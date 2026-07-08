ARG
Argentína 3 2 Egyiptom
EGY
 Vége
Nyolcaddöntö
SUI
Svájc 0 (4) (3) 0 Kolumbia
COL
 Vége
Nyolcaddöntö
FRA
Franciaország Marokkó
MAR
 Csütörtök 22:00
Negyeddöntő
ESP
Spanyolország Belgium
BEL
 Péntek 21:00
Negyeddöntő
  • Megjelenítés
 
Portfolio signature

Három ok, ami miatt fordulat jöhet a dollárban

A dollár idén eddig közel 3%-ot erősödött, a múlt hét azonban három olyan fejleményt hozott, amely komoly kérdőjeleket vet fel a folytatással kapcsolatban. Ezek nem egyszeri piaci zajok, amelyek néhány nap vagy hét alatt lecsengenek. Mindhárom történet mélyebb folyamatokra utal. Olyanokra, amelyek hónapokra, de akár évekre is átírhatják a dollár kilátásait.

A dollárral szembeni pesszimizmus ellenére az idei évben közel 3%-ot erősödött a zöldhasú, a januári mélyponthoz képest pedig már 5% feletti az erősödése.

Az erősebb amerikai növekedés, a szigorúbbá váló Fed és a nagy gazdaságok, mint az euróövezet és Japán, gyengélkedése egyértelmű helyzet elé állítja a befektetőket. A dollár mindenek felett.

A múlt héten viszont három olyan hír érkezett, amelyekről alig esett szó, pedig együttesen ezek azok a hírek, amelyek kijelölhetik a dollár útját a következő hónapokban.

Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!

Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!

Signature előfizetés

 
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility