A Fed rémálma kezd megvalósulni a kötvénypiacon

Egyre nagyobb nyomás alatt az amerikai kötvénypiac. Ha megnézzük, hogy néz ki a kötvénypiaci árazás a felszín alatt, akkor egy eszkalálódó iráni háború sokkal nagyobb pénzpiaci károkat tud okozni, mint márciusban a háború kitörésekor. Épp emiatt kritikus fontosságú, hogy a héten látott újraeszkaláció csak egyszeri esemény volt-e, vagy pedig egy időnként visszatérő eseményről beszélhetünk-e.

Az amerikai infláció öt éve nincs a célon. 4,2 százalék az infláció, a New York-i Fed felmérésében pedig az egyéves fogyasztói inflációs várakozás 3,7 százalékra ugrott. A kötvénypiac pedig egyre feszültebben figyeli, mi történik inflációs fronton és hogyan reagál erre az amerikai jegybank.

Ebbe a helyzetbe érkezett szerda este az iráni eszkaláció. Amerikai gépek nyolcvannál több iráni célpontot bombáztak, Irán nyolcvanöt amerikai szövetségesi célpontot lőtt Bahreinben és Kuvaitban, Trump lezártnak nyilvánította a tűzszünetet, és haditengerészeti blokáddal fenyegetett. Nagy valószínűséggel nem a végkifejlet, hanem egy újabb fellángolás egy olyan konfliktusban, amely hónapok óta szakaszosan ismétli önmagát.

A piac az ilyesmit idővel megtanulja, hogyan kell kezelni. Csakhogy ez egy epizodikus háború, amelyik minden néhány hétben megmozgatja az olajat, nem engedi, hogy a befektetők figyelme elforduljon az inflációs kockázatokról.