Bomba formában a forint - jöhet az újabb nagy fordulat?

Az iráni háborús feszültségek hatására szerdán jelentősen gyengült a forint, ám azóta a magyar fizetőeszköz elkezdett magához térni: tegnap közel 0,8, ma pedig további 0,2 százalékot erősödött az euróval szemben. A dollárral szembeni árfolyam 311,5 körül alakul. A mai napon az európai konjunktúraadatok mellett az iráni-amerikai fejleményekre is érdemes figyelni.

Az iráni háború hírére szerdán nagyot gyengült a forint árfolyama, azóta viszont kezd magára találni a magyar fizetőeszköz. Tegnap közel 0,8%-ot, ma pedig már 0,2%-ot erősödött az euróval szemben a forint. A dollárral szemben 311,5 körül áll az árfolyam a dollárral szemben.

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Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy az iráni háború fellángolása csak epizódikus jelenség. A fontos tényező sokkal inkább az, hogy a piacok továbbra is nagyon elégedettek azzal, ami itthon történik,

az Uniós pénzek hazahozatala, valamint az euró bevezetésének szándéka egy biztonsági horgonyt ad a forintnak.

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A mai nap elsősorban európai konjunktúra adatok érkeznek, de eközben fontos figyelni az iráni-amerikai híreket is.

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