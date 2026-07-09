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Nagy esés után kapaszkodik a forint
Deviza

Nagy esés után kapaszkodik a forint

Portfolio
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Szerdán jelentősen gyengült a forint a közel-keleti konfliktus kiújulása miatt, csütörtök reggel azonban erősödésnek indult a hazai deviza.

Szerdán még 355 körül indította a napot a forint az euróval szemben, ám az iráni háború kiújulása miatt esésnek indult a hazai deviza. Az euró/forint 361 felett is megfordult, innen indult a korrekció.

Csütörtök reggel 359 körüli árfolyamot látunk.

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A bombázások folytatódnak, így a nemzetközi környezet továbbra is kiszámíthatatlan. Ugyanakkor ahogy a forint piacán, a tőzsdéken is korrekció jöhet a tegnapi nagy esés után.

Tegnap a kormány is megszólalt a forint árfolyamáról. A magyar kormánynak nincs meghatározott árfolyamcélja a forintra vonatkozóan, a hazai fizetőeszköz kiszámíthatósága azonban kulcsfontosságú – jelentette ki Kármán András pénzügyminiszter a szerdai sajtótájékoztatóján a Reuters beszámolója szerint.

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A mai nap érdemi piacbefolyásoló adat nem érkezik. Németország májusi külkereskedelmi mérlege, valamint a japán gépipari rendelésállomány kerül napvilágra. Délután az amerikai heti munkanélkülisegély-kérelmek adhatnak újabb jelzést arról, hogy a gyenge júniusi foglalkoztatási jelentés egyszeri megtorpanást vagy tartósabb munkaerőpiaci lassulást jelez-e.

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