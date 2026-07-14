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Nagy fordulatot hozott az amerikai infláció, irányváltásban a forint
Deviza

Nagy fordulatot hozott az amerikai infláció, irányváltásban a forint

Portfolio
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A forint erőtlenül kezdte a napot, az iráni konfliktus fokozódása miatt április, május óta nem látott szintekre gyengült a hazai fizetőeszköz. A délutáni, meglepően alacsony amerikai inflációs adat azonban a Fed iránti várakozások átalakulásával fordulatot hozott.
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Hatalmasat zuhant az amerikai infláció

Nagyot csökkent az amerikai inflációs nyomás. Ebben oroszlánrésze van az olajárak csökkenésének, azonban a szolgáltatószektorban is dezinflációs nyomás jeleit láthatjuk. Jelenleg az amerikai infláció 3,5%, a maginfláció pedig 2,6%.

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Hatalmasat zuhant az amerikai infláció
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Megérkezett az amerikai inflációs adat

És a forint nagyot erősödött a hírre:

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Az adat ugyanis jócskán elmaradt a várttól az Egyesült Államokban; 0,4 százalékos volt a csökkenés mértéke havi alapon, szemben a várt 0,1 százalékkal. A vártnál alacsonyabb áremelkedési ütem afelé mutat, hogy talán mégsem lesz szüksége a Fednek kamatemelésre.

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Megszólalt Vlagyimir Putyin az orosz alapkamatról

Vlagyimir Putyin orosz elnök kedden úgy nyilatkozott, hogy a makrogazdasági mutatók tükrében természetes folyamat lenne a jegybanki alapkamat csökkentése – jelentette az Interfax hírügynökség.

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Megszólalt Vlagyimir Putyin az orosz alapkamatról
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A Tisza-kormány alatt még nem volt ilyen gyenge a forint

Már 362 közelébe gyengült a forint, ami azt jelenti, hogy

május 20-a óta nem volt ilyen gyenge a magyar deviza az euróval szemben.

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A dollárral szemben még látványosabb a folyamat, a jelenlegi 317,5 körüli jegyzés

április közepe óta a legmagasabb.

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Mélypontot tesztel a forint

A múlt héten 361,6-ig gyengült a forint, azt megelőzően viszont május végén volt utoljára a mostaninál gyengébb a magyar deviza. Vagyis amennyiben a nemzetközi hangulat nem fordul ismét a forint mellett, akkor közel kéthónapos mélypontot tesztelhet a forint.

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Nem megy ma a forintnak

Kedd délelőtt már 361 fölé gyengült a forint, ez 0,6%-kal magasabb a tegnap esti árfolyamnál az euróval szemben. A dollár jegyzése 316,7-ig kúszott fel.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Tovább gyengül a forint, de nem biztos, hogy tartósan

Az euróval szembeni jegyzés immáron 361 forint felett jár.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Az ING elemzői szerint azonban még ha látunk is most kilengést, ez nem lesz tartós.

Nézeteink szerint az euró-forint árfolyam az év további részében a 350-360-as sávban fog mozogni, a további gyengülés korlátozott lehet

– írták.

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Gyengül tovább a forint

Az elmúlt percekben 360,6-ig emelkedett az euró jegyzése, ami már 0,4%-os forintgyengülést jelent hétfő estéhez képest. Közben a dollár 316,8 közelében jár.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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360 fölé gyengült a forint a közel-keleti hírekre

Kedd reggel 359,4 körül járt a forint az euróval szemben, ez 0,1 százalékos gyengülést jelentett a magyar deviza szempontjából hétfő estéhez képest. Tegnap a nap végén a 360-as szint fölé is felszúrt a forint. A gyengélkedés oka elsősorban az, hogy

ismét kiújultak a feszültségek a Közel-Keleten az USA és Irán között,

a felek ismét kölcsönösen lövik egymást, illetve mindenki ellenőrzést szeretne a Hormuzi-szoros felett. Ennek hatására az olajár ismét meredeken emelkedik, kedd reggel már 85 dollár közelében jár a Brent hordónkénti jegyzése.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A következő napokban is a geopolitikai fejlemények dönthetik el az irányt a piacon. A befektetők elsősorban a háborús hírekre figyelhetnek. Ez pedig nem csak a forintra, hanem az euró-dollár árfolyamra is hatással lehet, hétfőn már 1,14 alá erősödött a dollár a kiújult eszkaláció hírére.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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