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Az egész feltörekvő piac fekete báránya lett a forint - Megint sorra kapja az ütéseket
Deviza

Az egész feltörekvő piac fekete báránya lett a forint - Megint sorra kapja az ütéseket

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Pénteken kora reggel még szokatlan gyengülés látszott a forint piacán, ami azonban hamar átcsapott erősödésbe, majd újra gyengülésbe. A befektetők továbbra is elsősorban a közel-keleti hírekre figyelnek, melyek szinte percenként rángatják a hangulatot.
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364 felett is járt a forint

Az euró-forint árfolyam csúcsa pénteken 364,5 körül volt, ami azt jelenti, hogy

utoljára május 5-én volt a mostaninál gyengébb a magyar deviza.

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Beindult a forint gyengülése

Az elmúlt percekben 363,9-ig gyengült a forint, ami már fél százalékkal magasabb a csütörtök esti szintnél.

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Új csúcs a dollárban

A dollár-forint jegyzés 318 közelébe kúszott fel, ezzel megdöntötte kedden látott csúcsát, így

a forint a választások óta nem volt a mostaninál gyengébb az amerikai devizával szemben.

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Újabb ütést kapott a forint

363,3-ig emelkedett az euró jegyzése, ami már 0,4%-kal magasabb a tegnapinál. A dollár 317,6 forintba kerül most.

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Továbbra sem megy a forintnak

Kicsit csillapodott a reggeli csapkodás a forint piacán, most 362,8-nál jár az euró jegyzése, ami 0,2%-os forintgyengülést jelent tegnap estéhez képest, míg a dollár újra 317 fölé kúszott.

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Mi történik most a forinttal?

Az elmúlt napokban a teljes feltörekvő piacon a magyar eszközök szenvedték el a legnagyobb eladási nyomást - olvasható az ING Bank péntek reggeli devizapiaci elemzésében. A szakértők szerint ez az erős pozícionáltság eredménye, ami a választások után kialakult a magyar piacon, emellett a csütörtöki gyengülés

részben profitrealizálás, illetve kockázatcsökkentés következménye lehetett a nemzetközi bizonytalanság miatt.

Az ING szerint mindezek mellett az alapvető magyar sztori nem változott, a kötvények és a forint is vonzók maradhatnak, főleg úgy, hogy a mostani korrekció jó beszállási pontokat kínálhat. Az év hátralevő részében a legvalószínűbbnek 350-360 közötti euróárfolyamot tartanak.

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Nagy kilengések

Újra gyengülésbe váltott a forint, hatalmasak a kilengések péntek reggel a magyar deviza piacán. Most épp 362,7-nél jár az euró jegyzése, ami 0,2%-kal magasabb a tegnap esti szintnél.

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Már erősödésben

Hirtelen csapott át erősödlésbe a forint reggeli botladozása, már 361,35-nél jár az euró jegyzése, ami 0,2%-kal alacsonyabb a tegnap estinél.

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Kicsit visszakapaszkodott a forint

A kora reggeli gyengülésből próbál talpraállni a forint, most 362,4 körül jár az euróval szemben, ami már csak 0,1%-os gyengülést jelent a magyar deviza szempontjából tegnaphoz képest. A dollár jegyzése 316,6-ig süllyedt.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Nem indul jól a nap, már korán reggel bevitték az első gyomrost a forintnak

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Átalakulóban a magyar gazdaságpolitika, a választások után gyökeresen változhatnak meg a körülmények és a célok. Merre tart a magyar kormány és mivel néz szembe a nemzetközi környezetben? Ez lesz a Portfolio idei kiemelt gazdaságpolitikai konferenciájának legfontosabb témája.
Információ és jelentkezés

Péntek reggelre érezhetően gyengült a forint az euróval szemben, a 363-as árfolyam 0,3%-kal volt magasabb a tegnap estinél. Ez a kora reggeli órákban szokatlanul nagy piaci mozgásnak felel meg, vagyis nem túlzás azt állítani, hogy folytatódik a magyar deviza utóbbi napokban látott botladozása. Ezzel utoljára május 19-én látott szintre emelkedett az euró árfolyama, vagyis

két hónapja nem volt ennyire gyenge a forint.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A régióban a lengyel zloty és a cseh korona is alig mozdult az euróval szemben, a forint most látható alulteljesítése a korábbi jelentős erősödés, illetve a nagyon erős pozícionáltság eredménye. Várható volt, hogy mivel a piacon szinte mindenki a magyar deviza mellett fogad, ezért az esetleges nemzetközi fejleményekre a forint reagál majd a legérzékenyebben.

Nemzetközi fejlemények pedig vannak, hiszen az elmúlt napokban az USA ismét Iránt kezdte bombázni, egyértelműen kijelenthető, hogy összedőlt a korábban megkötött tűzszünet a felek között. A vita továbbra is részben a Hormuzi-szoros ellenőrzéséről szól, mely a globális olajellátás kulcsfontosságú útvonala. Az euró-dollár árfolyam 1,144 környékén jár jelenleg, a befektetők a dollár erősödésével reagáltak a konfliktus eszkalációjára. A dollár-forint jegyzés az elmúlt napokban már 317 fölé emelkedett, ami azt jelenti, hogy

az áprilisi parlamenti választások óta nem volt ilyen gyenge a forint az amerikai devizával szemben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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