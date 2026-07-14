Hatalmas fordulat indult a piacon, de a Tisza-mámor ellen nincs orvosság

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Júniusban érezhetően erősödött a dollár a főbb devizákkal szemben, ez pedig elvileg rossz hír a forint szempontjából. Meg is mutatkozott az árfolyamban a negatív hatása, kérdés, mennyire lesz tartós az amerikai deviza erősödése. A forint esetében viszont még a kedvezőtlen nemzetközi hangulat is csak megingást hozott az erősödő trendben, messzebbről nézve több mutatóban is a világ legjobbjai között van a magyar deviza teljesítménye. A jövőt is elsősorban a tengerentúlon írhatják, az MNB kamatcsökkentéseit beárazta már a piac.

Back to Europe 2026 Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.

Feléledt a dollár júniusban

Az elmúlt időszakban sokat írtunk a forint erejéről, így az év feléhez elérkezve ismét érdemes megvizsgálni a magyar deviza teljesítményét nemzetközi összevetésben. Főleg azért, mert erőteljes fordulat látszik kibontakozni a dollár piacán, az amerikai deviza több mint egyéves csúcsra erősödött az euróval szemben.

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Ennek oka, hogy Kevin Warsh Fed-elnöki kinevezése után eloszlani látszanak az amerikai monetáris politika alakulásával kapcsolatos kételyek. Korábban Donald Trump többször az alapkamat csökkentését követelte, ami miatt sokan attól tartottak, hogy fokozódik a nyomás a Feden. Ennek ellenére az elmúlt hetekben nem a kamatvágás, hanem az emelés került szóba, a piac az év végére már 25-50 bázispontnyi szigorítást áraz a magas infláció miatt.

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Tovább fűti a dollárt, hogy egyelőre nem sikerült tartós fegyverszünetet elérni a Közel-Keleten, most úgy tűnik, hogy hamar összedőlt az első amerikai-iráni békealku, ami a kockázatkerülést fokozza a befektetők körében. Ez pedig hagyományosan erősíti a még mindig biztos menedéknek tekintett dollárt, cserébe negatív a kockázatosabb feltörekvő piaci devizák számára. Trump legfrissebb nyilatkozatai a Hormuzi-szoros feletti irányítás átvételéről is arra utalnak, hogy inkább az eszkaláció felé halad most a konfliktus.

Ez a hatás meg is mutatkozott júniusban a forint piacán, hiszen egy hónap alatt mintegy 2,5%-kal gyengült a magyar deviza is a dollárral szemben.

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Ha azonban megnézzük a globális piaci folyamatokat, akkor

nagyítóval kellett keresni azokat a devizákat, melyek ebben a környezetben is erősödni tudtak.

A második negyedév utolsó hónapjában kiemelkedett az egyiptomi font 5,7%-os erősödése, mellette a fülöp-szigeteki és az indiai deviza tudott minimálisan erősödni a dollárral szemben. Vagyis önmagában

a júniusi gyengüléstől nem kell félteni a forintot, ezzel sem tört meg az erősödő trend.

Valamiben még mindig a világ élvonalában a forint

Ha hosszabb távon nézzük, akkor a júniusi kisiklás csak korrekció volt a forint utóbbi másfél éves teljesítményében. A magyar deviza 2025-ben előbb a magas kamatkülönbözet által fűtött carry trade ügyletekből profitált, majd az év második felében a befektetők lassan elkezdték beárazni azt, hogy a Tisza Párt győzhet az áprilisi parlamenti választásokon. Az eredmény még így is tudott meglepetést okozni, hiszen előzetesen kevesen adtak sok esélyt arra, hogy kétharmados parlamenti többséggel rendelkezik majd az új kormány.

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Éppen ezért a választást követően még kapott egy újabb lendületet a forint az új kabinet euróbevezetés melletti kiállásától, valamint az uniós források hazahozatalát lehetővé tevő intenzív tárgyalásoknak köszönhetően.

Éppen ezért a választást követően még kapott egy újabb lendületet a forint, a dollárral szemben a 300-as lélektani szintet is megközelítette az utóbbi hónapokban.

a dollárral szemben a 300-as lélektani szintet is megközelítette az utóbbi hónapokban. A második negyedévben még a júniusi korrekcióval együtt is

a világ második legjobb teljesítményét nyújtotta a forint az egyiptomi font után.

A magyar fizetőeszköz 6,6%-kal tudott erősödni három hónap alatt, miközben a közép-kelet-európai versenytársak közül a lengyel zloty majdnem másfél százalékkal gyengült, a cseh korona pedig stagnált. A választásokat követő hirtelen erősödés után nagyon sokat már nem tudott kapaszkodni a forint, de megtartotta az erejét az utóbbi három hónapban is.

Budapest Economic Forum 2026 Átalakulóban a magyar gazdaságpolitika, a választások után gyökeresen változhatnak meg a körülmények és a célok. Merre tart a magyar kormány és mivel néz szembe a nemzetközi környezetben? Ez lesz a Portfolio idei kiemelt gazdaságpolitikai konferenciájának legfontosabb témája. Információ és jelentkezés

Ha még hosszabb időtávon nézzük a globális toplistát, akkor sincs oka panaszra a forintnak, hiszen az év eleje óta látott 4,5%-os erősödésnél nagyobbat csak a brazil reál és az izraeli sékel tudott felmutatni.

Eközben a régióban a cseh és a lengyel deviza is gyengült idén, a ranglista másik végén pedig a török líra és az indiai rúpia zuhanása áll, de a román lej is a leggyengébben teljesítők között volt.

Az utóbbi egyéves több mint 9%-os forinterősödéshez képest látszik a legjobban, hogy a júniusi teljesítmény egyelőre csak korrekció volt ebben a hosszabb távú erősödési trendben. Tavaly nyárhoz képest is csak az izraeli deviza szárnyalása taszította le a forintot a dobogó legfelső fokáról.

Folytatódhat a forint erősödése a második félévben is?

A legfontosabb kérdés az, mire számíthatunk a következő hónapokban a forinttól. Itthon alapvetően két tényezőre lesz érdemes figyelni, melyek potenciálisan kitéríthetik az erősödő pályáról a magyar devizát:

A Magyar Nemzeti Bank kamatpályája, mely várhatóan további kamatvágásokat hoz majd. A Monetáris Tanács június végén már jelezte, hogy a 25 bázispontos lazítást már a nyáron két hasonló lépés követheti. Ezt azonban a piac nagyrészt beárazta, a világos jegybanki kommunikációt nem igazán érezte meg a forint. A költségvetéssel kapcsolatos kérdésekben a következő hónapokban valamilyen konkrétumot fel kell majd mutatnia a kormánynak. Első lépésben a 2026-os büdzsé kiigazítása lehet aktuális az ígéretek szerint augusztus végéig, majd október végére már a 2027-es költségvetési javaslatot kellene prezentálni. Az ezekben szereplő számokra most kiemelten figyelnek a befektetők, ugyanakkor jelenleg úgy tűnik, hogy a 7-8%-os idei hiányelőrejelzés sem okozott komolyabb piaci felfordulást, vagyis könnyen szemet huny felette a piac.

A nemzetközi színtéren egyre többen gondolják, hogy lassan vége lehet a dollár erősödésének, több jel is utal erre. Ez pedig a forint sorsát is nagyban meghatározhatja, ha valóban így lesz, akkor rövidéletű lehet a júniusban látott korrekció az árfolyamban. Az ING Bank friss elemzése szerint az is az újabb fordulatot támogatja, hogy a Fed a jelenlegi piaci árazással szemben várhatóan nem emel majd kamatot az év végéig, ami kijózanodást hozhat a befektetők körében.

Az ING szerint amennyiben az infláció az év második felében is alacsony marad, akkor a forintot nem viseli majd meg különösebben a reálkamat csökkenése, amit a jegybanki kamatvágások okoznak, különösen akkor, ha az uniós források beáramlása és az ígért középtávú makrogazdasági pálya meggyőző lesz a befektetők számára.

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