A Fed rémálma kezd megvalósulni a kötvénypiacon

Az amerikai infláció öt éve nincs a célon. 4,2 százalék az infláció, a New York-i Fed felmérésében pedig az egyéves fogyasztói inflációs várakozás 3,7 százalékra ugrott. A kötvénypiac pedig egyre feszültebben figyeli, mi történik inflációs fronton és hogyan reagál erre az amerikai jegybank.
Ebbe a helyzetbe érkezett szerda este az iráni eszkaláció. Amerikai gépek nyolcvannál több iráni célpontot bombáztak, Irán nyolcvanöt amerikai szövetségesi célpontot lőtt Bahreinben és Kuvaitban, Trump lezártnak nyilvánította a tűzszünetet, és haditengerészeti blokáddal fenyegetett. Nagy valószínűséggel nem a végkifejlet, hanem egy újabb fellángolás egy olyan konfliktusban, amely hónapok óta szakaszosan ismétli önmagát.
A piac az ilyesmit idővel megtanulja, hogyan kell kezelni. Csakhogy ez egy epizodikus háború, amelyik minden néhány hétben megmozgatja az olajat, nem engedi, hogy a befektetők figyelme elforduljon az inflációs kockázatokról.
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