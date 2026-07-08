Borulni látszik az iráni béke, mélyponton a forint

A busz alá lökte Trump a forintot
Egyre tovább gyengül a forint, miután Donald Trump kijelentette, hogy érvényét vesztette az Irán és Egyesült Államok közötti szándéknyilatkozat a fegyveres konfliktus lezárásáról. Az amerikai elnök egyúttal az ankarai NATO-csúcson hangot adott annak, hogy nem kíván tárgyalni Teheránnal. A hírre a forint 1,5 hónapos mélypontra jutott.
Az elnök azután nyilatkozott így, hogy mintegy 85 amerikai katonai célpontra mért csapást az iráni hadsereg szerdán Kuvaitban és Bahreinben válaszul az Irán déli része ellen végrehajtott kedd éjszakai amerikai támadásra.
Kimondta Trump a támadások után: összeomlott a békefolyamat, nem akar tárgyalni az iszlám köztársasággal
Donald Trump szerda délelőtt kijelentette, érvényét vesztette az Irán és Egyesült Államok közötti szándéknyilatkozat a fegyveres konfliktus lezárásáról. Az amerikai elnök egyúttal hangot adott annak, hogy nem kíván tárgyalni Teheránnal - számol be a Reuters.
Csúnyán felszúrt a forint
Az euró árfolyama 357 forint felé ugrott, miután Donald Trump amerikai elnök a NATO-csúcson arról beszélt, hogy az Iránnal kötött alkunak vége, valamint beteg embereknek hívta az iráni vezetőket.
Megütötte az USA-Irán csörte az államkötvénypiacot, egyhavi csúcsra ugrottak a hozamok
Az amerikai és iráni katonai csapások nyomán élénk emelkedésnek indultak az olajárak, ami szerdán csaknem egyhavi csúcsra lökte az euróövezeti államkötvények hozamait. A piaci kockázatokat fokozza, hogy a legújabb fejlemények veszélybe sodorhatják a konfliktus lezárását célzó keretmegállapodást.
Egyhetes csúcson volt az euró-forint árfolyam, de nem biztos, hogy sokáig figyel majd a piac Iránra
A forint egészen 356,27-ig gyengült az euróval szemben a Közel-Keletről érkező eszkalációs hírek után, utoljára egy hete járt itt az árfolyam.
Nem biztos azonban, hogy a piacok sokáig figyelnek majd Hormuzra, emlékeztetett az ING:
A piacok továbbra is figyelni fogják a helyzetet, de az elmúlt időszakban jellemzően hamar túlléptek a közel-keleti feszültségek újbóli eszkalációjának kockázatán. Így jó eséllyel ma elsősorban a makrogazdasági hírek mozgathatják a devizapiacot, különösen a júniusi Fed-jegyzőkönyv közzététele miatt.
"Nem lehet eléggé hangsúlyozni, mennyire fontos volt a dollár szempontjából a Fed júniusi, héjább irányba tett elmozdulása. A piacok kamatemeléssel kapcsolatos meggyőződése akadályozta meg, hogy a dollár az olajárakkal együtt gyengüljön" – tették hozzá.
Gyors gyengülésben a forint
Az euró árfolyama 356, a dolláré 311,5 felett jár.
Megérkezett a viszontválasz: amerikai katonai célpontokat ért támadás, durvul az adok-kapok
Mintegy 85 amerikai katonai célpontra mért csapást az iráni hadsereg szerdán Kuvaitban és Bahreinben válaszul az Irán déli része ellen végrehajtott kedd éjszakai amerikai támadásra - jelentette be az iráni Forradalmi Gárda.
Visszafordulnak a hajók a Hormuzi-szorosnál, újra megbénulhat a kulcsfontosságú útvonal
A hajókövetési adatok szerint legalább négy olaj- és gázszállító tartályhajó fordult vissza, miközben megpróbált áthaladni a Hormuzi-szoroson. A stratégiai fontosságú vízi úton végrehajtott újabb támadások jelentősen fokozták a biztonsági aggodalmakat.
Irán és a Fed: erre figyel a devizapiac
A hét elején még a gyenge amerikai munkaerőpiaci adat utáni dollárgyengülés segítette a forinthoz hasonló feltörekvő piaci devizákat, mára azonban ismét előtérbe került a biztonságkeresés és a közel-keleti kockázat.
A nemzetközi piacon szerda reggel a dollár egyhetes csúcsának közelében mozgott, miután újra felerősödtek az amerikai–iráni feszültségek. A piacok figyelme ismét a Hormuzi-szorosra és az olajárakra irányult: a Brent árfolyama az ázsiai kereskedésben jelentősen emelkedett, ami az inflációs félelmeken keresztül a kötvénypiacot és a dollárt is mozgathatja. A dollárindex ugyanakkor a reggeli erősödés egy részét később leadta, az euró-dollár árfolyam pedig egyelőre viszonylag stabilan alakult.
A forint szempontjából a nap első fontos hazai eseménye a júniusi államháztartási egyenleg közzététele lesz.
A költségvetési helyzet az elmúlt hetekben a magyar gazdaságpolitikai sztori egyik központi témájává vált, a júniusi adaton akár már az is látszódhat, hogy milyen hatása van annak, hogy a Tisza-kormány igyekszik megfogni a költségeket. Emellett a keddi, vártnál kedvezőbb inflációs adat továbbra is támaszt adhat a kamatcsökkentési várakozásoknak: a KSH szerint júniusban 1,7 százalékra lassult az éves infláció, ami a jegybank mozgásterét is növeli.
A nap fő eseménye azonban várhatóan az este 20 órakor érkező Fed-jegyzőkönyv lesz.
A befektetők azt figyelik majd, mennyire volt megosztott az amerikai jegybank döntéshozó testülete a júniusi ülésen, és hogy a dokumentum megerősíti-e a további szigorítási várakozásokat. Ez azért különösen fontos a devizapiacon, mert a Fed-pályával kapcsolatos várakozások közvetlenül hatnak a dollárra, azon keresztül pedig az euróra és a feltörekvő piaci devizákra, így a forintra is.
Napközben ezért az euró-forint mozgása mellett érdemes figyelni az euró-dollár árfolyamot és az amerikai hozamokat is. Ha a jegyzőkönyv a vártnál szigorúbb hangvételű lesz, az erősítheti a dollárt és nyomást helyezhet a forintra. Ha viszont a dokumentum inkább óvatosabb Fedet jelez, az gyengítheti a dollárt, ami kedvezőbb környezetet teremthet a magyar deviza számára.
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Itt van Amerika újabb csapása Iránnal szemben, ezért ütötték meg a forintot is
Az Egyesült Államok kedden visszavonta azt az általános engedélyt, amely lehetővé tette az iráni olaj értékesítését, miután a Hormuzi-szorosban több tankhajót is támadás ért. Egy amerikai tisztségviselő szerint Irán lépései "teljességgel elfogadhatatlanok" és következményekkel járnak. A bejelentést követően a kőolaj árfolyama több mint 5 százalékkal emelkedett, és a dollár is érdemben erősödött.
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