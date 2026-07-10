Bomba formában a forint - jöhet az újabb nagy fordulat?

Az iráni háború hírére szerdán nagyot gyengült a forint árfolyama, azóta viszont kezd magára találni a magyar fizetőeszköz. Tegnap közel 0,8%-ot, ma pedig már 0,2%-ot erősödött az euróval szemben a forint. A dollárral szemben 311,5 körül áll az árfolyam a dollárral szemben.
Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy az iráni háború fellángolása csak epizódikus jelenség. A fontos tényező sokkal inkább az, hogy a piacok továbbra is nagyon elégedettek azzal, ami itthon történik,
az Uniós pénzek hazahozatala, valamint az euró bevezetésének szándéka egy biztonsági horgonyt ad a forintnak.
A mai nap elsősorban európai konjunktúra adatok érkeznek, de eközben fontos figyelni az iráni-amerikai híreket is.
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