Nagy fordulatot hozott az amerikai infláció, irányváltásban a forint

Kedd reggel 359,4 körül járt a forint az euróval szemben, ez 0,1 százalékos gyengülést jelentett a magyar deviza szempontjából hétfő estéhez képest. Tegnap a nap végén a 360-as szint fölé is felszúrt a forint. A gyengélkedés oka elsősorban az, hogy

ismét kiújultak a feszültségek a Közel-Keleten az USA és Irán között,

a felek ismét kölcsönösen lövik egymást, illetve mindenki ellenőrzést szeretne a Hormuzi-szoros felett. Ennek hatására az olajár ismét meredeken emelkedik, kedd reggel már 85 dollár közelében jár a Brent hordónkénti jegyzése.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A következő napokban is a geopolitikai fejlemények dönthetik el az irányt a piacon. A befektetők elsősorban a háborús hírekre figyelhetnek. Ez pedig nem csak a forintra, hanem az euró-dollár árfolyamra is hatással lehet, hétfőn már 1,14 alá erősödött a dollár a kiújult eszkaláció hírére.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

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