Vesztese a piaci kötélhúzásnak a forint – gyengülget a magyar deviza

Gyengülget a forint
A piacok egyelőre jobban félnek a Hormuzi-szorosért az újabb amerikai–izraeli eszkalációtól, mint amennyire elengedték a dollárt az alacsony amerikai inflációs adatok után, mivel kezdik kiárazni a Federal Reserve kamatemelésének lehetőségét. A kötélhúzás vesztese egyelőre a forint, mégha nem is nagy gyengülésről beszélünk:
az euróárfolyam újra 359,4 közelében mozog.
A régióban ezzel kicsit alulteljesítő a magyar deviza, a zloty-kurzus ugyanis teljesen a nyitószintnél jár.
Újra erősödésben a forint
Az euró árfolyama ismét a nyitószint alá süllyedt, az euró-forint jegyzése 358,9 közelében jár.
A dollárnál is hasonló visszafordulás látszik: a kurzus ismét 314,3 alá került.
Három fontos területen írná át a kormány a 2026-os költségvetést, már a parlament előtt a tervezet
Már érdemben átszabná a költségvetést Kármán András pénzügyminiszter: a kormány kedd este benyújtott törvényjavaslata szerint mintegy közel 250 milliárd forint uniós helyreállítási hitelt kapna tőkeemelésként a Magyar Fejlesztési Bank, amelyet az Európai Beruházási Bankkal együttműködve kellene felhasználnia. A javaslat emellett átütemezi a Versenyképes Járások Programot finanszírozó önkormányzati befizetéseket, az első elvonást 2026 novemberére tolva. Négy nagy állami pénzügyi intézmény garanciakerete összesen 1600 milliárd forinttal csökkenne, a legnagyobb visszavágás a Start Garancia Zrt.-t érintené. Emellett nagyon szigorodnának a költségvetés elfogadására, átírására, tervezésére vonatkozó szabályok is.
Döntő lépésre készül az európai jegybank, mert a háttérben már egy újabb gazdasági vihar készülődik
Az Európai Központi Bank továbbra is szorosan nyomon követi az energiaárak alakulását, miután a közel-keleti feszültség kiéleződése ismét fokozta a geopolitikai bizonytalanságot – közölte Joachim Nagel, a szervezet Kormányzótanácsának tagja a Bloomberg beszámolója szerint.
Felszúrt a forint
A magyar deviza elveszítette reggeli lendületét a globális geopolitikai bizonytalanságok, az olajárak emelkedése miatt. Az árfolyam hiába korrigált már 357,9-ig ma az euróval szemben, most újra 359,2 felett van a váltás.
A dollár iránti kereslet is javul, a zöldhasú már 314,5-be kerül.
Kiszáradt Európa legfontosabb folyója, vele pusztul a kontinens ipara
A tartós hőség és szárazság miatt ismét kritikusan alacsony a Rajna vízállása, ami megdrágítja és lassítja a teherhajós szállítást Európa egyik legfontosabb belvízi útvonalán. A helyzet súlyosan érinti a német nagyvállalatokat: a Thyssenkrupp felfüggesztette tolóhajós szolgáltatását, a BASF pedig több hajót állított forgalomba a kapacitáshiány kompenzálására – számolt be a Bloomberg. Magyarország is aggódhat az erős kapcsolatok miatt.
A járvány vége óta nem látott helyzet alakult ki a kínai gazdaságban, az amerikaiak bevihetik a kegyelemdöfést
Kína gazdasága a második negyedévben több mint három éve, a járvány utáni válság óta a leglassabb ütemben bővült csak, messze elmaradt a várakozásoktól és a pekingi célóktól. A gyenge belső fogyasztás és az ingatlanpiaci válság beárnyékolja az erős ipari és exportteljesítményt. A növekedés fenntartása egyre inkább az exporton múlik, amelyet azonban a növekvő amerikai és európai vámfenyegetések veszélyeztetnek. Közgazdászok szerint nem az ütem, hanem a kiegyensúlyozatlan növekedési modell jelenti a valódi problémát, amelyet a csökkenő bérek, az ipari túlkapacitás és a tömeges munkaerőpiaci bizonytalanság súlyosbít – írja a Reuters.
Egyre jobb formában a forint
Az euróárfolyam már 358,1-ig jött le, ahogy a piac egyelőre elengedte a dollárt az amerikai kamatemelések kiárazásával. Noha a Hormuzi-szoros miatt még feszített az olajár, egyelőre nem keresik a menekülőutakat a befektetők, ami nem kedvez a dollárnak.
A zöldhasú már csak 312,9 forintba kerül.
Két ellentétes erő feszül egymásnak: kettős nyomás alatt a forint
A devizapiacokat kedd délután óta két ellentétes erő mozgatja:
- a vártnál jóval alacsonyabb amerikai infláció visszavágta a Federal Reserve közeli kamatemelésére tett fogadásokat, lefelé húzta az amerikai kötvényhozamokat és gyengítette a dollárt.
- A közel-keleti kockázatok ugyanakkor nem tűntek el: az iráni konfliktus újabb eszkalációja és az olajárak egyhavi csúcs közelébe emelkedése továbbra is inflációs veszélyt jelent.
A júniusi amerikai fogyasztói árindex havi alapon 0,4 százalékkal csökkent, éves összevetésben pedig 3,5 százalékra lassult, ami után a júliusi Fed-emelés piac által árazott valószínűsége 16 százalékra esett.
Kevin Warsh Fed-elnök ezzel párhuzamosan azt hangsúlyozta, hogy a jegybank nem fogadja el a tartósan magas inflációt.
A forint kedden még kifejezetten gyengén indított: a fokozódó geopolitikai feszültségben az euró jegyzése rövid időre 362 forint közelébe, a dolláré pedig 318 forint környékére emelkedett. De az amerikai inflációs adat után éles fordulat következett, az EUR/HUF 359 alá ment le. Szerda reggel már 358,4 forintnál jár a váltás.
Ugyanígy a dollárárfolyam is 314 forint közelébe süllyedt, szerda hajnalra pedig 313,4-ig jött le.
Az amerikai deviza általánosságban is gyengébb maradt, a dollárindex 100,81 pont körül állt, miután kedden 0,35 százalékkal esett a Reuters szerint.
Az euró 1,1433 dollárig erősödött, és a dollár korrekcióját az is segítette, hogy a kétéves amerikai állampapír hozama kilenc bázisponttal esett vissza a korábbi, 16 havi csúcsról.
Míg az USD/JPY 162,08 körül mozgott, vagyis a jen minimálisan kapaszkodott a dollárral szemben.
Igazán komoly piacmozgató adatokat nem várunk, Európában az Eurostat az első negyedéves GDP- és foglalkoztatási adatok részletes frissítését közli.
A szerdai kereskedés legfontosabb eseménye a júniusi amerikai termelőiár-index lesz, amely délután fél 3-kor jelenik meg. A piac azt figyeli majd, hogy a fogyasztói infláció látványos lassulása a termelői árakban is megjelent-e, vagy az olajárak és a vállalati költségek továbbra is erős nyomást jeleznek.
Ugyanekkor érkezik a New York-i feldolgozóipar helyzetét mérő Empire State index, 16 órakor Warsh a szenátus előtt folytatja féléves monetáris politikai meghallgatását, este nyolckor pedig megjelenik a Fed Bézs Könyve.
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