FRA
Franciaország 0 2 Spanyolország
ESP
 Vége
Középdöntő
ENG
Anglia 1 2 Argentína
ARG
 Vége
Középdöntő
FRA
Franciaország Anglia
ENG
 Szombat 23:00
Bronzmérkőzés
ESP
Spanyolország Argentína
ARG
 Vasárnap 21:00
Döntő
  • Megjelenítés
360 körül rángatják a forintot
Deviza

360 körül rángatják a forintot

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Minimális gyengüléssel kezdi a csütörtöki napot a forint az euróval szemben, így a 360-as lélektani határ közeléből fut neki a napnak. A befektetők továbbra is elsősorban a közel-keleti hírekre figyelnek a háború kiújulása után, kérdés, hogy van-e reális esély egy újabb amerikai-iráni alkura vagy tovább eszkalálódik a helyzet
Megosztás

Nem nagyon tud elmozdulni a forint

Reggel óta alig mozdult a forint, az euró jegyzése most 359,7 körül jár, ami 0,2%-os forintgyengülést jelent, míg a dollár 313,8 forintba kerül.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Megjött a friss bérstatisztika: már 760 ezer forint felett van a bruttó átlagkereset Magyarországon

Fennmaradt a magyarországi keresetek erőteljes növekedési üteme májusban is, ugyanis a KSH csütörtök reggeli adatközlése szerint éves szinten 8,7% volt a bővülés mértéke. A fizetések folyamata idehaza tehát továbbra is hozza a pozitív képet.

Tovább a cikkhez
Megjött a friss bérstatisztika: már 760 ezer forint felett van a bruttó átlagkereset Magyarországon
Megosztás

Az amerikai-iráni konfliktus eszkalációjának java valószínűleg már mögöttünk van, ez pedig azt jelenti, hogy ismét felfedezhetik a befektetők a közép-kelet-európai devizákat, elsősorban a forintot - írja reggeli devizapiaci kommentárjában az ING Bank. A szakemberek továbbra is a 350-360-as sávba várják az euró-forint árfolyamot, aminek jelenleg a felső szélénél van, de

amennyiben megnyugszanak a kedélyek, akkor rákapcsolhat a forint.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

360 közelében indítja a napot a forint, minden szem Iránra szegeződik

Budapest Economic Forum 2026
Átalakulóban a magyar gazdaságpolitika, a választások után gyökeresen változhatnak meg a körülmények és a célok. Merre tart a magyar kormány és mivel néz szembe a nemzetközi környezetben? Ez lesz a Portfolio idei kiemelt gazdaságpolitikai konferenciájának legfontosabb témája.
Információ és jelentkezés

Csütörtök reggel 359,5 körül járt a forint az euróval szemben, ez minimális, 0,1%-os gyengülést jelentett a magyar deviza szempontjából. Az elmúlt napokban elsősorban a nemzetközi hangulat romlása miatt ütötték meg a forintot is miután rövid fegyvernyugvást követően ismét Iránt bombázta az amerikai hadsereg, Teherán pedig igyekezett visszaszerezni az ellenőrzést a Hormuzi-szoros felett. Várhatóan továbbra is ezek a hírek határozzák majd meg a hangulatot, elsősorban

az olaj világpiaci ára lehet most fontos indikátor a forint számára is.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Az elmúlt napokban a kiújuló nemzetközi feszültség hatására a választás óta nem látott szintre emelkedett a dollár-forint jegyzés, amiben a magyar deviza gyengélkedése mellett szerepet játszott a dollár erősödése is az euróval szemben. Ez egyértelműen a globális kockázatkerülést jelzi a piacon. Ma reggel 313,5 közelében jár a dollár, ami szintén minimális elmozdulást jelent szerda estéhez képest.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Az euró-dollár árfolyamban sem látszik érdemi elmozdulás, a befektetők elsősorban a háborúval kapcsolatos újabb hírekre figyelnek, mivel ma sem makroadat, sem jegybanki döntés nem érkezik, ami befolyásolhatná a hangulatot.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Accenture plc - elemzés

A júliusi Top 10 első helyezettje. Minél többet nézem, annál jobban tetszik.CégismertetőAz Accenture (ACN) 1989-ben alakult, a székhelye Dublinban, Írországban található. Fő tevékenysége az

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Beismerték Brüsszelben: 50 millió ember tűnik el nyomtalanul Európából – Honnan lesz nyugdíjunk?
Megtámadták Kijevet, heves tiltakozást robbantott ki Zelenszkij húzása – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön
Örvénylenek a devizapiacok, a forintot is ide-odahúzzák
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility