Kármán András: a pénzügyminiszterek tanácsa el fogja fogadni pénteken a magyar helyreállítási program felülvizsgált verzióját

A tárcavezető a Gazdasági és Pénzügyi Tanács (ECOFIN) brüsszeli ülése előtt emlékeztetett arra, hogy már a választások előtt megígérték, hogy elsődleges feladatuknak tekintik ezen források felszabadítását, így a mostani döntést komoly eredményként értékeli.
A felszabaduló összeget az új kabinet a gazdaságpolitikai elképzeléseivel összhangban álló programokra fordítja.
A tervek szerint ebből finanszírozzák majd a zöld és digitális átállást, a vasúti infrastruktúra korszerűsítését, a lakhatás támogatását, valamint a kis- és középvállalkozások megerősítését.
A miniszter meggyőződése szerint ezek a beruházások elengedhetetlenek az ország versenyképességének javításához és a gazdasági növekedés mielőbbi helyreállításához, így a pénzt a társadalom és a gazdaság számára egyaránt hasznos módon használják majd fel.
A költségvetés helyzetével kapcsolatban Kármán András hangsúlyozta, hogy rendkívül nehéz örökséget vettek át az előző kormánytól, hiszen a kabinetváltás elmaradása esetén idén 8,3 százalékos államháztartási hiánnyal kellett volna számolni. Az uniós források beáramlása már önmagában is jelentősen javít a helyzeten, amit további célzott lépések egészítenek ki. A hiánycsökkentő intézkedések közé tartozik például az egyetemeket fenntartó, közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok (KEKVA) visszavétele.
A pénzügyminiszter jelezte, hogy bár a helyzet már kedvezőbb, a gazdaság rendbetétele még nem fejeződött be. A további részletes intézkedéseket a felülvizsgált idei költségvetés fogja tartalmazni, amelyet a kormány augusztus végéig terjeszt be.
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