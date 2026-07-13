Sokat erősödhet még a forint, nagy lendülettel lazíthat a jegybank

Mindenki a maga eszközeivel küzdött Hormuz hatásai ellen, de most némileg fellélegezhetünk
A UniCredit alapeseti forgatókönyve szerint a Hormuzi-szoroson keresztül zajló forgalom a nyári hónapoktól fokozatosan normalizálódik – mondta el Gárgyán Eszter, az UniCredit KKE-régiós devizastratégája. Az olaj ára már most jelentősen elmarad a március–májusi csúcsoktól, és a bank arra számít, hogy az olaj hordónkénti ára az idei év második felében 77–80 dollár körül alakulhat, majd 2027 folyamán fokozatosan 70 dollár közelébe mérséklődhet. Ez a közép- és kelet-európai országok számára a külkereskedelmi mérleg és az infláció szempontjából egyaránt kedvezőbb környezetet jelentene, és a háztartások fogyasztását is támogathatná.
A tavaszi üzemanyagár-emelkedést a régió kormányai eltérő módon próbálták tompítani, és nem csak nálunk vezettek be ideiglenes intézkedéseket. Ahogy Magyarországon, úgy Lengyelországban és Szerbiában is közvetlenül korlátozták az üzemanyagárakat, míg más országok elsősorban adócsökkentéseket alkalmaztak. A legnagyobb inflációs hatás Romániában és Bulgáriában jelentkezett, ahol a beavatkozás többnyire árréskorlátozásokra, illetve az alacsony jövedelmű háztartások célzott támogatására szorítkozott.
A közvetlen energiaárhatás az idei év második felében fokozatosan kifuthat, így 2027-re a régió legtöbb, euróövezeten kívüli gazdaságában visszatérhet az infláció a jegybanki célsávba. Magyarországon és Csehországban azonban lassabb lehet a normalizálódás. Gárgyán szerint itthon az előző kormány által bevezetett különböző árkorlátozások fokozatos kivezetése okozhat átmeneti inflációs emelkedést, várhatóan 2027 elején, ezt követően viszont ismét a 3 százalékos cél felé mérséklődhet a drágulás üteme.
Ezzel az UniCredit kevésbé látja pozitívan a folyamatokat, mint az MNB, ami jövőre 2,3 százalékos drágulást vár. A Hormuzi-szoroson keresztüli olajszállítással kapcsolatos optimizmus azonban a folyamatos huzavona fényében még akár túlzottnak is bizonyulhat később.
Még száz bázisponttal csökkenhet a magyar kamat idén
A magyar jegybank júniusban indította újra kamatcsökkentési ciklusát. Gárgyán Eszter szerint a vártnál kedvezőbb inflációs folyamatok és Magyarország kockázati megítélésének jelentős javulása további érdemi lazítás előtt nyithatja meg az utat.
A UniCredit alapeseti előrejelzése az év hátralévő részére még összesen 100 bázispontnyi kamatcsökkentéssel számol, így az irányadó ráta 2026 végére 5 százalékra süllyedhet. A bank 2027-re 4,5 százalékos kamatszintet vár, de az újabb kedvező inflációs adatok alapján ennek a lazításnak egy része akár már az idei évben megtörténhet. Ehhez az is szükséges, hogy az árkorlátozások kivezetése ne okozzon számottevő inflációs hullámot – igaz, a jegybank álláspontja szerint nem is fog.
Idén is a régiós növekedési rangsor végefelé kulloghatunk
Mauro Giorgio Marrano, a bank Közép- és Kelet-Európát elemző szenior közgazdásza arra számít, hogy
2026-ban a közép- és kelet-európai országok többségének gazdasága 2–3 százalékkal bővülhet, Magyarország azonban lefelé lóg ki a csoportból.
A növekedést a térségben elsősorban a lakossági fogyasztás és a beruházás, vagyis a belső kereslet hajtja majd, miközben a nettó export idén még inkább fékezi a gazdaságokat.
Lengyelország 2026-ban és 2027-ben is 3 százalékos növekedést érhet el, Szerbia pedig az idei 2,9 százalék után jövőre 3,5 százalékra gyorsulhat. Románia ezzel szemben idén mindössze 0,2 százalékkal bővülhet, elsősorban a költségvetési kiigazítás miatt, 2027-ben azonban 2,3 százalékra gyorsulhat.
Magyarországon a bank 2026-ra 1,3 százalékos növekedést vár, amely 2027-ben 2,5 százalékra gyorsulhat, az idei magyar teljesítmény így a régió gyengébbjei közé tartozhat. Ennek fő oka a beruházások tartós gyengesége, de a magyar feldolgozóipar erős német és autóipari kitettsége is visszahúzza a gazdaságot.
Nem mindenhol visszahúzó erő az ipar
A közép- és kelet-európai feldolgozóipar összképe eközben továbbra is vegyes: Magyarország, Szlovákia, Románia és Bulgária ipari termelése az elmúlt időszakban a német gazdasághoz hasonlóan gyengén teljesített.
A régión belül három ország teljesítménye emelkedik ki, megmutatva, hogy ilyen európai környezetben is lehetséges, hogy nőjön az ipar.
- Lengyelországot nagy belső piaca és sokszínűbb ipari szerkezete védi a külső kereslet visszaesésétől.
- Csehország autóipara – a hagyományos és az elektromos járműgyártásban egyaránt – jobban teljesített az európai átlagnál, miközben az ország exportpiacai is diverzifikáltabbak.
- Horvátországban pedig főként egyes speciális ágazatok, mindenekelőtt a kőolajtermékek gyártása ellensúlyozta más iparágak gyengeségét.
A következő időszakban a német költségvetési élénkítés és az euróövezeti kereslet javulása segítheti a régió iparát. A hosszabb távú korlátokat ugyanakkor nem szünteti meg: a CEE-országok termelésében még mindig túl nagy a közepes és alacsony technológiai színvonalú tevékenységek aránya.
Az RRF-hajrá tolja meg a régiós gazdaságokat
Miközben az export idén várhatóan nem lesz a növekedés meghatározó motorja, a beruházások – azon belül is a közberuházások – igen. A régió 2026-ban igyekszik felhasználni a helyreállítási alapból (RRF) még elérhető összegeket, ezért egyes országokban az uniós kifizetések elérhetik a GDP 5–6 százalékát is.
Az RRF kifutása miatt 2027-ben csökkennek a kifizetések, a tagállamok azonban továbbra is részesülhetnek a hagyományos többéves uniós költségvetés, a kohéziós politika, illetve az új védelmi finanszírozási eszközök forrásaiból.
2026-ban ugyan még az utolsó előttiek lehetünk abban, hogy mennyi uniós pénzt tudunk lehívni, jövőre azonban egy nagy ugrással már a GDP 3 százaléka körüli összeg is befolyhat a forrásokból.
A forint erősödése még nem jelent túlértékeltséget
A forint az elmúlt hónapokban a régió legerősebben teljesítő devizája volt. Ez felveti a kérdést, meddig tudja az árfolyam megtartani az erejét, miközben az MNB csökkenti a kamatokat?
Gárgyán szerint rövid távon az alacsony infláció és az emiatt megnyíló nagyobb kamatcsökkentési tér valóban megakaszthatja vagy lassíthatja a forint ralit. Hosszabb távon azonban egészen más képet mutat az inflációs különbségeket és Magyarország fő kereskedelmi partnereinek devizáit is figyelembe vevő reáleffektív árfolyam.
Ha hosszabb távon, a reáleffektív árfolyam alapján nézzük a képet, a forint eddigi erősödése inkább a korábbi lemaradás ledolgozása volt. Az inflációs különbségeket is figyelembe véve a magyar deviza továbbra is nagyjából fair értékeltségen áll
– mondta a devizastratéga.
Gárgyán szerint ezért a forint nem nevezhető túlértékeltnek. "Az euróbevezetési tervek fényében még mindig jelentős tér van a reálfelértékelődésre, és történelmi összevetésben is van felzárkózási lehetőség a zlotyhoz és a cseh koronához képest."
A további erősödéshez ugyanakkor kedvező nemzetközi környezet, a fejlett piacok hozamainak stabilizálódása és mindenekelőtt hiteles magyar költségvetési program szükséges.
Nem (csak) az nyer az AI-val, aki saját nyelvi modellt épít
A tájékoztató végén az is szóba került, hogy a mesterséges intelligencia terjedéséből mely országok profitálhatnak a legtöbbet. Edoardo Campanella, az UniCredit Investment Institute vezetője szerint az AI teljes értékláncát – a félvezetők tervezésétől és gyártásától a nagy nyelvi modellek fejlesztéséig – jelenleg elsősorban az Egyesült Államok és Kína uralja. Tajvan és Dél-Korea a chipgyártás egyes területein tölt be kulcsszerepet, Európa viszont a technológia fejlesztésének élvonalában kevésbé meghatározó.
Campanella azonban hangsúlyozta,
ebből még nem következik, hogy Európa vagy a CEE-régió szükségképpen vesztes lesz.
Nem az a döntő, hogy egy ország képes-e a nulláról saját nagy nyelvi modellt létrehozni, hanem az, hogy vállalatai milyen gyorsan tudják beépíteni a már rendelkezésre álló technológiákat a működésükbe.
Marrano azonban rávilágított, hogy a közép- és kelet-európai országok ebből a szempontból egyelőre lemaradásban vannak: az AI-t használó vállalatok aránya többnyire elmarad az uniós átlagtól, és az alkalmazás erősen a nagyvállalatokra koncentrálódik. A kis- és középvállalkozások sokkal ritkábban használják a technológiát.
Kérdésünkre, miszerint a régió az AI-hoz kapcsolódó gyártásba bekapcsolódva, vagy inkább a technológia alkalmazásán keresztül profitálhat-e, Gárgyán Eszter úgy reagált, hogy a térségnek mindkét területen előre kell lépnie, de a valódi nyertesek azok az országok lesznek, amelyek magasabb technológiai színvonalú és nagyobb hazai hozzáadott értéket előállító tevékenységekre tudnak átállni. A régió korábbi versenyelőnye az olcsó munkaerő volt, ez azonban mára nagyrészt elfogyott: a munkaerő-tartalékok szűkösek, és a bérek sem számítanak már olyan alacsonynak.
Beszédes, hogy az elemző ezután nem Magyarországot említette, mint ami a régióból esélyesebb lenne az AI termelékenységi ugrásban történő részvételre. Ezzel szemben arról beszélt,
- Csehország viszonylag jó helyzetben van, mert ipara magasabb hozzáadott értéket állít elő, és még az erősebb cseh korona sem okozott jelentős visszaesést az ipari teljesítményben.
- Lengyelország mellett a nagy belső piac, az új félvezetőipari beruházások és az oktatási eredmények szólnak. Gárgyán szerint a lengyelek több nemzetközi készség- és versenyképességi felmérésben is kiemelkednek, ami segítheti a magasabb technológiai szintű beruházások fogadását.
Magyarországgal kapcsolatban Becsey Zsolt, a bank vezető magyar közgazdásza kitért a komáromi Foxconn-üzemre is, amely AI-adatközpontokhoz kapcsolódó állványrendszereket és berendezéseket gyárt. Az üzem euróban számolt exportteljesítménye már az autóipari kivitel nagyságrendjével is összemérhető - ahogy ezt megírtuk -, ami látványos eredmény, Becsey szerint azonban inkább kivétel, mint általános tendencia.
Szerinte egy-két, az exportstatisztikát látványosan javító gyárnál sokkal fontosabb lenne, hogy mennyi hazai hozzáadott érték keletkezik, és milyen széles körben alkalmazzák a technológiát a magyar vállalkozások. Egy OECD-adatbázisra épülő korábbi elemzésük alapján az AI potenciális magyarországi termelékenységi hatása nagyjából a nemzetközi középmezőnynek felel meg, ezt a lehetőséget azonban egyelőre nem használjuk ki.
A magyar és a régiós kkv-k jelentős része ráadásul még akkor sem alkalmazza az AI-t, amikor a szükséges eszközök már könnyen, sőt, ingyenesen elérhetők. Becsey szerint ezért elsőként ezekre az "alacsonyan függő gyümölcsökre" kellene felhívni a vállalkozások figyelmét, és csak másodsorban érdemes arról beszélni, hogy a régió milyen szerepet tölthet be az AI globális gyártási értékláncaiban.
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