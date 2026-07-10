FRA
Franciaország 2 0 Marokkó
MAR
 Vége
Negyeddöntő
ESP
Spanyolország 2 1 Belgium
BEL
 Vége
Negyeddöntő
NOR
Norvégia Anglia
ENG
 Szombat 23:00
Negyeddöntő
ARG
Argentína Svájc
SUI
 Vasárnap 03:00
Negyeddöntő
  • Megjelenítés
Bomba formában a forint, visszanyerte az erejét a korábbi gyengülés után
Deviza

Bomba formában a forint, visszanyerte az erejét a korábbi gyengülés után

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az iráni háborús feszültségek hatására szerdán jelentősen gyengült a forint, ám azóta a magyar fizetőeszköz elkezdett magához térni: tegnap közel 0,8, ma pedig további 0,2 százalékot erősödött az euróval szemben. A délután és este folyamán a dollárral szemben 311-312 környékén, míg az euróval szemben 355-356 között oldalazott a forint.
Megosztás

Ma már nem okozott nagy meglepetést a forint

Az esti órákban a forint már lényegesen nem mozdult el, az euróval szemben 355,93-nál, a dollárral szemben 311,74-nél jár.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Helyben toporog a forint

Mostanában nincs érdemi mozgás az árfolyamokban, 355,9 forint az euró, 311,8 forint a dollár.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Ismét a 356-ot súrolja a forint

A forint most kicsit gyengült, az euróval szemben 355,9-nél, a dollárral szemben 311,6-nél jár.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Még egy picit erősödött a forint

Az euróval szemben 355,3 környékére, a dollárral szemben 310,7 környékére kúszott.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Újra magára talált a forint

355,5 közelébe erősödött az árfolyam.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Gyengülni kezdett a forint

356,5 körül az árfolyam.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

355 közelébe szúrt le a forint

Az Európai Bizottság hivatalosan jóváhagyta Magyarország csatlakozását az Európai Ügyészséghez (EPPO), így az ország a szervezet 25. tagállamává válik. A csatlakozással az EPPO hatásköre visszamenőleg is kiterjed a 2021. június 1. után Magyarországon elkövetett, uniós forrásokat érintő bűncselekményekre.

A hírt a piacok nagyon jól fogadták, a forint 355 közelébe erősödött.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Újra 356 alatt az árfolyam

Folytatódik a forint erősödése és a reggeli órák után, ismét 356 alatt van az árfolyam az euróval szemben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Oldalazásba váltott a forint

356-357 közötti sávban oldalaz a forint árfolyama. Eközben a mai napon döntenek a magyar Uniós pénzek sorsáról.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Kármán András: a pénzügyminiszterek tanácsa el fogja fogadni pénteken a magyar helyreállítási program felülvizsgált verzióját

Kármán András pénzügyminiszter szerint az uniós pénzügyminiszterek jóvá fogják hagyni Magyarország módosított Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervét, amellyel elérhetővé válik az a tízmilliárd eurós forrás, amelyet az előző kabinet jogállamisági és korrupciós aggályai miatt fagyasztottak be közel négy évre. Kármán András pénzügyminiszter bejelentése szerint a források felszabadítása kulcsfontosságú az új kormány számára a gazdaság újraindítása és az államháztartás rendbetétele érdekében.

Tovább a cikkhez
Kármán András: a pénzügyminiszterek tanácsa el fogja fogadni pénteken a magyar helyreállítási program felülvizsgált verzióját
Megosztás

Japán hazai befektetésekre ösztönözné óriási nyugdíjalapjait

A japán kormány arra ösztönözné az ország nyugdíjalapjait – köztük a mintegy 1,81 ezer milliárd dolláros vagyont kezelő GPIF-et –, hogy növeljék hazai részvényekbe és kötvényekbe fektetett tőkéjük arányát. Satsuki Katayama pénzügyminiszter pénteki bejelentése azonnal erősítette a négy évtizedes mélypont közelében mozgó jent, és csökkentette a japán kötvényhozamokat. Az esetleges átcsoportosítás globális hatással járhat, mivel a japán befektetők közel 5 ezer milliárd dollárnyi tőkét tartanak külföldön. A piaci szereplők között megoszlanak a vélemények arról, hogy a lépés tartós fordulatot hozhat-e, vagy csupán a piacok megnyugtatását szolgálja.

Tovább a cikkhez
Japán hazai befektetésekre ösztönözné óriási nyugdíjalapjait
Megosztás

356 alatt is járt a forint árfolyama

Erősödéssel próbálkozik a forint, már 356 alatt is járt az árfolyam.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Bomba formában a forint - jöhet az újabb nagy fordulat?

Az iráni háború hírére szerdán nagyot gyengült a forint árfolyama, azóta viszont kezd magára találni a magyar fizetőeszköz. Tegnap közel 0,8%-ot, ma pedig már 0,2%-ot erősödött az euróval szemben a forint. A dollárral szemben 311,5 körül áll az árfolyam a dollárral szemben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy az iráni háború fellángolása csak epizódikus jelenség. A fontos tényező sokkal inkább az, hogy a piacok továbbra is nagyon elégedettek azzal, ami itthon történik,

az Uniós pénzek hazahozatala, valamint az euró bevezetésének szándéka egy biztonsági horgonyt ad a forintnak.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A mai nap elsősorban európai konjunktúra adatok érkeznek, de eközben fontos figyelni az iráni-amerikai híreket is.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Megosztás

Soha ennyi devizatartaléka nem volt Magyarországnak, és ez még csak a kezdet – Mire kell ez a rengeteg pénz?

Idén májusban új történelmi csúcsra emelkedett a Magyar Nemzeti Bank (MNB) devizatartalékának összege, 61,1 milliárd euró volt a csúcs, majd onnan júniusban kicsit csökkent az összeg. Előre tekintve azonban ez csak a kezdet, a következő hónapokban várhatóan tovább kúszik majd felfelé a tartalék, az év végére akár a 70 milliárd eurót is meghaladhatja. Szükség is lesz erre a pénzre, ha a kormány komolyan gondolja az euró bevezetését.

Tovább a cikkhez
Soha ennyi devizatartaléka nem volt Magyarországnak, és ez még csak a kezdet – Mire kell ez a rengeteg pénz?
Megosztás

A Fed rémálma kezd megvalósulni a kötvénypiacon

Egyre nagyobb nyomás alatt az amerikai kötvénypiac. Ha megnézzük, hogy néz ki a kötvénypiaci árazás a felszín alatt, akkor egy eszkalálódó iráni háború sokkal nagyobb pénzpiaci károkat tud okozni, mint márciusban a háború kitörésekor. Épp emiatt kritikus fontosságú, hogy a héten látott újraeszkaláció csak egyszeri esemény volt-e, vagy pedig egy időnként visszatérő eseményről beszélhetünk-e.

Tovább a cikkhez
A Fed rémálma kezd megvalósulni a kötvénypiacon

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Accenture plc - elemzés

A júliusi Top 10 első helyezettje. Minél többet nézem, annál jobban tetszik.CégismertetőAz Accenture (ACN) 1989-ben alakult, a székhelye Dublinban, Írországban található. Fő tevékenysége az

PR cikk

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Milliók kerültek bajba Oroszországban, hatalmas ajándékhoz jutott Ukrajna - Háborús híreink pénteken
Tisza-kormány: mégsem történt lopás a kecskeméti vadászgép-alkatrészek ügyében
Kármán András: a pénzügyminiszterek tanácsa el fogja fogadni pénteken a magyar helyreállítási program felülvizsgált verzióját
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility