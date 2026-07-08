Megszólalt Kármán András, kiderült, mekkora valójában a hiány - Azonnal reagál a forint

A hét elején még a gyenge amerikai munkaerőpiaci adat utáni dollárgyengülés segítette a forinthoz hasonló feltörekvő piaci devizákat, mára azonban ismét előtérbe került a biztonságkeresés és a közel-keleti kockázat.

A nemzetközi piacon szerda reggel a dollár egyhetes csúcsának közelében mozgott, miután újra felerősödtek az amerikai–iráni feszültségek. A piacok figyelme ismét a Hormuzi-szorosra és az olajárakra irányult: a Brent árfolyama az ázsiai kereskedésben jelentősen emelkedett, ami az inflációs félelmeken keresztül a kötvénypiacot és a dollárt is mozgathatja. A dollárindex ugyanakkor a reggeli erősödés egy részét később leadta, az euró-dollár árfolyam pedig egyelőre viszonylag stabilan alakult.

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A forint szempontjából a nap első fontos hazai eseménye a júniusi államháztartási egyenleg közzététele lesz.

A költségvetési helyzet az elmúlt hetekben a magyar gazdaságpolitikai sztori egyik központi témájává vált, a júniusi adaton akár már az is látszódhat, hogy milyen hatása van annak, hogy a Tisza-kormány igyekszik megfogni a költségeket. Emellett a keddi, vártnál kedvezőbb inflációs adat továbbra is támaszt adhat a kamatcsökkentési várakozásoknak: a KSH szerint júniusban 1,7 százalékra lassult az éves infláció, ami a jegybank mozgásterét is növeli.

A nap fő eseménye azonban várhatóan az este 20 órakor érkező Fed-jegyzőkönyv lesz.

A befektetők azt figyelik majd, mennyire volt megosztott az amerikai jegybank döntéshozó testülete a júniusi ülésen, és hogy a dokumentum megerősíti-e a további szigorítási várakozásokat. Ez azért különösen fontos a devizapiacon, mert a Fed-pályával kapcsolatos várakozások közvetlenül hatnak a dollárra, azon keresztül pedig az euróra és a feltörekvő piaci devizákra, így a forintra is.

Napközben ezért az euró-forint mozgása mellett érdemes figyelni az euró-dollár árfolyamot és az amerikai hozamokat is. Ha a jegyzőkönyv a vártnál szigorúbb hangvételű lesz, az erősítheti a dollárt és nyomást helyezhet a forintra. Ha viszont a dokumentum inkább óvatosabb Fedet jelez, az gyengítheti a dollárt, ami kedvezőbb környezetet teremthet a magyar deviza számára.

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