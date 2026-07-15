Örvénylenek a devizapiacok, a forintot is ide-odahúzzák

A devizapiacokat kedd délután óta két ellentétes erő mozgatja:

a vártnál jóval alacsonyabb amerikai infláció visszavágta a Federal Reserve közeli kamatemelésére tett fogadásokat, lefelé húzta az amerikai kötvényhozamokat és gyengítette a dollárt.

A közel-keleti kockázatok ugyanakkor nem tűntek el: az iráni konfliktus újabb eszkalációja és az olajárak egyhavi csúcs közelébe emelkedése továbbra is inflációs veszélyt jelent.

A júniusi amerikai fogyasztói árindex havi alapon 0,4 százalékkal csökkent, éves összevetésben pedig 3,5 százalékra lassult, ami után a júliusi Fed-emelés piac által árazott valószínűsége 16 százalékra esett.

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Kevin Warsh Fed-elnök ezzel párhuzamosan azt hangsúlyozta, hogy a jegybank nem fogadja el a tartósan magas inflációt.

A forint kedden még kifejezetten gyengén indított: a fokozódó geopolitikai feszültségben az euró jegyzése rövid időre 362 forint közelébe, a dolláré pedig 318 forint környékére emelkedett. De az amerikai inflációs adat után éles fordulat következett, az EUR/HUF 359 alá ment le. Szerda reggel már 358,4 forintnál jár a váltás.

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Ugyanígy a dollárárfolyam is 314 forint közelébe süllyedt, szerda hajnalra pedig 313,4-ig jött le.

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Az amerikai deviza általánosságban is gyengébb maradt, a dollárindex 100,81 pont körül állt, miután kedden 0,35 százalékkal esett a Reuters szerint.

Az euró 1,1433 dollárig erősödött, és a dollár korrekcióját az is segítette, hogy a kétéves amerikai állampapír hozama kilenc bázisponttal esett vissza a korábbi, 16 havi csúcsról.

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Míg az USD/JPY 162,08 körül mozgott, vagyis a jen minimálisan kapaszkodott a dollárral szemben.

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Igazán komoly piacmozgató adatokat nem várunk, Európában az Eurostat az első negyedéves GDP- és foglalkoztatási adatok részletes frissítését közli.

A szerdai kereskedés legfontosabb eseménye a júniusi amerikai termelőiár-index lesz, amely délután fél 3-kor jelenik meg. A piac azt figyeli majd, hogy a fogyasztói infláció látványos lassulása a termelői árakban is megjelent-e, vagy az olajárak és a vállalati költségek továbbra is erős nyomást jeleznek.

Ugyanekkor érkezik a New York-i feldolgozóipar helyzetét mérő Empire State index, 16 órakor Warsh a szenátus előtt folytatja féléves monetáris politikai meghallgatását, este nyolckor pedig megjelenik a Fed Bézs Könyve.

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