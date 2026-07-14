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360 fölé gyengült a forint a közel-keleti hírekre
Deviza

360 fölé gyengült a forint a közel-keleti hírekre

Portfolio
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Gyengüléssel kezdett kedd reggel a forint miután tovább eszkalálódott a helyzet a Közel-Keleten. Donald Trump újabb kemény csapásokat helyezett kilátásba Irán ellen, emellett 20%-os vámmal sújtaná a Hormuzi-szoros forgalmát. Ma délután az amerikai inflációs adatra figyelhetnek a befektetők a geopolitikai fejlemények mellett.
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Gyengül tovább a forint

Az elmúlt percekben 360,6-ig emelkedett az euró jegyzése, ami már 0,4%-os forintgyengülést jelent hétfő estéhez képest. Közben a dollár 316,8 közelében jár.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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360 fölé gyengült a forint a közel-keleti hírekre

Kedd reggel 359,4 körül járt a forint az euróval szemben, ez 0,1 százalékos gyengülést jelentett a magyar deviza szempontjából hétfő estéhez képest. Tegnap a nap végén a 360-as szint fölé is felszúrt a forint. A gyengélkedés oka elsősorban az, hogy

ismét kiújultak a feszültségek a Közel-Keleten az USA és Irán között,

a felek ismét kölcsönösen lövik egymást, illetve mindenki ellenőrzést szeretne a Hormuzi-szoros felett. Ennek hatására az olajár ismét meredeken emelkedik, kedd reggel már 85 dollár közelében jár a Brent hordónkénti jegyzése.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A következő napokban is a geopolitikai fejlemények dönthetik el az irányt a piacon. A befektetők elsősorban a háborús hírekre figyelhetnek. Ez pedig nem csak a forintra, hanem az euró-dollár árfolyamra is hatással lehet, hétfőn már 1,14 alá erősödött a dollár a kiújult eszkaláció hírére.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

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