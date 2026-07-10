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Lépett a jegybank: új kétezres bankjegyet vezetnek be Ukrajnában
Deviza

Lépett a jegybank: új kétezres bankjegyet vezetnek be Ukrajnában

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Ukrajna jegybankja új, 2000 hrivnyás bankjegyet bocsát ki, amely az ország eddigi legnagyobb címletű fizetőeszköze lesz. A lépés célja a készpénzforgalom megkönnyítése egy olyan időszakban, amikor a háború gerjeszti az inflációt, és a bankok, valamint az elektronikus fizetési rendszerek működése is gyakran akadozik - írta a Reuters.

A kék színű, jelenleg mintegy 45 dollárt érő bankjegy szeptember 4-én kerül forgalomba – jelentette be Andrij Pisnij jegybankelnök. A pénzen Vaszil Sztusz, a szovjet korszak ismert ukrán költője és disszidense szerepel, aki éveket töltött szovjet fogságban emberi jogi tevékenysége, valamint az ukrán nemzeti kultúra védelme miatt.

Andrij Pisnij hangsúlyozta, hogy a gazdaság folyamatos változásban van, hiszen átalakulnak a jövedelmek, az árak, a forgalomban lévő készpénz mennyisége és a lakosság fizetési szokásai is. Kiemelte, hogy a pénzügyi rendszernek nemcsak korszerűnek, hanem ellenállónak is kell lennie, ami a jól működő készpénzmentes infrastruktúra mellett a készpénzhez való hozzáférést is feltételezi.

Az immár ötödik éve zajló háború súlyosan megviselte az ország gazdaságát. Milliók kényszerültek menekülésre, miközben a bombázások városokat és az infrastruktúrát rombolták le, az export, az ellátási láncok és a logisztika pedig súlyos károkat szenvedett. Bár Ukrajnában a kereskedelmi tranzakciók többsége készpénzmentes,

a háborús körülmények miatt továbbra is nő a készpénz iránti kereslet, különösen a frontvonal közelében fekvő régiókban.

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A forgalomban lévő készpénzállomány 2026 júliusának elejére 970 milliárd hrivnyára duzzadt a 2019-es mintegy 390 milliárddal szemben, amikor az ezres bankjegyet bevezették. Az ezer hrivnyás címlet jelenleg a forgalomban lévő bankjegyek összértékének több mint 55 százalékát teszi ki, ami a jegybankelnök szerint egyértelműen indokolttá tette egy nagyobb címlet kibocsátását. Az új bankjegy emellett csökkentheti a logisztikai költségeket, és hatékonyabbá teheti a készpénzszállítást is.

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Címlapkép forrása: Nenov via Getty Images

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