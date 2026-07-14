Megint 360 felé pofozták a forintot a közel-keleti hírekre

Kedd reggel 359,4 körül járt a forint az euróval szemben, ez 0,1 százalékos gyengülést jelentett a magyar deviza szempontjából hétfő estéhez képest. Tegnap a nap végén a 360-as szint fölé is felszúrt a forint. A gyengélkedés oka elsősorban az, hogy
ismét kiújultak a feszültségek a Közel-Keleten az USA és Irán között,
a felek ismét kölcsönösen lövik egymást, illetve mindenki ellenőrzést szeretne a Hormuzi-szoros felett. Ennek hatására az olajár ismét meredeken emelkedik, kedd reggel már 85 dollár közelében jár a Brent hordónkénti jegyzése.
A következő napokban is a geopolitikai fejlemények dönthetik el az irányt a piacon. A befektetők elsősorban a háborús hírekre figyelhetnek. Ez pedig nem csak a forintra, hanem az euró-dollár árfolyamra is hatással lehet, hétfőn már 1,14 alá erősödött a dollár a kiújult eszkaláció hírére.
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