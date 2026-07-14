A Fed nem tolerálja a cél feletti inflációt

"Bizottságunk tagjai nem tűrik el a tartósan magas inflációt" – fogalmazott Warsh a képviselőháznak szánt beszédében, hozzátéve, hogy a testület elkötelezett az árstabilitás helyreállítása mellett. A májusban hivatalba lépett új elnök azóta többször hangsúlyozta, hogy a monetáris politika megfelelő beállítása az elsődleges cél.
"Ha jól alakítjuk a politikát – márpedig így teszünk –, akkor az elmúlt öt év inflációs sokkja a múlté lesz"
– jelentette ki Warsh a képviselőház pénzügyi bizottsága előtt. Megnyilvánulása egybeesett több más Fed-döntéshozó figyelmeztetésével, amely szerint az infláció letöréséhez akár még magasabb kamatokra is szükség lehet.
A gazdaság egészét illetően Warsh derűlátóan nyilatkozott, a munkaerőpiacot alapvetően stabilnak nevezte, ahol alig tapasztalhatók elbocsátások, miközben a nominális bérek ütemesen növekednek.
Óvatosabban fogalmazott a mesterséges intelligencia körüli fellendüléssel kapcsolatban, amely szerinte a vállalati beruházások ugrásszerű növekedését ösztönzi, ugyanakkor bizonytalanságokat is hoz a gazdaságba. "Nem tudjuk, milyen mértékben profitál majd a gazdaság az MI-infrastruktúra kiépüléséből" – mondta, jelezve, hogy a Fed szorosan nyomon követi ennek inflációs és munkaerőpiaci következményeit.
A júniusi ülés jegyzőkönyve szerint a döntéshozók körében nőtt az infláció miatti aggodalom, miközben a munkaerőpiaccal kapcsolatos félelmek némileg enyhültek. A Warsh vezetésével tartott első ülésen a testület egyhangúlag, immár negyedik alkalommal tartotta változatlanul az irányadó kamatsávot a 3,50–3,75 százalékos tartományban.
Az akkor közzétett kamatvárakozások szerint kilenc döntéshozó legalább egy 25 bázispontos emelést vár idén, közülük hatan legalább kettőt, míg további kilencen változatlan szintre vagy csökkentésre számítanak. Warsh, aki bírálja az előretekintő iránymutatás gyakorlatát, nem nyújtott be saját előrejelzést.
Címlapkép forrása: Chen Mengtong/China News Service/VCG via Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Véget ért a tíz éve tartó bizonytalanság: megoldódott a Brexit által teremtett európai határprobléma
Aláírták a Gibraltár jogállásáról szóló szerződést.
Folytatódnak a személycserék: új tagokat nevezett ki Kármán András az állami cég igazgatóságába
Ezúttal a Szerencsejáték Zrt-t érintik a cserék.
Itt az újabb érvágás a lakossági állampapíroknál – Mutatjuk, melyik papírra érdemes még most gyorsan lecsapni
Fenekestül felforgatták a piacot.
Szárnyalt a Goldman Sachs
Elégedettek a befektetők.
Olyan előrejelzés érkezett, hogy zuhanórepülésbe kapcsolt a sztárrészvény
20 százalékos zuhanás.
Most jött a bejelentés: Amerika szétbombázta Busehrt
Folyamatosan támadnak az amerikai gépek.
Jól ment a szekér a Wells Fargónak
Örülnek a befektetők.
A Mol húzza a magyar tőzsdét
Kisebb pluszban a BUX.
Szalvéta vs. Excel - Warren Buffett sem számolgatott
A pénzügyi modellek csak annyira jók, amennyire a mögéjük tett feltételezések. A valódi versenyelőny nem a képletekben, hanem a vállalatok mély megértésében rejlik, éppen ezért... The pos
Beruházási hitel - Mikor éri meg igényelni és mikor nem
A Széchenyi kártya keretében igényelhető likviditási célú kölcsönök kamatát megemelte a kormány. Nem kell azonban aggódni a beruházást tervező cégeknek, ilyen célra még mindig fix 3 sz
Mit üzen a Fed legutóbbi jegyzőkönyve, és mit jelenthet ez Magyarország számára?
Az Index a Fed legutóbbi jegyzőkönyvének fő üzeneteiről, valamint annak a magyar gazdaságra, a forintra és az MNB kamatpályájára gyakorolt hatásairól kérdezte Regős Gábort. The post Mit ü
Az emberi tudás hiedelmeken alapul - Csányi Vilmos és Szabó László a gazdaságról - 2. rész
Csányi Vilmos Széchenyi-díjas magyar biológus, biokémikus, etológus és Szabó László, a HOLD alapítója a gazdaságról. 2. rész. Az első részt itt tudod meghallgatni: Borzalom, hogy... The po
Accenture plc - elemzés
A júliusi Top 10 első helyezettje. Minél többet nézem, annál jobban tetszik.CégismertetőAz Accenture (ACN) 1989-ben alakult, a székhelye Dublinban, Írországban található. Fő tevékenysége az
Jobb az aktív kereskedés, ha tudod a jövőt
Az egyik pénzügyekkel (és befektetésekkel) foglalkozó Facebook csoportban megjelent egy írás, miszerint akár 25 évre is negatív fordulatot vett annak a befektetőnek a sorsa, aki bizonyos válsá
PPWR rendelet 2026: új csomagolási megfelelési kötelezettségek az EU-ban
A PPWR, vagyis a Packaging and Packaging Waste Regulation az Európai Unió új csomagolási és csomagolási hulladék rendelete. Az (EU) 2025/40 rendelet 2025. február 11-én lépett hatályba, és fős
Ugyanaz a mutató, három különböző történet - A tanár-diák arány önmagában félrevezető
A tanár-diák arány első ránézésre egyszerű mutatónak tűnik, valójában azonban egészen mást jelent egy általános iskolában, egy gimnáziumban vagy egy egyetemen. Ugyanaz a mutató három...
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Álmosan reagál a piac Hormuzra: meddig tart még ez a háború?
Óriási a bizonytalanság.
Gerendai: Másfél milliárdos veszteséggel számol a Sziget idén
A szakember őszintén beszélt a fesztivál pénzügyi helyzetéről.
Történelmi helyzetben a jegybank: minden adott az euróbevezetéshez?
Sok múlhat a devizatartalékon.