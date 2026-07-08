Három ok, ami miatt fordulat jöhet a dollárban

A dollár idén eddig közel 3%-ot erősödött, a múlt hét azonban három olyan fejleményt hozott, amely komoly kérdőjeleket vet fel a folytatással kapcsolatban. Ezek nem egyszeri piaci zajok, amelyek néhány nap vagy hét alatt lecsengenek. Mindhárom történet mélyebb folyamatokra utal. Olyanokra, amelyek hónapokra, de akár évekre is átírhatják a dollár kilátásait.

A dollárral szembeni pesszimizmus ellenére az idei évben közel 3%-ot erősödött a zöldhasú, a januári mélyponthoz képest pedig már 5% feletti az erősödése.

Az erősebb amerikai növekedés, a szigorúbbá váló Fed és a nagy gazdaságok, mint az euróövezet és Japán, gyengélkedése egyértelmű helyzet elé állítja a befektetőket. A dollár mindenek felett.

A múlt héten viszont három olyan hír érkezett, amelyekről alig esett szó, pedig együttesen ezek azok a hírek, amelyek kijelölhetik a dollár útját a következő hónapokban.