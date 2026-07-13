Semmi nem állíthatja meg a forintot, szembeszélben talált magára a deviza

A közel-keleti konfliktus múlt heti kiújulása határozta meg a hétfő hajnali kereskedést: az amerikai és az iráni erők ismét rakéta- és dróntámadásokat hajtottak végre szombaton, Teherán pedig közölte, hogy újból lezárta a világ energiakereskedelme szempontjából kulcsfontosságú Hormuzi-szorost.

A Brent olaj ára az ázsiai kereskedésben 4,1 százalékkal, hordónként 79,11 dollárra ugrott, ami ismét felerősítette az infláció tartós emelkedésével és a monetáris szigorítással kapcsolatos félelmeket.

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A befektetők emiatt a biztonságosabbnak tekintett dollár felé fordultak, miközben a kockázatosabb eszközök és devizák nyomás alá kerültek.

Az olajár-emelkedés már a kamatvárakozásokban is megjelent: a Reuters elemzése szerint a határidős piacokon már hétfő hajnalban 50,9 százalékos valószínűséget áraztak arra, hogy az amerikai jegybank, a Federal Reserve decemberig legalább két kamatemelést hajt végre, szemben a pénteki 47,6 százalékkal. A dollár további erősödési lehetőségeit ugyanakkor korlátozhatja, hogy az amerikai deviza és a Fed kamatpályájára vonatkozó várakozások az elmúlt hetekben már jelentősen feljebb kerültek.

Mint írtuk, a nemzetközi devizapiacok a dollár felé fordultak, a zöldhasú a főbb devizák többségével szemben erősödött. Az euró 0,1 százalékkal 1,1397 dollárra gyengült, miközben a dollárindex 0,1 százalékkal 101,13 pontra emelkedett, korábban pedig július 8. óta nem látott szintet is elért.

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A dollár-jen árfolyam 0,2 százalékkal 162,075 jenre ugrott, vagyis a japán fizetőeszköz továbbra is rendkívül gyenge szinteken mozog. A jent az sem segítette érdemben, hogy a Bank of Japan a hírek szerint felfelé módosíthatja a 2026-os gazdasági növekedésre vonatkozó előrejelzését, és továbbra is kiemelt kockázatként kezeli az infláció túllövését.

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A forint érzékenyen reagált a romló nemzetközi hangulatra: az eurót hétfő reggel hat órakor 357,59 forinton jegyezték, szemben a péntek délutáni 355,11 forinttal.

Ez mintegy 0,7 százalékos hétvégi gyengülésnek felel meg.

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A dollár árfolyama ennél is nagyobb mértékben,

310,44 forintról 313,73 forintra emelkedett, részben a forint gyengülése, részben az amerikai deviza nemzetközi erősödése miatt.

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A svájci frank jegyzése 385,03 forintról 387,42 forintra emelkedett. Itt is a nemzetközi hangulat a felelős, az alpesi ország fizetőeszköze klasszikus menedékvaluta.

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A magyar deviza már az előző héten is jelentős kilengéseket mutatott, az euró árfolyama az aggasztó nemzetközi hírek és a magyar költségvetés vártnál kedvezőtlenebb helyzetéről érkező jelzések hatására átmenetileg a 360 forintos szintet is elérte, majd péntekre 355 forint közelébe kapaszkodott vissza.

A forint sérülékenységét növeli, hogy a korábbi erősödés nyomán a befektetői pozicionáltság továbbra is egyoldalú: sok piaci szereplő tart forinterősödésre építő pozíciót, ezért a globális kockázatkerülés erősödése gyors és látványos pozíciózárásokat válthat ki.

A hétfő reggeli árfolyam alapján a forint július elejéhez képest körülbelül 0,4 százalékkal áll gyengébben az euróval, a dollárral és a svájci frankkal szemben. Az év eleje óta ugyanakkor továbbra is számottevő az erősödése: az euró ellenében 7 százalékot, a dollárral szemben 4,2 százalékot, a svájci frankkal szemben pedig 6,2 százalékot nyert.

Hétfőn nem érkezik olyan meghatározó makrogazdasági adat, amely önmagában érdemben átírhatná a piaci képet, így elsősorban a közel-keleti hírek és az olajár mozgása irányíthatja a kereskedést. A hét fontosabb eseményei kedden kezdődnek az amerikai inflációs adatokkal, majd szerdán a termelői árindexekkel folytatódnak. Magyarországon a parlament újabb döntéseinek fogadtatása lehet hatással az árfolyamra.

Címlapkép forrása: Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images