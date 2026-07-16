Egyre csúnyább, ahogy ütik a forintot

Látványos erősödést produkált az angol font: szerdán több mint 1 százalékkal erősödött a dollárral szemben, az euró/font árfolyam pedig 0,85 alá esett. Csütörtökön a brit deviza valamelyest megtorpant, de továbbra is kéthavi csúcsa közelében mozog a dollárral szemben.

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A közvetlen kiváltó ok ezúttal a brit belpolitika volt.

A hírek szerint a jövő héten miniszterelnökké váló Andy Burnham Shabana Mahmood jelenlegi belügyminisztert választaná pénzügyminiszterének. A piac Mahmoodot a Munkáspárt mérsékeltebb, költségvetési szempontból óvatosabb politikusai közé sorolja, ezért kinevezése megnyugtatóbb lenne a befektetők számára, mint a korábban esélyesnek tartott Ed Milibandé. A hírre nemcsak a font erősödött, hanem a brit államkötvények is felülteljesítettek.

Az ING szerint azonban a rali ereje nem elsősorban a brit gazdaság kilátásainak hirtelen átértékelődésével magyarázható. Sokkal inkább egy úgynevezett short squeeze zajlik: a spekulatív befektetők 2017 óta nem látott mértékben fogadtak a font gyengülésére, az árfolyam emelkedése pedig arra kényszeríti őket, hogy fontvásárlással zárják pozícióikat. Ez további erősödést gerjeszt.

Rövid távon ezért nehéz lehet megállítani a fontot. Az ING szerint az euró/font tartósan 0,8470 alá kerülve akár 0,8400-ig is süllyedhet, míg a font/dollár az 1,3600–1,3650-es tartományt veheti célba.

A fundamentális kép azonban jóval kevésbé egyértelmű. A brit gazdaság májusban mindössze 0,1 százalékkal nőtt: a szolgáltatások bővültek, az ipar és az építőipar viszont zsugorodott. Jövő héten ráadásul munkaerőpiaci és inflációs adatok érkeznek: előbbieket július 21-én, a júniusi inflációt július 22-én teszik közzé.

Az ING ezért arra számít, hogy amikor a short pozíciók zárásából fakadó vásárlási hullám kifullad, ismét a gyenge növekedésre, a költségvetési problémákra és a Bank of England kamatpályájára terelődhet a figyelem. Ebben az esetben az euró/font később visszatérhet a 0,8600–0,8610-es tartományba.