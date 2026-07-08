Nincs kőbe vésve, meddig mehet a forint – megszólalt Kármán András

A magyar kormánynak nincs meghatározott árfolyamcélja a forintra vonatkozóan, a hazai fizetőeszköz kiszámíthatósága azonban kulcsfontosságú – jelentette ki Kármán András pénzügyminiszter a szerdai sajtótájékoztatóján a Reuters beszámolója szerint.

A magyar kormánynak nincs konkrét árfolyamcélja a forintra, a hazai fizetőeszköz kiszámíthatósága azonban kulcsfontosságú

– mondta Kármán András pénzügyminiszter a szerdai sajtótájékoztatóján.

A tárcavezető megerősítette, hogy a kormány 2030-ra a bruttó hazai termék (GDP) 3 százaléka alá tervezi csökkenteni a költségvetési hiányt. Külön intézkedések nélkül ugyanakkor a jelenlegi becslések szerint a deficit jövőre akár a GDP 6,1 százalékát is elérheti.

Kármán hozzátette, hogy a pénzügyi tárca hiteles és átlátható középtávú költségvetési tervet terjeszt be a deficit mérséklésére.

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Forrás: Reuters

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