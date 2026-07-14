Hamar ledolgozta hátrányát a forint az amerikai inflációs adat láttán

És a forint nagyot erősödött a hírre, a dollár-forint árfolyam 317,9-ről egészen 313,6-ig korrigált, az euró-forint kurzus 359,4 alá nézett be:

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Az adat ugyanis jócskán elmaradt a várttól az Egyesült Államokban; 0,4 százalékos volt a csökkenés mértéke havi alapon, szemben a várt 0,1 százalékkal. Éves alapon a mutató 3,5%-ra csökkent az előző havi 4,2% után – a várakozás: 3,8% volt.

A vártnál jóval enyhébb inflációs adat után a kereskedők gyorsan visszavágták a júliusi Fed-kamatemelésre vonatkozó várakozásaikat: a piac jelenleg mindössze mintegy 15 százalékos esélyt ad annak, hogy az amerikai jegybank a július 28–29-i ülésén 25 bázisponttal emeli az irányadó kamatot, szemben az adatközlés előtti 35 százalékkal.

A statisztika a tízéves amerikai államkötvény hozamában is látványos esést hozott: a mutató 4,53 százalék alá is leszúrt.