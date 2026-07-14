Hamar ledolgozta hátrányát a forint az amerikai inflációs adat láttán

Magára talált a forint
Délután az amerikai inflációsd adat megjelenését követően hamar ledolgozta korábbi hátrányát a forint az euróval szemben, a jelenlegi 359,3-as árfolyam már csak 0,1%-kal magasabb a tegnapinál.
Ezzel párhuzamosan a dollár gyengülésnek indult, az 1,1453-as euróárfolyam 0,6%-kal haladja meg a hétfő estit.
Emelkedtek a magyar hozamok
Kismértékű, 10 bázispont körüli hozamemelkedés látszott ma a hosszú magyar állampapírok piacán, így a leggyakrabban referenciának tekintett tízéves hozam 5,28%-ra kúszott fel.
A Fed nem tolerálja a cél feletti inflációt
Kevin Warsh, a Federal Reserve elnöke szerint a jegybank döntéshozói nem tűrik el a tartósan magas inflációt, és eltökéltek az árstabilitás helyreállításában. A friss fogyasztói árindex-adatok közzététele előtt megtartott kongresszusi meghallgatásán a Fed vezetője az áremelkedés megfékezését nevezte a legfontosabb feladatnak.
Hatalmasat zuhant az amerikai infláció
Nagyot csökkent az amerikai inflációs nyomás. Ebben oroszlánrésze van az olajárak csökkenésének, azonban a szolgáltatószektorban is dezinflációs nyomás jeleit láthatjuk. Jelenleg az amerikai infláció 3,5%, a maginfláció pedig 2,6%.
Megérkezett az amerikai inflációs adat
És a forint nagyot erősödött a hírre, a dollár-forint árfolyam 317,9-ről egészen 313,6-ig korrigált, az euró-forint kurzus 359,4 alá nézett be:
Az adat ugyanis jócskán elmaradt a várttól az Egyesült Államokban; 0,4 százalékos volt a csökkenés mértéke havi alapon, szemben a várt 0,1 százalékkal. Éves alapon a mutató 3,5%-ra csökkent az előző havi 4,2% után – a várakozás: 3,8% volt.
A vártnál jóval enyhébb inflációs adat után a kereskedők gyorsan visszavágták a júliusi Fed-kamatemelésre vonatkozó várakozásaikat: a piac jelenleg mindössze mintegy 15 százalékos esélyt ad annak, hogy az amerikai jegybank a július 28–29-i ülésén 25 bázisponttal emeli az irányadó kamatot, szemben az adatközlés előtti 35 százalékkal.
A statisztika a tízéves amerikai államkötvény hozamában is látványos esést hozott: a mutató 4,53 százalék alá is leszúrt.
Megszólalt Vlagyimir Putyin az orosz alapkamatról
Vlagyimir Putyin orosz elnök kedden úgy nyilatkozott, hogy a makrogazdasági mutatók tükrében természetes folyamat lenne a jegybanki alapkamat csökkentése – jelentette az Interfax hírügynökség.
A Tisza-kormány alatt még nem volt ilyen gyenge a forint
Már 362 közelébe gyengült a forint, ami azt jelenti, hogy
május 20-a óta nem volt ilyen gyenge a magyar deviza az euróval szemben.
A dollárral szemben még látványosabb a folyamat, a jelenlegi 317,5 körüli jegyzés
április közepe óta a legmagasabb.
Mélypontot tesztel a forint
A múlt héten 361,6-ig gyengült a forint, azt megelőzően viszont május végén volt utoljára a mostaninál gyengébb a magyar deviza. Vagyis amennyiben a nemzetközi hangulat nem fordul ismét a forint mellett, akkor közel kéthónapos mélypontot tesztelhet a forint.
Nem megy ma a forintnak
Kedd délelőtt már 361 fölé gyengült a forint, ez 0,6%-kal magasabb a tegnap esti árfolyamnál az euróval szemben. A dollár jegyzése 316,7-ig kúszott fel.
Tovább gyengül a forint, de nem biztos, hogy tartósan
Az euróval szembeni jegyzés immáron 361 forint felett jár.
Az ING elemzői szerint azonban még ha látunk is most kilengést, ez nem lesz tartós.
Nézeteink szerint az euró-forint árfolyam az év további részében a 350-360-as sávban fog mozogni, a további gyengülés korlátozott lehet
– írták.
Gyengül tovább a forint
Az elmúlt percekben 360,6-ig emelkedett az euró jegyzése, ami már 0,4%-os forintgyengülést jelent hétfő estéhez képest. Közben a dollár 316,8 közelében jár.
360 fölé gyengült a forint a közel-keleti hírekre
Kedd reggel 359,4 körül járt a forint az euróval szemben, ez 0,1 százalékos gyengülést jelentett a magyar deviza szempontjából hétfő estéhez képest. Tegnap a nap végén a 360-as szint fölé is felszúrt a forint. A gyengélkedés oka elsősorban az, hogy
ismét kiújultak a feszültségek a Közel-Keleten az USA és Irán között,
a felek ismét kölcsönösen lövik egymást, illetve mindenki ellenőrzést szeretne a Hormuzi-szoros felett. Ennek hatására az olajár ismét meredeken emelkedik, kedd reggel már 85 dollár közelében jár a Brent hordónkénti jegyzése.
A következő napokban is a geopolitikai fejlemények dönthetik el az irányt a piacon. A befektetők elsősorban a háborús hírekre figyelhetnek. Ez pedig nem csak a forintra, hanem az euró-dollár árfolyamra is hatással lehet, hétfőn már 1,14 alá erősödött a dollár a kiújult eszkaláció hírére.
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