Megütötték a forintot, majdnem kéthónapos mélyponton a magyar deviza

Május óta nem volt ilyen gyenge a forint
Nemrég 363-nál is járt az euró jegyzése, ami
május 19-e óta a legmagasabb árfolyamot jelentette.
Most 362,4 körül jár az euró-forint, ami 0,9%-kal magasabb a szerda esti szintnél.
A dollár-forint csúcsa 317 felett volt kora délután, ami azt jelenti, hogy a keddi felszúrást leszámítva
utoljára a választások előtt volt a mostaninál gyengébb a forint az amerikai devizával szemben.
Tovább ütik a forintot
362 közelébe gyengült a forint az euróval szemben. Elsősorban az iráni háború miatti aggodalmak miatt.
Bivaly erős az amerikai fogyasztó
Az amerikai kiskereskedelmi forgalom júniusban a várakozásoknak megfelelően 0,2 százalékkal nőtt havi alapon, ami a csökkenő infláció fényében reálértelemben kifejezetten erős eredménynek számít. A munkaerőpiac továbbra is stabil, az új munkanélküli segélykérelmek száma 208 ezren maradt. A Philadelphia Fed felmérése javuló szolgáltatószektort és erősödő új megrendeléseket mutat, ugyanakkor a beszerzési árak továbbra is magas szinten ragadtak. Az adatok összességében erős fogyasztói aktivitásról és kedvező kilátásokról tanúskodnak, miközben a gazdaság egyes szegmenseiben az árnyomás nem enyhül.
Menekülnek a font ellen fogadó befektetők
Látványos erősödést produkált az angol font: szerdán több mint 1 százalékkal erősödött a dollárral szemben, az euró/font árfolyam pedig 0,85 alá esett. Csütörtökön a brit deviza valamelyest megtorpant, de továbbra is kéthavi csúcsa közelében mozog a dollárral szemben.
A közvetlen kiváltó ok ezúttal a brit belpolitika volt.
A hírek szerint a jövő héten miniszterelnökké váló Andy Burnham Shabana Mahmood jelenlegi belügyminisztert választaná pénzügyminiszterének. A piac Mahmoodot a Munkáspárt mérsékeltebb, költségvetési szempontból óvatosabb politikusai közé sorolja, ezért kinevezése megnyugtatóbb lenne a befektetők számára, mint a korábban esélyesnek tartott Ed Milibandé. A hírre nemcsak a font erősödött, hanem a brit államkötvények is felülteljesítettek.
Az ING szerint azonban a rali ereje nem elsősorban a brit gazdaság kilátásainak hirtelen átértékelődésével magyarázható. Sokkal inkább egy úgynevezett short squeeze zajlik: a spekulatív befektetők 2017 óta nem látott mértékben fogadtak a font gyengülésére, az árfolyam emelkedése pedig arra kényszeríti őket, hogy fontvásárlással zárják pozícióikat. Ez további erősödést gerjeszt.
Rövid távon ezért nehéz lehet megállítani a fontot. Az ING szerint az euró/font tartósan 0,8470 alá kerülve akár 0,8400-ig is süllyedhet, míg a font/dollár az 1,3600–1,3650-es tartományt veheti célba.
A fundamentális kép azonban jóval kevésbé egyértelmű. A brit gazdaság májusban mindössze 0,1 százalékkal nőtt: a szolgáltatások bővültek, az ipar és az építőipar viszont zsugorodott. Jövő héten ráadásul munkaerőpiaci és inflációs adatok érkeznek: előbbieket július 21-én, a júniusi inflációt július 22-én teszik közzé.
Az ING ezért arra számít, hogy amikor a short pozíciók zárásából fakadó vásárlási hullám kifullad, ismét a gyenge növekedésre, a költségvetési problémákra és a Bank of England kamatpályájára terelődhet a figyelem. Ebben az esetben az euró/font később visszatérhet a 0,8600–0,8610-es tartományba.
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Nem nagyon tud elmozdulni a forint
Reggel óta alig mozdult a forint, az euró jegyzése most 359,7 körül jár, ami 0,2%-os forintgyengülést jelent, míg a dollár 313,8 forintba kerül.
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Fennmaradt a magyarországi keresetek erőteljes növekedési üteme májusban is, ugyanis a KSH csütörtök reggeli adatközlése szerint éves szinten 8,7% volt a bővülés mértéke. A fizetések folyamata idehaza tehát továbbra is hozza a pozitív képet.
Az amerikai-iráni konfliktus eszkalációjának java valószínűleg már mögöttünk van, ez pedig azt jelenti, hogy ismét felfedezhetik a befektetők a közép-kelet-európai devizákat, elsősorban a forintot - írja reggeli devizapiaci kommentárjában az ING Bank. A szakemberek továbbra is a 350-360-as sávba várják az euró-forint árfolyamot, aminek jelenleg a felső szélénél van, de
amennyiben megnyugszanak a kedélyek, akkor rákapcsolhat a forint.
360 közelében indítja a napot a forint, minden szem Iránra szegeződik
Csütörtök reggel 359,5 körül járt a forint az euróval szemben, ez minimális, 0,1%-os gyengülést jelentett a magyar deviza szempontjából. Az elmúlt napokban elsősorban a nemzetközi hangulat romlása miatt ütötték meg a forintot is miután rövid fegyvernyugvást követően ismét Iránt bombázta az amerikai hadsereg, Teherán pedig igyekezett visszaszerezni az ellenőrzést a Hormuzi-szoros felett. Várhatóan továbbra is ezek a hírek határozzák majd meg a hangulatot, elsősorban
az olaj világpiaci ára lehet most fontos indikátor a forint számára is.
Az elmúlt napokban a kiújuló nemzetközi feszültség hatására a választás óta nem látott szintre emelkedett a dollár-forint jegyzés, amiben a magyar deviza gyengélkedése mellett szerepet játszott a dollár erősödése is az euróval szemben. Ez egyértelműen a globális kockázatkerülést jelzi a piacon. Ma reggel 313,5 közelében jár a dollár, ami szintén minimális elmozdulást jelent szerda estéhez képest.
Az euró-dollár árfolyamban sem látszik érdemi elmozdulás, a befektetők elsősorban a háborúval kapcsolatos újabb hírekre figyelnek, mivel ma sem makroadat, sem jegybanki döntés nem érkezik, ami befolyásolhatná a hangulatot.
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