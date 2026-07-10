Kármán András: a pénzügyminiszterek tanácsa el fogja fogadni pénteken a magyar helyreállítási program felülvizsgált verzióját

Kármán András pénzügyminiszter szerint az uniós pénzügyminiszterek jóvá fogják hagyni Magyarország módosított Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervét, amellyel elérhetővé válik az a tízmilliárd eurós forrás, amelyet az előző kabinet jogállamisági és korrupciós aggályai miatt fagyasztottak be közel négy évre. Kármán András pénzügyminiszter bejelentése szerint a források felszabadítása kulcsfontosságú az új kormány számára a gazdaság újraindítása és az államháztartás rendbetétele érdekében.

A tárcavezető a Gazdasági és Pénzügyi Tanács (ECOFIN) brüsszeli ülése előtt emlékeztetett arra, hogy már a választások előtt megígérték, hogy elsődleges feladatuknak tekintik ezen források felszabadítását, így a mostani döntést komoly eredményként értékeli.

A felszabaduló összeget az új kabinet a gazdaságpolitikai elképzeléseivel összhangban álló programokra fordítja.

A tervek szerint ebből finanszírozzák majd a zöld és digitális átállást, a vasúti infrastruktúra korszerűsítését, a lakhatás támogatását, valamint a kis- és középvállalkozások megerősítését.

A miniszter meggyőződése szerint ezek a beruházások elengedhetetlenek az ország versenyképességének javításához és a gazdasági növekedés mielőbbi helyreállításához, így a pénzt a társadalom és a gazdaság számára egyaránt hasznos módon használják majd fel.

A költségvetés helyzetével kapcsolatban Kármán András hangsúlyozta, hogy rendkívül nehéz örökséget vettek át az előző kormánytól, hiszen a kabinetváltás elmaradása esetén idén 8,3 százalékos államháztartási hiánnyal kellett volna számolni. Az uniós források beáramlása már önmagában is jelentősen javít a helyzeten, amit további célzott lépések egészítenek ki. A hiánycsökkentő intézkedések közé tartozik például az egyetemeket fenntartó, közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok (KEKVA) visszavétele.

A pénzügyminiszter jelezte, hogy bár a helyzet már kedvezőbb, a gazdaság rendbetétele még nem fejeződött be. A további részletes intézkedéseket a felülvizsgált idei költségvetés fogja tartalmazni, amelyet a kormány augusztus végéig terjeszt be.

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