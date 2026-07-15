ARG
Argentína 3 1 Svájc
SUI
 Vége
Negyeddöntő
FRA
Franciaország 0 2 Spanyolország
ESP
 Vége
Középdöntő
ENG
Anglia Argentína
ARG
 Ma 21:00
Középdöntő
FRA
Franciaország ?
?
 Szombat 23:00
Bronzmérkőzés
  • Megjelenítés
Örvénylenek a devizapiacok, a forintot is ide-odahúzzák
Deviza

Örvénylenek a devizapiacok, a forintot is ide-odahúzzák

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A vártnál jóval alacsonyabb amerikai infláció éles fordulatot hozott a devizapiacokon: a forint az inflációs adat után jelentősen erősödött, a lendület pedig még szerda reggel is tart. A dollár általánosságban is gyengébb maradt, a dollárindex 100,81 pontra süllyedt, miközben az euró 1,14 dollárig erősödött. A közel-keleti feszültségek és az olajárak emelkedése ugyanakkor továbbra is inflációs kockázatot jelent, délután pedig az amerikai termelői inflációs adhat újabb irányt a piacoknak. Dél körül úgy fest, hogy a Hormuzi-szoros körüli új feszültségek miatt inkább rosszabbul járnak a feltörekvő piaci devizák.
Megosztás

A forint újra korrigált

A magyar deviza is jól reagált arra, hogy a befektetők elkezdték árazni az amerikai termelői inflációs adatokat: az euróval szemben 359,1-ig erősödött vissza a magyar deviza.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollár esetében 314,3-nál, gyakorlatilag a nyitó szintnél jár a váltás.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Enyhe gyengüléssel reagál a termelői inflációs adatra a dollár

Az amerikai dollár egyelőre gyengül az euróhoz képest, miután kiderült, hogy júniusban is csökkentek a termelői árak, ami még inkább azt üzeni a piacnak, hogy a Federal Reserve nem kell, hogy szigorítson. Az euróhoz képest a népi csúcsot jelentő 1,1406-os szintről 1,1412-ig gyengült az amerikai deviza.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Nagyott esett az amerikai termelői infláció

Az amerikai termelői infláció júniusban éves alapon 5,5%-ra mérséklődött az előző havi 6%-ról, jelentősen alulmúlva a 6,2%-os várakozást. A termelői maginfláció szintén csökkent, 4,9%-ról 4,7%-ra esett vissza, miközben az elemzők 5,2%-ot vártak. Az adat a tegnapi inflációs meglepetéshez hasonlóan kedvezően alakult, a csökkenés nagyrészt az olajárak mérséklődésének tudható be. A legfontosabb fejlemény, hogy a korábban megugrott energiaárak egyelőre nem gyűrűztek át a gazdaság egészébe.

Tovább a cikkhez
Nagyott esett az amerikai termelői infláció
Megosztás

Gyengülget a forint

A piacok egyelőre jobban félnek a Hormuzi-szorosért az újabb amerikai–izraeli eszkalációtól, mint amennyire elengedték a dollárt az alacsony amerikai inflációs adatok után, mivel kezdik kiárazni a Federal Reserve kamatemelésének lehetőségét. A kötélhúzás vesztese egyelőre a forint, mégha nem is nagy gyengülésről beszélünk:

az euróárfolyam újra 359,4 közelében mozog.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A régióban ezzel kicsit alulteljesítő a magyar deviza, a zloty-kurzus ugyanis teljesen a nyitószintnél jár.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Újra erősödésben a forint

Az euró árfolyama ismét a nyitószint alá süllyedt, az euró-forint jegyzése 358,9 közelében jár.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollárnál is hasonló visszafordulás látszik: a kurzus ismét 314,3 alá került.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Megosztás

Három fontos területen írná át a kormány a 2026-os költségvetést, már a parlament előtt a tervezet

Már érdemben átszabná a költségvetést Kármán András pénzügyminiszter: a kormány kedd este benyújtott törvényjavaslata szerint mintegy közel 250 milliárd forint uniós helyreállítási hitelt kapna tőkeemelésként a Magyar Fejlesztési Bank, amelyet az Európai Beruházási Bankkal együttműködve kellene felhasználnia. A javaslat emellett átütemezi a Versenyképes Járások Programot finanszírozó önkormányzati befizetéseket, az első elvonást 2026 novemberére tolva. Négy nagy állami pénzügyi intézmény garanciakerete összesen 1600 milliárd forinttal csökkenne, a legnagyobb visszavágás a Start Garancia Zrt.-t érintené. Emellett nagyon szigorodnának a költségvetés elfogadására, átírására, tervezésére vonatkozó szabályok is.

Tovább a cikkhez
Három fontos területen írná át a kormány a 2026-os költségvetést, már a parlament előtt a tervezet
Megosztás

Döntő lépésre készül az európai jegybank, mert a háttérben már egy újabb gazdasági vihar készülődik

Az Európai Központi Bank továbbra is szorosan nyomon követi az energiaárak alakulását, miután a közel-keleti feszültség kiéleződése ismét fokozta a geopolitikai bizonytalanságot – közölte Joachim Nagel, a szervezet Kormányzótanácsának tagja a Bloomberg beszámolója szerint.

Tovább a cikkhez
Döntő lépésre készül az európai jegybank, mert a háttérben már egy újabb gazdasági vihar készülődik
Megosztás

Felszúrt a forint

A magyar deviza elveszítette reggeli lendületét a globális geopolitikai bizonytalanságok, az olajárak emelkedése miatt. Az árfolyam hiába korrigált már 357,9-ig ma az euróval szemben, most újra 359,2 felett van a váltás.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollár iránti kereslet is javul, a zöldhasú már 314,5-be kerül.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Kiszáradt Európa legfontosabb folyója, vele pusztul a kontinens ipara

A tartós hőség és szárazság miatt ismét kritikusan alacsony a Rajna vízállása, ami megdrágítja és lassítja a teherhajós szállítást Európa egyik legfontosabb belvízi útvonalán. A helyzet súlyosan érinti a német nagyvállalatokat: a Thyssenkrupp felfüggesztette tolóhajós szolgáltatását, a BASF pedig több hajót állított forgalomba a kapacitáshiány kompenzálására – számolt be a Bloomberg. Magyarország is aggódhat az erős kapcsolatok miatt.

Tovább a cikkhez
Kiszáradt Európa legfontosabb folyója, vele pusztul a kontinens ipara
Megosztás

A járvány vége óta nem látott helyzet alakult ki a kínai gazdaságban, az amerikaiak bevihetik a kegyelemdöfést

Kína gazdasága a második negyedévben több mint három éve, a járvány utáni válság óta a leglassabb ütemben bővült csak, messze elmaradt a várakozásoktól és a pekingi célóktól. A gyenge belső fogyasztás és az ingatlanpiaci válság beárnyékolja az erős ipari és exportteljesítményt. A növekedés fenntartása egyre inkább az exporton múlik, amelyet azonban a növekvő amerikai és európai vámfenyegetések veszélyeztetnek. Közgazdászok szerint nem az ütem, hanem a kiegyensúlyozatlan növekedési modell jelenti a valódi problémát, amelyet a csökkenő bérek, az ipari túlkapacitás és a tömeges munkaerőpiaci bizonytalanság súlyosbít – írja a Reuters.

Tovább a cikkhez
A járvány vége óta nem látott helyzet alakult ki a kínai gazdaságban, az amerikaiak bevihetik a kegyelemdöfést
Megosztás

Egyre jobb formában a forint

Az euróárfolyam már 358,1-ig jött le, ahogy a piac egyelőre elengedte a dollárt az amerikai kamatemelések kiárazásával. Noha a Hormuzi-szoros miatt még feszített az olajár, egyelőre nem keresik a menekülőutakat a befektetők, ami nem kedvez a dollárnak.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A zöldhasú már csak 312,9 forintba kerül.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Két ellentétes erő feszül egymásnak: kettős nyomás alatt a forint

A devizapiacokat kedd délután óta két ellentétes erő mozgatja:

  • a vártnál jóval alacsonyabb amerikai infláció visszavágta a Federal Reserve közeli kamatemelésére tett fogadásokat, lefelé húzta az amerikai kötvényhozamokat és gyengítette a dollárt.
  • A közel-keleti kockázatok ugyanakkor nem tűntek el: az iráni konfliktus újabb eszkalációja és az olajárak egyhavi csúcs közelébe emelkedése továbbra is inflációs veszélyt jelent.

A júniusi amerikai fogyasztói árindex havi alapon 0,4 százalékkal csökkent, éves összevetésben pedig 3,5 százalékra lassult, ami után a júliusi Fed-emelés piac által árazott valószínűsége 16 százalékra esett.

Kapcsolódó cikkünk

Hatalmasat zuhant az amerikai infláció

Kevin Warsh Fed-elnök ezzel párhuzamosan azt hangsúlyozta, hogy a jegybank nem fogadja el a tartósan magas inflációt.

A forint kedden még kifejezetten gyengén indított: a fokozódó geopolitikai feszültségben az euró jegyzése rövid időre 362 forint közelébe, a dolláré pedig 318 forint környékére emelkedett. De az amerikai inflációs adat után éles fordulat következett, az EUR/HUF 359 alá ment le. Szerda reggel már 358,4 forintnál jár a váltás.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Ugyanígy a dollárárfolyam is 314 forint közelébe süllyedt, szerda hajnalra pedig 313,4-ig jött le.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Az amerikai deviza általánosságban is gyengébb maradt, a dollárindex 100,81 pont körül állt, miután kedden 0,35 százalékkal esett a Reuters szerint.

Az euró 1,1433 dollárig erősödött, és a dollár korrekcióját az is segítette, hogy a kétéves amerikai állampapír hozama kilenc bázisponttal esett vissza a korábbi, 16 havi csúcsról.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Míg az USD/JPY 162,08 körül mozgott, vagyis a jen minimálisan kapaszkodott a dollárral szemben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Igazán komoly piacmozgató adatokat nem várunk, Európában az Eurostat az első negyedéves GDP- és foglalkoztatási adatok részletes frissítését közli. 

A szerdai kereskedés legfontosabb eseménye a júniusi amerikai termelőiár-index lesz, amely délután fél 3-kor jelenik meg. A piac azt figyeli majd, hogy a fogyasztói infláció látványos lassulása a termelői árakban is megjelent-e, vagy az olajárak és a vállalati költségek továbbra is erős nyomást jeleznek.

Ugyanekkor érkezik a New York-i feldolgozóipar helyzetét mérő Empire State index, 16 órakor Warsh a szenátus előtt folytatja féléves monetáris politikai meghallgatását, este nyolckor pedig megjelenik a Fed Bézs Könyve.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Connectax VAT Manager eÁFA M2M

Az eÁFA M2M átállás kapcsán sok vállalatnál elsőként az IT-fejlesztés kérdése merül fel: hogyan készül majd el az XML, hogyan kapcsolódik a rendszer a NAV-hoz, ki fogja értelmezni a vissza

Kasza Elliott-tal

Accenture plc - elemzés

A júliusi Top 10 első helyezettje. Minél többet nézem, annál jobban tetszik.CégismertetőAz Accenture (ACN) 1989-ben alakult, a székhelye Dublinban, Írországban található. Fő tevékenysége az

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Kiszáradt Európa legfontosabb folyója, vele pusztul a kontinens ipara
Tisza-kormány: új párt alakulhat a Fidesz romjain, lemondott Szijjártó Péter
Hamar ledolgozta hátrányát a forint az amerikai inflációs adat láttán
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility