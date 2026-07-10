Bomba formában a forint, visszanyerte az erejét a korábbi gyengülés után

Ma már nem okozott nagy meglepetést a forint
Az esti órákban a forint már lényegesen nem mozdult el, az euróval szemben 355,93-nál, a dollárral szemben 311,74-nél jár.
Helyben toporog a forint
Mostanában nincs érdemi mozgás az árfolyamokban, 355,9 forint az euró, 311,8 forint a dollár.
Ismét a 356-ot súrolja a forint
A forint most kicsit gyengült, az euróval szemben 355,9-nél, a dollárral szemben 311,6-nél jár.
Még egy picit erősödött a forint
Az euróval szemben 355,3 környékére, a dollárral szemben 310,7 környékére kúszott.
Újra magára talált a forint
355,5 közelébe erősödött az árfolyam.
Gyengülni kezdett a forint
356,5 körül az árfolyam.
355 közelébe szúrt le a forint
Az Európai Bizottság hivatalosan jóváhagyta Magyarország csatlakozását az Európai Ügyészséghez (EPPO), így az ország a szervezet 25. tagállamává válik. A csatlakozással az EPPO hatásköre visszamenőleg is kiterjed a 2021. június 1. után Magyarországon elkövetett, uniós forrásokat érintő bűncselekményekre.
A hírt a piacok nagyon jól fogadták, a forint 355 közelébe erősödött.
Újra 356 alatt az árfolyam
Folytatódik a forint erősödése és a reggeli órák után, ismét 356 alatt van az árfolyam az euróval szemben.
Oldalazásba váltott a forint
356-357 közötti sávban oldalaz a forint árfolyama. Eközben a mai napon döntenek a magyar Uniós pénzek sorsáról.
Kármán András: a pénzügyminiszterek tanácsa el fogja fogadni pénteken a magyar helyreállítási program felülvizsgált verzióját
Kármán András pénzügyminiszter szerint az uniós pénzügyminiszterek jóvá fogják hagyni Magyarország módosított Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervét, amellyel elérhetővé válik az a tízmilliárd eurós forrás, amelyet az előző kabinet jogállamisági és korrupciós aggályai miatt fagyasztottak be közel négy évre. Kármán András pénzügyminiszter bejelentése szerint a források felszabadítása kulcsfontosságú az új kormány számára a gazdaság újraindítása és az államháztartás rendbetétele érdekében.
Japán hazai befektetésekre ösztönözné óriási nyugdíjalapjait
A japán kormány arra ösztönözné az ország nyugdíjalapjait – köztük a mintegy 1,81 ezer milliárd dolláros vagyont kezelő GPIF-et –, hogy növeljék hazai részvényekbe és kötvényekbe fektetett tőkéjük arányát. Satsuki Katayama pénzügyminiszter pénteki bejelentése azonnal erősítette a négy évtizedes mélypont közelében mozgó jent, és csökkentette a japán kötvényhozamokat. Az esetleges átcsoportosítás globális hatással járhat, mivel a japán befektetők közel 5 ezer milliárd dollárnyi tőkét tartanak külföldön. A piaci szereplők között megoszlanak a vélemények arról, hogy a lépés tartós fordulatot hozhat-e, vagy csupán a piacok megnyugtatását szolgálja.
356 alatt is járt a forint árfolyama
Erősödéssel próbálkozik a forint, már 356 alatt is járt az árfolyam.
Bomba formában a forint - jöhet az újabb nagy fordulat?
Az iráni háború hírére szerdán nagyot gyengült a forint árfolyama, azóta viszont kezd magára találni a magyar fizetőeszköz. Tegnap közel 0,8%-ot, ma pedig már 0,2%-ot erősödött az euróval szemben a forint. A dollárral szemben 311,5 körül áll az árfolyam a dollárral szemben.
Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy az iráni háború fellángolása csak epizódikus jelenség. A fontos tényező sokkal inkább az, hogy a piacok továbbra is nagyon elégedettek azzal, ami itthon történik,
az Uniós pénzek hazahozatala, valamint az euró bevezetésének szándéka egy biztonsági horgonyt ad a forintnak.
A mai nap elsősorban európai konjunktúra adatok érkeznek, de eközben fontos figyelni az iráni-amerikai híreket is.
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Soha ennyi devizatartaléka nem volt Magyarországnak, és ez még csak a kezdet – Mire kell ez a rengeteg pénz?
Idén májusban új történelmi csúcsra emelkedett a Magyar Nemzeti Bank (MNB) devizatartalékának összege, 61,1 milliárd euró volt a csúcs, majd onnan júniusban kicsit csökkent az összeg. Előre tekintve azonban ez csak a kezdet, a következő hónapokban várhatóan tovább kúszik majd felfelé a tartalék, az év végére akár a 70 milliárd eurót is meghaladhatja. Szükség is lesz erre a pénzre, ha a kormány komolyan gondolja az euró bevezetését.
A Fed rémálma kezd megvalósulni a kötvénypiacon
Egyre nagyobb nyomás alatt az amerikai kötvénypiac. Ha megnézzük, hogy néz ki a kötvénypiaci árazás a felszín alatt, akkor egy eszkalálódó iráni háború sokkal nagyobb pénzpiaci károkat tud okozni, mint márciusban a háború kitörésekor. Épp emiatt kritikus fontosságú, hogy a héten látott újraeszkaláció csak egyszeri esemény volt-e, vagy pedig egy időnként visszatérő eseményről beszélhetünk-e.
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