Ezek az emberek formálják át az amerikai monetáris politikát

Kevin Warsh első sajtótájékoztatója kifejezetten izgalmasan indult, mivel a legutóbbi kamatdöntőülésen bejelentette, hogy öt akciócsoportot hoz létre az amerikai jegybank teljes átvilágítására.
Félő volt, hogy az akciócsoportok feladata, hogy intellektuális támaszt biztosítsanak Warsh ötleteinek, amivel a saját maga képére formálhatja a jegybankot.
Most csütörtökön megérkeztek a nevek és van köztük meglepetés bőven. Megmutatjuk, kik azok akik megreformálják a Fedet a következő hónapokban.
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