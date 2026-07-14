A Fed nem tolerálja a cél feletti inflációt

Kevin Warsh, a Federal Reserve elnöke szerint a jegybank döntéshozói nem tűrik el a tartósan magas inflációt, és eltökéltek az árstabilitás helyreállításában. A friss fogyasztói árindex-adatok közzététele előtt megtartott kongresszusi meghallgatásán a Fed vezetője az áremelkedés megfékezését nevezte a legfontosabb feladatnak.

"Bizottságunk tagjai nem tűrik el a tartósan magas inflációt" – fogalmazott Warsh a képviselőháznak szánt beszédében, hozzátéve, hogy a testület elkötelezett az árstabilitás helyreállítása mellett. A májusban hivatalba lépett új elnök azóta többször hangsúlyozta, hogy a monetáris politika megfelelő beállítása az elsődleges cél.

"Ha jól alakítjuk a politikát – márpedig így teszünk –, akkor az elmúlt öt év inflációs sokkja a múlté lesz"

– jelentette ki Warsh a képviselőház pénzügyi bizottsága előtt. Megnyilvánulása egybeesett több más Fed-döntéshozó figyelmeztetésével, amely szerint az infláció letöréséhez akár még magasabb kamatokra is szükség lehet.

A gazdaság egészét illetően Warsh derűlátóan nyilatkozott, a munkaerőpiacot alapvetően stabilnak nevezte, ahol alig tapasztalhatók elbocsátások, miközben a nominális bérek ütemesen növekednek.

Óvatosabban fogalmazott a mesterséges intelligencia körüli fellendüléssel kapcsolatban, amely szerinte a vállalati beruházások ugrásszerű növekedését ösztönzi, ugyanakkor bizonytalanságokat is hoz a gazdaságba. "Nem tudjuk, milyen mértékben profitál majd a gazdaság az MI-infrastruktúra kiépüléséből" – mondta, jelezve, hogy a Fed szorosan nyomon követi ennek inflációs és munkaerőpiaci következményeit.

A júniusi ülés jegyzőkönyve szerint a döntéshozók körében nőtt az infláció miatti aggodalom, miközben a munkaerőpiaccal kapcsolatos félelmek némileg enyhültek. A Warsh vezetésével tartott első ülésen a testület egyhangúlag, immár negyedik alkalommal tartotta változatlanul az irányadó kamatsávot a 3,50–3,75 százalékos tartományban.

Az akkor közzétett kamatvárakozások szerint kilenc döntéshozó legalább egy 25 bázispontos emelést vár idén, közülük hatan legalább kettőt, míg további kilencen változatlan szintre vagy csökkentésre számítanak. Warsh, aki bírálja az előretekintő iránymutatás gyakorlatát, nem nyújtott be saját előrejelzést.

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