Az egész feltörekvő piac fekete báránya lett a forint - Megint sorra kapja az ütéseket

364 felett is járt a forint
Az euró-forint árfolyam csúcsa pénteken 364,5 körül volt, ami azt jelenti, hogy
utoljára május 5-én volt a mostaninál gyengébb a magyar deviza.
Beindult a forint gyengülése
Az elmúlt percekben 363,9-ig gyengült a forint, ami már fél százalékkal magasabb a csütörtök esti szintnél.
Új csúcs a dollárban
A dollár-forint jegyzés 318 közelébe kúszott fel, ezzel megdöntötte kedden látott csúcsát, így
a forint a választások óta nem volt a mostaninál gyengébb az amerikai devizával szemben.
Újabb ütést kapott a forint
363,3-ig emelkedett az euró jegyzése, ami már 0,4%-kal magasabb a tegnapinál. A dollár 317,6 forintba kerül most.
Továbbra sem megy a forintnak
Kicsit csillapodott a reggeli csapkodás a forint piacán, most 362,8-nál jár az euró jegyzése, ami 0,2%-os forintgyengülést jelent tegnap estéhez képest, míg a dollár újra 317 fölé kúszott.
Mi történik most a forinttal?
Az elmúlt napokban a teljes feltörekvő piacon a magyar eszközök szenvedték el a legnagyobb eladási nyomást - olvasható az ING Bank péntek reggeli devizapiaci elemzésében. A szakértők szerint ez az erős pozícionáltság eredménye, ami a választások után kialakult a magyar piacon, emellett a csütörtöki gyengülés
részben profitrealizálás, illetve kockázatcsökkentés következménye lehetett a nemzetközi bizonytalanság miatt.
Az ING szerint mindezek mellett az alapvető magyar sztori nem változott, a kötvények és a forint is vonzók maradhatnak, főleg úgy, hogy a mostani korrekció jó beszállási pontokat kínálhat. Az év hátralevő részében a legvalószínűbbnek 350-360 közötti euróárfolyamot tartanak.
Nagy kilengések
Újra gyengülésbe váltott a forint, hatalmasak a kilengések péntek reggel a magyar deviza piacán. Most épp 362,7-nél jár az euró jegyzése, ami 0,2%-kal magasabb a tegnap esti szintnél.
Már erősödésben
Hirtelen csapott át erősödlésbe a forint reggeli botladozása, már 361,35-nél jár az euró jegyzése, ami 0,2%-kal alacsonyabb a tegnap estinél.
Kicsit visszakapaszkodott a forint
A kora reggeli gyengülésből próbál talpraállni a forint, most 362,4 körül jár az euróval szemben, ami már csak 0,1%-os gyengülést jelent a magyar deviza szempontjából tegnaphoz képest. A dollár jegyzése 316,6-ig süllyedt.
Nem indul jól a nap, már korán reggel bevitték az első gyomrost a forintnak
Péntek reggelre érezhetően gyengült a forint az euróval szemben, a 363-as árfolyam 0,3%-kal volt magasabb a tegnap estinél. Ez a kora reggeli órákban szokatlanul nagy piaci mozgásnak felel meg, vagyis nem túlzás azt állítani, hogy folytatódik a magyar deviza utóbbi napokban látott botladozása. Ezzel utoljára május 19-én látott szintre emelkedett az euró árfolyama, vagyis
két hónapja nem volt ennyire gyenge a forint.
A régióban a lengyel zloty és a cseh korona is alig mozdult az euróval szemben, a forint most látható alulteljesítése a korábbi jelentős erősödés, illetve a nagyon erős pozícionáltság eredménye. Várható volt, hogy mivel a piacon szinte mindenki a magyar deviza mellett fogad, ezért az esetleges nemzetközi fejleményekre a forint reagál majd a legérzékenyebben.
Nemzetközi fejlemények pedig vannak, hiszen az elmúlt napokban az USA ismét Iránt kezdte bombázni, egyértelműen kijelenthető, hogy összedőlt a korábban megkötött tűzszünet a felek között. A vita továbbra is részben a Hormuzi-szoros ellenőrzéséről szól, mely a globális olajellátás kulcsfontosságú útvonala. Az euró-dollár árfolyam 1,144 környékén jár jelenleg, a befektetők a dollár erősödésével reagáltak a konfliktus eszkalációjára. A dollár-forint jegyzés az elmúlt napokban már 317 fölé emelkedett, ami azt jelenti, hogy
az áprilisi parlamenti választások óta nem volt ilyen gyenge a forint az amerikai devizával szemben.
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