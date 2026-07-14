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Hamar ledolgozta hátrányát a forint az amerikai inflációs adat láttán
Deviza

Hamar ledolgozta hátrányát a forint az amerikai inflációs adat láttán

Portfolio
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A forint erőtlenül kezdte a napot, az iráni konfliktus fokozódása miatt április, május óta nem látott szintekre gyengült a hazai fizetőeszköz. A délutáni, meglepően alacsony amerikai inflációs adat azonban a kamatpályával kapcsolatos várakozások átalakulásával fordulatot hozott.
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Magára talált a forint

Délután az amerikai inflációsd adat megjelenését követően hamar ledolgozta korábbi hátrányát a forint az euróval szemben, a jelenlegi 359,3-as árfolyam már csak 0,1%-kal magasabb a tegnapinál.

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Ezzel párhuzamosan a dollár gyengülésnek indult, az 1,1453-as euróárfolyam 0,6%-kal haladja meg a hétfő estit.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Emelkedtek a magyar hozamok

Kismértékű, 10 bázispont körüli hozamemelkedés látszott ma a hosszú magyar állampapírok piacán, így a leggyakrabban referenciának tekintett tízéves hozam 5,28%-ra kúszott fel.

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A Fed nem tolerálja a cél feletti inflációt

Kevin Warsh, a Federal Reserve elnöke szerint a jegybank döntéshozói nem tűrik el a tartósan magas inflációt, és eltökéltek az árstabilitás helyreállításában. A friss fogyasztói árindex-adatok közzététele előtt megtartott kongresszusi meghallgatásán a Fed vezetője az áremelkedés megfékezését nevezte a legfontosabb feladatnak.

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A Fed nem tolerálja a cél feletti inflációt
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Hatalmasat zuhant az amerikai infláció

Nagyot csökkent az amerikai inflációs nyomás. Ebben oroszlánrésze van az olajárak csökkenésének, azonban a szolgáltatószektorban is dezinflációs nyomás jeleit láthatjuk. Jelenleg az amerikai infláció 3,5%, a maginfláció pedig 2,6%.

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Hatalmasat zuhant az amerikai infláció
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Megérkezett az amerikai inflációs adat

És a forint nagyot erősödött a hírre, a dollár-forint árfolyam 317,9-ről egészen 313,6-ig korrigált, az euró-forint kurzus 359,4 alá nézett be:

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Az adat ugyanis jócskán elmaradt a várttól az Egyesült Államokban; 0,4 százalékos volt a csökkenés mértéke havi alapon, szemben a várt 0,1 százalékkal. Éves alapon a mutató 3,5%-ra csökkent az előző havi 4,2% után – a várakozás: 3,8% volt.

A vártnál jóval enyhébb inflációs adat után a kereskedők gyorsan visszavágták a júliusi Fed-kamatemelésre vonatkozó várakozásaikat: a piac jelenleg mindössze mintegy 15 százalékos esélyt ad annak, hogy az amerikai jegybank a július 28–29-i ülésén 25 bázisponttal emeli az irányadó kamatot, szemben az adatközlés előtti 35 százalékkal.

A statisztika a tízéves amerikai államkötvény hozamában is látványos esést hozott: a mutató 4,53 százalék alá is leszúrt.

kotveny10y
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Megszólalt Vlagyimir Putyin az orosz alapkamatról

Vlagyimir Putyin orosz elnök kedden úgy nyilatkozott, hogy a makrogazdasági mutatók tükrében természetes folyamat lenne a jegybanki alapkamat csökkentése – jelentette az Interfax hírügynökség.

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Megszólalt Vlagyimir Putyin az orosz alapkamatról
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A Tisza-kormány alatt még nem volt ilyen gyenge a forint

Már 362 közelébe gyengült a forint, ami azt jelenti, hogy

május 20-a óta nem volt ilyen gyenge a magyar deviza az euróval szemben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollárral szemben még látványosabb a folyamat, a jelenlegi 317,5 körüli jegyzés

április közepe óta a legmagasabb.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

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Mélypontot tesztel a forint

A múlt héten 361,6-ig gyengült a forint, azt megelőzően viszont május végén volt utoljára a mostaninál gyengébb a magyar deviza. Vagyis amennyiben a nemzetközi hangulat nem fordul ismét a forint mellett, akkor közel kéthónapos mélypontot tesztelhet a forint.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Nem megy ma a forintnak

Kedd délelőtt már 361 fölé gyengült a forint, ez 0,6%-kal magasabb a tegnap esti árfolyamnál az euróval szemben. A dollár jegyzése 316,7-ig kúszott fel.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Tovább gyengül a forint, de nem biztos, hogy tartósan

Az euróval szembeni jegyzés immáron 361 forint felett jár.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Az ING elemzői szerint azonban még ha látunk is most kilengést, ez nem lesz tartós.

Nézeteink szerint az euró-forint árfolyam az év további részében a 350-360-as sávban fog mozogni, a további gyengülés korlátozott lehet

– írták.

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Gyengül tovább a forint

Az elmúlt percekben 360,6-ig emelkedett az euró jegyzése, ami már 0,4%-os forintgyengülést jelent hétfő estéhez képest. Közben a dollár 316,8 közelében jár.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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360 fölé gyengült a forint a közel-keleti hírekre

Kedd reggel 359,4 körül járt a forint az euróval szemben, ez 0,1 százalékos gyengülést jelentett a magyar deviza szempontjából hétfő estéhez képest. Tegnap a nap végén a 360-as szint fölé is felszúrt a forint. A gyengélkedés oka elsősorban az, hogy

ismét kiújultak a feszültségek a Közel-Keleten az USA és Irán között,

a felek ismét kölcsönösen lövik egymást, illetve mindenki ellenőrzést szeretne a Hormuzi-szoros felett. Ennek hatására az olajár ismét meredeken emelkedik, kedd reggel már 85 dollár közelében jár a Brent hordónkénti jegyzése.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A következő napokban is a geopolitikai fejlemények dönthetik el az irányt a piacon. A befektetők elsősorban a háborús hírekre figyelhetnek. Ez pedig nem csak a forintra, hanem az euró-dollár árfolyamra is hatással lehet, hétfőn már 1,14 alá erősödött a dollár a kiújult eszkaláció hírére.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

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