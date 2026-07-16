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Egyre csúnyább, ahogy ütik a forintot
Deviza

Egyre csúnyább, ahogy ütik a forintot

Portfolio
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Minimális gyengüléssel kezdi a csütörtöki napot a forint az euróval szemben, így a 360-as lélektani határ közeléből fut neki a napnak. A befektetők továbbra is elsősorban a közel-keleti hírekre figyelnek a háború kiújulása után, kérdés, hogy van-e reális esély egy újabb amerikai-iráni alkura vagy tovább eszkalálódik a helyzet.
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Tovább ütik a forintot

362 közelébe gyengült a forint az euróval szemben. Elsősorban az iráni háború miatti aggodalmak miatt.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Bivaly erős az amerikai fogyasztó

Az amerikai kiskereskedelmi forgalom júniusban a várakozásoknak megfelelően 0,2 százalékkal nőtt havi alapon, ami a csökkenő infláció fényében reálértelemben kifejezetten erős eredménynek számít. A munkaerőpiac továbbra is stabil, az új munkanélküli segélykérelmek száma 208 ezren maradt. A Philadelphia Fed felmérése javuló szolgáltatószektort és erősödő új megrendeléseket mutat, ugyanakkor a beszerzési árak továbbra is magas szinten ragadtak. Az adatok összességében erős fogyasztói aktivitásról és kedvező kilátásokról tanúskodnak, miközben a gazdaság egyes szegmenseiben az árnyomás nem enyhül.

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Bivaly erős az amerikai fogyasztó
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Menekülnek a font ellen fogadó befektetők

Látványos erősödést produkált az angol font: szerdán több mint 1 százalékkal erősödött a dollárral szemben, az euró/font árfolyam pedig 0,85 alá esett. Csütörtökön a brit deviza valamelyest megtorpant, de továbbra is kéthavi csúcsa közelében mozog a dollárral szemben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A közvetlen kiváltó ok ezúttal a brit belpolitika volt.

A hírek szerint a jövő héten miniszterelnökké váló Andy Burnham Shabana Mahmood jelenlegi belügyminisztert választaná pénzügyminiszterének. A piac Mahmoodot a Munkáspárt mérsékeltebb, költségvetési szempontból óvatosabb politikusai közé sorolja, ezért kinevezése megnyugtatóbb lenne a befektetők számára, mint a korábban esélyesnek tartott Ed Milibandé. A hírre nemcsak a font erősödött, hanem a brit államkötvények is felülteljesítettek.

Az ING szerint azonban a rali ereje nem elsősorban a brit gazdaság kilátásainak hirtelen átértékelődésével magyarázható. Sokkal inkább egy úgynevezett short squeeze zajlik: a spekulatív befektetők 2017 óta nem látott mértékben fogadtak a font gyengülésére, az árfolyam emelkedése pedig arra kényszeríti őket, hogy fontvásárlással zárják pozícióikat. Ez további erősödést gerjeszt.

Rövid távon ezért nehéz lehet megállítani a fontot. Az ING szerint az euró/font tartósan 0,8470 alá kerülve akár 0,8400-ig is süllyedhet, míg a font/dollár az 1,3600–1,3650-es tartományt veheti célba.

A fundamentális kép azonban jóval kevésbé egyértelmű. A brit gazdaság májusban mindössze 0,1 százalékkal nőtt: a szolgáltatások bővültek, az ipar és az építőipar viszont zsugorodott. Jövő héten ráadásul munkaerőpiaci és inflációs adatok érkeznek: előbbieket július 21-én, a júniusi inflációt július 22-én teszik közzé.

Az ING ezért arra számít, hogy amikor a short pozíciók zárásából fakadó vásárlási hullám kifullad, ismét a gyenge növekedésre, a költségvetési problémákra és a Bank of England kamatpályájára terelődhet a figyelem. Ebben az esetben az euró/font később visszatérhet a 0,8600–0,8610-es tartományba.

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Katasztrofális adat jött: valósággal összeomlott a Hormuzi-szoros forgalma

Gyakorlatilag nullára csökkent a Hormuzi-szoros teherforgalma a kiújuló iráni háború miatt – számol be a Times of Israel.

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Katasztrofális adat jött: valósággal összeomlott a Hormuzi-szoros forgalma
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Nem nagyon tud elmozdulni a forint

Reggel óta alig mozdult a forint, az euró jegyzése most 359,7 körül jár, ami 0,2%-os forintgyengülést jelent, míg a dollár 313,8 forintba kerül.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Megjött a friss bérstatisztika: már 760 ezer forint felett van a bruttó átlagkereset Magyarországon

Fennmaradt a magyarországi keresetek erőteljes növekedési üteme májusban is, ugyanis a KSH csütörtök reggeli adatközlése szerint éves szinten 8,7% volt a bővülés mértéke. A fizetések folyamata idehaza tehát továbbra is hozza a pozitív képet.

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Megjött a friss bérstatisztika: már 760 ezer forint felett van a bruttó átlagkereset Magyarországon
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Az amerikai-iráni konfliktus eszkalációjának java valószínűleg már mögöttünk van, ez pedig azt jelenti, hogy ismét felfedezhetik a befektetők a közép-kelet-európai devizákat, elsősorban a forintot - írja reggeli devizapiaci kommentárjában az ING Bank. A szakemberek továbbra is a 350-360-as sávba várják az euró-forint árfolyamot, aminek jelenleg a felső szélénél van, de

amennyiben megnyugszanak a kedélyek, akkor rákapcsolhat a forint.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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360 közelében indítja a napot a forint, minden szem Iránra szegeződik

Budapest Economic Forum 2026
Átalakulóban a magyar gazdaságpolitika, a választások után gyökeresen változhatnak meg a körülmények és a célok. Merre tart a magyar kormány és mivel néz szembe a nemzetközi környezetben? Ez lesz a Portfolio idei kiemelt gazdaságpolitikai konferenciájának legfontosabb témája.
Információ és jelentkezés

Csütörtök reggel 359,5 körül járt a forint az euróval szemben, ez minimális, 0,1%-os gyengülést jelentett a magyar deviza szempontjából. Az elmúlt napokban elsősorban a nemzetközi hangulat romlása miatt ütötték meg a forintot is miután rövid fegyvernyugvást követően ismét Iránt bombázta az amerikai hadsereg, Teherán pedig igyekezett visszaszerezni az ellenőrzést a Hormuzi-szoros felett. Várhatóan továbbra is ezek a hírek határozzák majd meg a hangulatot, elsősorban

az olaj világpiaci ára lehet most fontos indikátor a forint számára is.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Az elmúlt napokban a kiújuló nemzetközi feszültség hatására a választás óta nem látott szintre emelkedett a dollár-forint jegyzés, amiben a magyar deviza gyengélkedése mellett szerepet játszott a dollár erősödése is az euróval szemben. Ez egyértelműen a globális kockázatkerülést jelzi a piacon. Ma reggel 313,5 közelében jár a dollár, ami szintén minimális elmozdulást jelent szerda estéhez képest.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Az euró-dollár árfolyamban sem látszik érdemi elmozdulás, a befektetők elsősorban a háborúval kapcsolatos újabb hírekre figyelnek, mivel ma sem makroadat, sem jegybanki döntés nem érkezik, ami befolyásolhatná a hangulatot.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

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