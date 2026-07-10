Japán hazai befektetésekre ösztönözné óriási nyugdíjalapjait

A japán kormány arra ösztönözné az ország nyugdíjalapjait – köztük a mintegy 1,81 ezer milliárd dolláros vagyont kezelő GPIF-et –, hogy növeljék hazai részvényekbe és kötvényekbe fektetett tőkéjük arányát. Satsuki Katayama pénzügyminiszter pénteki bejelentése azonnal erősítette a négy évtizedes mélypont közelében mozgó jent, és csökkentette a japán kötvényhozamokat. Az esetleges átcsoportosítás globális hatással járhat, mivel a japán befektetők közel 5 ezer milliárd dollárnyi tőkét tartanak külföldön. A piaci szereplők között megoszlanak a vélemények arról, hogy a lépés tartós fordulatot hozhat-e, vagy csupán a piacok megnyugtatását szolgálja.

A japán kormány azt szeretné, ha az ország nyugdíjalapjai nagyobb összegeket fektetnének hazai részvényekbe, kötvényekbe és más pénzügyi eszközökbe. Satsuki Katayama pénzügyminiszter váratlan kijelentése azonnal erősítette a négy évtizedes mélypont közelében mozgó jent, miközben a japán államkötvények árfolyama is emelkedett.

Katayama pénteki sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, a kormány egyik prioritása annak ösztönzése, hogy a háztartások és a nyugdíjalapok, köztük a Government Pension Investment Fund, vagyis a GPIF, növeljék japán pénzügyi eszközökben tartott befektetéseiket.

A GPIF a világ egyik legnagyobb nyugdíjalapja, kezelt vagyona eléri a 293,6 ezer milliárd jent, mintegy 1,81 ezer milliárd dollárt. Mérete miatt már a befektetési stratégiájának esetleges módosítására utaló nyilatkozatok is jelentős piaci mozgást válthatnak ki.

A kijelentést követően a jen egészen 161,29-ig erősödött a dollárral szemben, majd nyereségének egy részét leadta. A kötvényhozamok a teljes lejárati görbén körülbelül 10 bázisponttal csökkentek.

A Bloomberg forrása szerint a GPIF-re vonatkozó válasz előre elkészített volt, de nem világos, hogy tudatos szóbeli piaci beavatkozásnak szánták-e. A nyugdíjalapot nem a pénzügyminisztérium, hanem a munkaügyi tárca felügyeli, ezért befektetési stratégiájának megváltoztatása hosszabb hivatalos eljárást igényelne.

Egy esetleges átcsoportosítás hatása Japánon kívül is érezhető lenne. Az ország mintegy 1,2 ezer milliárd dollár értékben tart amerikai állampapírokat, a japán befektetők külföldön elhelyezett tőkéje pedig megközelíti az 5 ezer milliárd dollárt.

A kormány célja, hogy a lakossági és intézményi megtakarítások nagyobb része a hazai gazdaság finanszírozását szolgálja. Japán hosszú idő után ismét pozitív kamatkörnyezettel és erősebb nominális növekedéssel számolhat, miközben a részvénypiac már eddig is jól teljesített. A Nikkei 225 index nemrég először emelkedett 70 ezer pont fölé.

A belföldi eszközök súlyának növelése a jent is támogathatná. A devizát az elmúlt időszakban az Egyesült Államokkal szembeni kamatkülönbség, a tőkekiáramlás és a Bank of Japan függetlenségével kapcsolatos aggodalmak egyaránt gyengítették.

Yugo Tsuboi, a Daiwa Securities vezető stratégája szerint a GPIF mérete miatt a pénzügyminiszter nyilatkozatát nem lehet figyelmen kívül hagyni. Úgy véli, a lépés hozzájárulhatna a jen, a japán kötvények és a részvények egyidejű erősödéséhez.

Más piaci szereplők azonban kételkednek a tartós hatásban. Kazushige Kaida, a State Street Bank tokiói devizaértékesítési vezetője szerint a gazdasági háttér nem változott meg, ezért nehéz hosszabb távú jenerősödésre számítani. Amennyiben a kormány nem adja fel támogató gazdaságpolitikáját, a japán deviza gyengeségét meghatározó tényezők továbbra is fennmaradhatnak.

Sanae Takaichi miniszterelnök kormánya a laza monetáris politika híve. A kabinet gazdaságpolitikai tervei korábban aggodalmakat váltottak ki, mert a befektetők egy része attól tartott, hogy a kormány befolyásolni próbálja a jegybankot. Katayama ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a monetáris politikáról továbbra is a Bank of Japannak kell döntenie.

A pénzügyminiszter a nyugdíjalapok szerepéről annak kapcsán beszélt, hogy a lakosság miként részesülhetne közvetlenebbül a stratégiai ágazatokba irányuló beruházások előnyeiből. Takaichi egy hónappal korábban 14 évre szóló, 370 ezer milliárd jenes beruházási programot jelentett be, amelynek több mint negyedét mesterséges intelligenciára és félvezetőipari fejlesztésekre fordítanák.

A GPIF 2025 márciusában változatlanul hagyta hosszú távú eszközallokációját: vagyonának egynegyedét japán részvényekben, egynegyedét japán kötvényekben, egynegyedét külföldi részvényekben, a fennmaradó részt pedig külföldi kötvényekben tartja. Eszközeinek mintegy fele jelenleg külföldön van.

A hazai befektetések arányának növelése új keresletet teremthetne a japán részvények és kötvények iránt, miközben a tőke részleges hazahozatala a jent is erősíthetné. Egyelőre azonban nem világos, hogy a kormány szándéka valódi portfólióátrendezéshez vezet-e, vagy elsősorban a piacok megnyugtatását szolgálja.

Címlapkép forrása: EU

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