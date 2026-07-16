360 körül rángatják a forintot

Budapest Economic Forum 2026 Átalakulóban a magyar gazdaságpolitika, a választások után gyökeresen változhatnak meg a körülmények és a célok. Merre tart a magyar kormány és mivel néz szembe a nemzetközi környezetben? Ez lesz a Portfolio idei kiemelt gazdaságpolitikai konferenciájának legfontosabb témája.

Csütörtök reggel 359,5 körül járt a forint az euróval szemben, ez minimális, 0,1%-os gyengülést jelentett a magyar deviza szempontjából. Az elmúlt napokban elsősorban a nemzetközi hangulat romlása miatt ütötték meg a forintot is miután rövid fegyvernyugvást követően ismét Iránt bombázta az amerikai hadsereg, Teherán pedig igyekezett visszaszerezni az ellenőrzést a Hormuzi-szoros felett. Várhatóan továbbra is ezek a hírek határozzák majd meg a hangulatot, elsősorban

az olaj világpiaci ára lehet most fontos indikátor a forint számára is.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Az elmúlt napokban a kiújuló nemzetközi feszültség hatására a választás óta nem látott szintre emelkedett a dollár-forint jegyzés, amiben a magyar deviza gyengélkedése mellett szerepet játszott a dollár erősödése is az euróval szemben. Ez egyértelműen a globális kockázatkerülést jelzi a piacon. Ma reggel 313,5 közelében jár a dollár, ami szintén minimális elmozdulást jelent szerda estéhez képest.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Az euró-dollár árfolyamban sem látszik érdemi elmozdulás, a befektetők elsősorban a háborúval kapcsolatos újabb hírekre figyelnek, mivel ma sem makroadat, sem jegybanki döntés nem érkezik, ami befolyásolhatná a hangulatot.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

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