, hogy részéről érvényét vesztette az Iránnal kötött szándéknyilatkozat a háború lezárásáról, ami még mélyebbre lökte a hazai fizetőeszközt. A forint mozgását emellett egyszerre alakíthatja a nap folyamán a kedvező hazai inflációs kép, az érkező magyar költségvetési adatok, a dollár nemzetközi erősödése és az esti Fed-jegyzőkönyv.
Megosztás

A busz alá lökte Trump a forintot

Egyre tovább gyengül a forint, miután Donald Trump kijelentette, hogy érvényét vesztette az Irán és Egyesült Államok közötti szándéknyilatkozat a fegyveres konfliktus lezárásáról. Az amerikai elnök egyúttal az ankarai NATO-csúcson hangot adott annak, hogy nem kíván tárgyalni Teheránnal. A hírre a forint 1,5 hónapos mélypontra jutott.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Az elnök azután nyilatkozott így, hogy mintegy 85 amerikai katonai célpontra mért csapást az iráni hadsereg szerdán Kuvaitban és Bahreinben válaszul az Irán déli része ellen végrehajtott kedd éjszakai amerikai támadásra.

Megosztás

Kimondta Trump a támadások után: összeomlott a békefolyamat, nem akar tárgyalni az iszlám köztársasággal

Donald Trump szerda délelőtt kijelentette, érvényét vesztette az Irán és Egyesült Államok közötti szándéknyilatkozat a fegyveres konfliktus lezárásáról. Az amerikai elnök egyúttal hangot adott annak, hogy nem kíván tárgyalni Teheránnal - számol be a Reuters.

Tovább a cikkhez
Kimondta Trump a támadások után: összeomlott a békefolyamat, nem akar tárgyalni az iszlám köztársasággal
Megosztás

Csúnyán felszúrt a forint

Az euró árfolyama 357 forint felé ugrott, miután Donald Trump amerikai elnök a NATO-csúcson arról beszélt, hogy az Iránnal kötött alkunak vége, valamint beteg embereknek hívta az iráni vezetőket.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Megütötte az USA-Irán csörte az államkötvénypiacot, egyhavi csúcsra ugrottak a hozamok

Az amerikai és iráni katonai csapások nyomán élénk emelkedésnek indultak az olajárak, ami szerdán csaknem egyhavi csúcsra lökte az euróövezeti államkötvények hozamait. A piaci kockázatokat fokozza, hogy a legújabb fejlemények veszélybe sodorhatják a konfliktus lezárását célzó keretmegállapodást.

Tovább a cikkhez
Megütötte az USA-Irán csörte az államkötvénypiacot, egyhavi csúcsra ugrottak a hozamok
Megosztás

Egyhetes csúcson volt az euró-forint árfolyam, de nem biztos, hogy sokáig figyel majd a piac Iránra

A forint egészen 356,27-ig gyengült az euróval szemben a Közel-Keletről érkező eszkalációs hírek után, utoljára egy hete járt itt az árfolyam.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Nem biztos azonban, hogy a piacok sokáig figyelnek majd Hormuzra, emlékeztetett az ING:

A piacok továbbra is figyelni fogják a helyzetet, de az elmúlt időszakban jellemzően hamar túlléptek a közel-keleti feszültségek újbóli eszkalációjának kockázatán. Így jó eséllyel ma elsősorban a makrogazdasági hírek mozgathatják a devizapiacot, különösen a júniusi Fed-jegyzőkönyv közzététele miatt.

"Nem lehet eléggé hangsúlyozni, mennyire fontos volt a dollár szempontjából a Fed júniusi, héjább irányba tett elmozdulása. A piacok kamatemeléssel kapcsolatos meggyőződése akadályozta meg, hogy a dollár az olajárakkal együtt gyengüljön" – tették hozzá.

Megosztás

Gyors gyengülésben a forint

Az euró árfolyama 356, a dolláré 311,5 felett jár.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Megérkezett a viszontválasz: amerikai katonai célpontokat ért támadás, durvul az adok-kapok

Mintegy 85 amerikai katonai célpontra mért csapást az iráni hadsereg szerdán Kuvaitban és Bahreinben válaszul az Irán déli része ellen végrehajtott kedd éjszakai amerikai támadásra - jelentette be az iráni Forradalmi Gárda.

Tovább a cikkhez
Megérkezett a viszontválasz: amerikai katonai célpontokat ért támadás, durvul az adok-kapok
Megosztás

Visszafordulnak a hajók a Hormuzi-szorosnál, újra megbénulhat a kulcsfontosságú útvonal

A hajókövetési adatok szerint legalább négy olaj- és gázszállító tartályhajó fordult vissza, miközben megpróbált áthaladni a Hormuzi-szoroson. A stratégiai fontosságú vízi úton végrehajtott újabb támadások jelentősen fokozták a biztonsági aggodalmakat.

Tovább a cikkhez
Megosztás

Irán és a Fed: erre figyel a devizapiac

A hét elején még a gyenge amerikai munkaerőpiaci adat utáni dollárgyengülés segítette a forinthoz hasonló feltörekvő piaci devizákat, mára azonban ismét előtérbe került a biztonságkeresés és a közel-keleti kockázat.

A nemzetközi piacon szerda reggel a dollár egyhetes csúcsának közelében mozgott, miután újra felerősödtek az amerikai–iráni feszültségek. A piacok figyelme ismét a Hormuzi-szorosra és az olajárakra irányult: a Brent árfolyama az ázsiai kereskedésben jelentősen emelkedett, ami az inflációs félelmeken keresztül a kötvénypiacot és a dollárt is mozgathatja. A dollárindex ugyanakkor a reggeli erősödés egy részét később leadta, az euró-dollár árfolyam pedig egyelőre viszonylag stabilan alakult.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A forint szempontjából a nap első fontos hazai eseménye a júniusi államháztartási egyenleg közzététele lesz.

A költségvetési helyzet az elmúlt hetekben a magyar gazdaságpolitikai sztori egyik központi témájává vált, a júniusi adaton akár már az is látszódhat, hogy milyen hatása van annak, hogy a Tisza-kormány igyekszik megfogni a költségeket. Emellett a keddi, vártnál kedvezőbb inflációs adat továbbra is támaszt adhat a kamatcsökkentési várakozásoknak: a KSH szerint júniusban 1,7 százalékra lassult az éves infláció, ami a jegybank mozgásterét is növeli.

A nap fő eseménye azonban várhatóan az este 20 órakor érkező Fed-jegyzőkönyv lesz.

A befektetők azt figyelik majd, mennyire volt megosztott az amerikai jegybank döntéshozó testülete a júniusi ülésen, és hogy a dokumentum megerősíti-e a további szigorítási várakozásokat. Ez azért különösen fontos a devizapiacon, mert a Fed-pályával kapcsolatos várakozások közvetlenül hatnak a dollárra, azon keresztül pedig az euróra és a feltörekvő piaci devizákra, így a forintra is.

Napközben ezért az euró-forint mozgása mellett érdemes figyelni az euró-dollár árfolyamot és az amerikai hozamokat is. Ha a jegyzőkönyv a vártnál szigorúbb hangvételű lesz, az erősítheti a dollárt és nyomást helyezhet a forintra. Ha viszont a dokumentum inkább óvatosabb Fedet jelez, az gyengítheti a dollárt, ami kedvezőbb környezetet teremthet a magyar deviza számára.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Megosztás

Itt van Amerika újabb csapása Iránnal szemben, ezért ütötték meg a forintot is

Az Egyesült Államok kedden visszavonta azt az általános engedélyt, amely lehetővé tette az iráni olaj értékesítését, miután a Hormuzi-szorosban több tankhajót is támadás ért. Egy amerikai tisztségviselő szerint Irán lépései "teljességgel elfogadhatatlanok" és következményekkel járnak. A bejelentést követően a kőolaj árfolyama több mint 5 százalékkal emelkedett, és a dollár is érdemben erősödött.

Tovább a cikkhez
Itt van Amerika újabb csapása Iránnal szemben, ezért ütötték meg a forintot is

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Amdocs Limited - elemzés

A júliusi Top 10 negyedik helyezettje. A chartja jó, akár már most is lehetne venni belőle, ezért egy gyors elemzést csinálok róla.CégismertetőAz Amdocs (NASDAQ: DOX) egy 1982-ben alapított mul

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Trump szerint vége az Iránnal kötött megállapodásnak - Száguld az olaj, ütik a tőzsdéket
Kritikus a helyzet a ritka és halálos vírus gócpontjában, megteltek a kórházak, terjedési fázisban a járvány
Ütést kapott a forint este
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility