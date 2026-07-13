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Gyengülget a forint, kiszámíthatatlan a helyzet
Deviza

Gyengülget a forint, kiszámíthatatlan a helyzet

Portfolio
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A közel-keleti konfliktus kiújulása és a Hormuzi-szoros lezárása nyomán hétfő hajnalban megugrott az olajár, a Brent hordónkénti ára ismét 80 dollár közelébe szökött fel. A befektetők a biztonságosabb dollár felé fordultak, ami a kockázatosabb devizákat, köztük a forintot is nyomás alá helyezte. Délelőtt ugyan erőre talált a forint, és korrigálni kezdte a veszteségeket, de délután szép lassan ismét elkezdett visszagyengülni a magyar deviza. A piaci figyelmet a hét során az amerikai inflációs adatok és a közel-keleti fejlemények irányíthatják. Itthon fontosak lehetnek a Magyar Péter vezette kormány gazdaságpolitikai intézkedései is.
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Úgyfest, megmenekül az államcsődtől a bajba jutott ország

Adósságrendezésének egyik utolsó eleme zárult le hétfőn, így megúszta az államcsődöt Ghána. A nyugat-afrikai ország 2022 decemberében vált fizetésképtelenné, az S&P pedig márciusban jelezte, hogy az elvi megállapodások az átstrukturálásra váró adósság közel 97 százalékát lefedik.

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Úgyfest, megmenekül az államcsődtől a bajba jutott ország
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Gyengül vissza a forint

Az euróval szemben a délutáni órákban óvatos gyengülésben van a magyar deviza, egy euró már 357 forintig csúszott fel.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollár esetében 312,5-nél jár a váltás újra.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Hamarosan megszólal Magyar Péter – itt áll a forint

A forint még enyhe gyengülésben Az euróhoz képest a forintárfolyam továbbra is 356,5 környékén mozog, bár egy kisebb visszagyengülést láttunk az elmúlt órában, amikor 356,8-ig ment a kurzus. Hamarosan megszólal Magyar Péter miniszterelnök a parlamenti ülésnapon, ami akár kilengést is hozhat: az alaptörvény 17. módosításán túl várhatóan gazdaságpolitikai intézkedésekről is beszél majd. A kormányfő 13:00-kor kezdődő beszédéről élőben tudósítunk.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Hamarosan bejelentést tesz Magyar Péter a Parlamentben – indul az „abszolút országház” újabb felvonása

Magyar Péter miniszterelnök hétfőn 13 órakor ismerteti a kormány álláspontját az Alaptörvény tizenhetedik módosításáról hétfői napirend előtti felszólalásában. A miniszterelnök egy szombati Reddit AMA-fórumon megerősítette, hogy támogatja a köztársasági elnök közvetlen választását, és az új alkotmány kidolgozásába a társadalmat is bevonnák. Az online kérdezz-feleleken számos gazdaságpolitikai és szociális intézkedést is felvázolt, köztük új energetikai pályázatot, áfacsökkentést, célzott béremeléseket és a diákhitel kamatának mérséklését. Emellett szabályozási változásokat is előrevetített a közlekedési szankciók szigorításától a bírói kinevezési rendszer átalakításáig. Cikkünket folyamatosan frissítjük a parlamenti eseményekkel és a felszólalás legfontosabb bejelentéseivel.

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Hamarosan bejelentést tesz Magyar Péter a Parlamentben – indul az „abszolút országház” újabb felvonása
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Kitart a forint

A hajnali nagy gyengülést már nagyjából ledolgozta a magyar deviza: az euróhoz képest 356,4 alá kerül a kurzus.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollár esetében bár már a nyitó szint alá is benézett a váltás, most újra a kezdéshez közeli szinten, 311,75-nél mozog a váltás.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Hatalmas fordulat a világ legnagyobb nyugdíjalapjánál: milliárdokat vonhatnak ki a külföldi kezelőktől

Több nagy nemzetközi vagyonkezelőt, köztük a State Streetet és a Legal & Generalt érzékeny, akár több tízmillió dolláros bevételkiesés fenyegeti, miután Japán jelezte, hogy az állami nyugdíjvagyon jelentős részét inkább hazai eszközökbe irányítaná át. A lépés a becslések szerint dollármilliárdok átcsoportosítását vonhatja maga után a japán piacok javára.

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Hatalmas fordulat a világ legnagyobb nyugdíjalapjánál: milliárdokat vonhatnak ki a külföldi kezelőktől
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A forint elkezdett visszakapaszkodni

A magyar deviza az euróval szemben már 356,5 alá is benézett, pedig az árfolyam már 357,9 közelében is járt a reggeli órákban a Hormuzi-szorosban kiújult konfliktus és az emelkedő olajárak miatt.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollárral szemben még látványosabb a magyar fizetőeszköz teljesítménye, amely 8:00-kor még 314 felett volt, de az árfolyamra mostanra 311,7 alá nézett be.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A leginkább az áll az erősödés hátterében, hogy a befektetők a kezdeti pánikreakciók után újra elkezdtek bízni abban, hogy az iráni–amerikai háború nem válik ismét teljes intenzitású konfliktussá. Jelzi ezt az is, hogy a lengyel zloty is erőre kapott a dollárral szemben és már napi szinten is erősödéssel áll.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Aggasztó jelek érkeztek Kínából, valami nagyon félrecsúszott a gazdaságban

Egy 54 közgazdász körében végzett Reuters-felmérés szerint a kínai gazdaság növekedése lassulhatott a második negyedévben az év eleji stabil teljesítmény után, mivel a gyenge belső kereslet rontotta a kitartó export kedvező hatását. A várt lassulás miatt a piac újabb ösztönző intézkedésekben reménykedik.

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Aggasztó jelek érkeztek Kínából, valami nagyon félrecsúszott a gazdaságban
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Kicsit visszaerősödött a forint

A Hormuzi-szorosról szóló hírek miatt megy a csapkodás a devizapiacokon is. Nem rég a forint elkezdett visszakorrigálni, így az euróval szemben már 356,8-ig jött vissza az árfolyam.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Gyengül tovább a forint

A dollárral szemben már 314-ig esett vissza a forint a geopolitikai feszültségek miatti befektetői óvatosságnak köszönhetően.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A forint nem kivétel: a régiós devizák közül a zloty is gyengül, már 3,8 felett van a váltás, ami több mint egyéves mélypont a lengyel devizánál.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Az euróval szemben is érdemi veszteséggel áll a magyar valuta: az árfolyam már 357,9-ig is felment, ami fél százalékos gyengülést jelent eddig.

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Látványos gyengülésben a forint, már hajnalban elindult a pofozkodás

A közel-keleti konfliktus múlt heti kiújulása határozta meg a hétfő hajnali kereskedést: az amerikai és az iráni erők ismét rakéta- és dróntámadásokat hajtottak végre szombaton, Teherán pedig közölte, hogy újból lezárta a világ energiakereskedelme szempontjából kulcsfontosságú Hormuzi-szorost.

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A Brent olaj ára az ázsiai kereskedésben 4,1 százalékkal, hordónként 79,11 dollárra ugrott, ami ismét felerősítette az infláció tartós emelkedésével és a monetáris szigorítással kapcsolatos félelmeket.

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A befektetők emiatt a biztonságosabbnak tekintett dollár felé fordultak, miközben a kockázatosabb eszközök és devizák nyomás alá kerültek.

Az olajár-emelkedés már a kamatvárakozásokban is megjelent: a Reuters elemzése szerint a határidős piacokon már hétfő hajnalban 50,9 százalékos valószínűséget áraztak arra, hogy az amerikai jegybank, a Federal Reserve decemberig legalább két kamatemelést hajt végre, szemben a pénteki 47,6 százalékkal. A dollár további erősödési lehetőségeit ugyanakkor korlátozhatja, hogy az amerikai deviza és a Fed kamatpályájára vonatkozó várakozások az elmúlt hetekben már jelentősen feljebb kerültek.

Mint írtuk, a nemzetközi devizapiacok a dollár felé fordultak, a zöldhasú a főbb devizák többségével szemben erősödött. Az euró 0,1 százalékkal 1,1397 dollárra gyengült, miközben a dollárindex 0,1 százalékkal 101,13 pontra emelkedett, korábban pedig július 8. óta nem látott szintet is elért.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollár-jen árfolyam 0,2 százalékkal 162,075 jenre ugrott, vagyis a japán fizetőeszköz továbbra is rendkívül gyenge szinteken mozog. A jent az sem segítette érdemben, hogy a Bank of Japan a hírek szerint felfelé módosíthatja a 2026-os gazdasági növekedésre vonatkozó előrejelzését, és továbbra is kiemelt kockázatként kezeli az infláció túllövését.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A forint érzékenyen reagált a romló nemzetközi hangulatra: az eurót hétfő reggel hat órakor 357,59 forinton jegyezték, szemben a péntek délutáni 355,11 forinttal.

Ez mintegy 0,7 százalékos hétvégi gyengülésnek felel meg.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollár árfolyama ennél is nagyobb mértékben,

310,44 forintról 313,73 forintra emelkedett, részben a forint gyengülése, részben az amerikai deviza nemzetközi erősödése miatt.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A svájci frank jegyzése 385,03 forintról 387,42 forintra emelkedett. Itt is a nemzetközi hangulat a felelős, az alpesi ország fizetőeszköze klasszikus menedékvaluta.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A magyar deviza már az előző héten is jelentős kilengéseket mutatott, az euró árfolyama az aggasztó nemzetközi hírek és a magyar költségvetés vártnál kedvezőtlenebb helyzetéről érkező jelzések hatására átmenetileg a 360 forintos szintet is elérte, majd péntekre 355 forint közelébe kapaszkodott vissza.

A forint sérülékenységét növeli, hogy a korábbi erősödés nyomán a befektetői pozicionáltság továbbra is egyoldalú: sok piaci szereplő tart forinterősödésre építő pozíciót, ezért a globális kockázatkerülés erősödése gyors és látványos pozíciózárásokat válthat ki.

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A hétfő reggeli árfolyam alapján a forint július elejéhez képest körülbelül 0,4 százalékkal áll gyengébben az euróval, a dollárral és a svájci frankkal szemben. Az év eleje óta ugyanakkor továbbra is számottevő az erősödése: az euró ellenében 7 százalékot, a dollárral szemben 4,2 százalékot, a svájci frankkal szemben pedig 6,2 százalékot nyert.

Hétfőn nem érkezik olyan meghatározó makrogazdasági adat, amely önmagában érdemben átírhatná a piaci képet, így elsősorban a közel-keleti hírek és az olajár mozgása irányíthatja a kereskedést. A hét fontosabb eseményei kedden kezdődnek az amerikai inflációs adatokkal, majd szerdán a termelői árindexekkel folytatódnak. Magyarországon a parlament újabb döntéseinek fogadtatása lehet hatással az árfolyamra.

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Címlapkép forrása: Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images

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