Folytatódik a botladozás, a Tisza-kormány alatt még nem volt ilyen gyenge a forint

Megszólalt Vlagyimir Putyin az orosz alapkamatról
Vlagyimir Putyin orosz elnök kedden úgy nyilatkozott, hogy a makrogazdasági mutatók tükrében természetes folyamat lenne a jegybanki alapkamat csökkentése – jelentette az Interfax hírügynökség.
A Tisza-kormány alatt még nem volt ilyen gyenge a forint
Már 362 közelébe gyengült a forint, ami azt jelenti, hogy
május 20-a óta nem volt ilyen gyenge a magyar deviza az euróval szemben.
A dollárral szemben még látványosabb a folyamat, a jelenlegi 317,5 körüli jegyzés
április közepe óta a legmagasabb.
Mélypontot tesztel a forint
A múlt héten 361,6-ig gyengült a forint, azt megelőzően viszont május végén volt utoljára a mostaninál gyengébb a magyar deviza. Vagyis amennyiben a nemzetközi hangulat nem fordul ismét a forint mellett, akkor közel kéthónapos mélypontot tesztelhet a forint.
Nem megy ma a forintnak
Kedd délelőtt már 361 fölé gyengült a forint, ez 0,6%-kal magasabb a tegnap esti árfolyamnál az euróval szemben. A dollár jegyzése 316,7-ig kúszott fel.
Tovább gyengül a forint, de nem biztos, hogy tartósan
Az euróval szembeni jegyzés immáron 361 forint felett jár.
Az ING elemzői szerint azonban még ha látunk is most kilengést, ez nem lesz tartós.
Nézeteink szerint az euró-forint árfolyam az év további részében a 350-360-as sávban fog mozogni, a további gyengülés korlátozott lehet
– írták.
Gyengül tovább a forint
Az elmúlt percekben 360,6-ig emelkedett az euró jegyzése, ami már 0,4%-os forintgyengülést jelent hétfő estéhez képest. Közben a dollár 316,8 közelében jár.
360 fölé gyengült a forint a közel-keleti hírekre
Kedd reggel 359,4 körül járt a forint az euróval szemben, ez 0,1 százalékos gyengülést jelentett a magyar deviza szempontjából hétfő estéhez képest. Tegnap a nap végén a 360-as szint fölé is felszúrt a forint. A gyengélkedés oka elsősorban az, hogy
ismét kiújultak a feszültségek a Közel-Keleten az USA és Irán között,
a felek ismét kölcsönösen lövik egymást, illetve mindenki ellenőrzést szeretne a Hormuzi-szoros felett. Ennek hatására az olajár ismét meredeken emelkedik, kedd reggel már 85 dollár közelében jár a Brent hordónkénti jegyzése.
A következő napokban is a geopolitikai fejlemények dönthetik el az irányt a piacon. A befektetők elsősorban a háborús hírekre figyelhetnek. Ez pedig nem csak a forintra, hanem az euró-dollár árfolyamra is hatással lehet, hétfőn már 1,14 alá erősödött a dollár a kiújult eszkaláció hírére.
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