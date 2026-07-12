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Ezek az emberek formálják át az amerikai monetáris politikát

Portfolio
A Fed elnöke csütörtökön kihirdette annak a tizenöt külsős szakértőnek a nevét, akik öt munkacsoportban forgatják fel a jegybank működését. A névsor meglepő. Van ahol borítékolható, hogy Kevin Warsh Fed elnök akarata fog érvényesülni, de egészen meglepő helyeken nem biztos, hogy Warsh szava lesz a legerősebb.

Kevin Warsh első sajtótájékoztatója kifejezetten izgalmasan indult, mivel a legutóbbi kamatdöntőülésen bejelentette, hogy öt akciócsoportot hoz létre az amerikai jegybank teljes átvilágítására.

Félő volt, hogy az akciócsoportok feladata, hogy intellektuális támaszt biztosítsanak Warsh ötleteinek, amivel a saját maga képére formálhatja a jegybankot.

Most csütörtökön megérkeztek a nevek és van köztük meglepetés bőven. Megmutatjuk, kik azok akik megreformálják a Fedet a következő hónapokban.

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