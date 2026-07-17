Hamar kiheverte az ütést a forint, hirtelen erősödésbe kapcsolt

Már erősödésben
Hirtelen csapott át erősödlésbe a forint reggeli botladozása, már 361,35-nél jár az euró jegyzése, ami 0,2%-kal alacsonyabb a tegnap estinél.
Kicsit visszakapaszkodott a forint
A kora reggeli gyengülésből próbál talpraállni a forint, most 362,4 körül jár az euróval szemben, ami már csak 0,1%-os gyengülést jelent a magyar deviza szempontjából tegnaphoz képest. A dollár jegyzése 316,6-ig süllyedt.
Nem indul jól a nap, már korán reggel bevitték az első gyomrost a forintnak
Péntek reggelre érezhetően gyengült a forint az euróval szemben, a 363-as árfolyam 0,3%-kal volt magasabb a tegnap estinél. Ez a kora reggeli órákban szokatlanul nagy piaci mozgásnak felel meg, vagyis nem túlzás azt állítani, hogy folytatódik a magyar deviza utóbbi napokban látott botladozása. Ezzel utoljára május 19-én látott szintre emelkedett az euró árfolyama, vagyis
két hónapja nem volt ennyire gyenge a forint.
A régióban a lengyel zloty és a cseh korona is alig mozdult az euróval szemben, a forint most látható alulteljesítése a korábbi jelentős erősödés, illetve a nagyon erős pozícionáltság eredménye. Várható volt, hogy mivel a piacon szinte mindenki a magyar deviza mellett fogad, ezért az esetleges nemzetközi fejleményekre a forint reagál majd a legérzékenyebben.
Nemzetközi fejlemények pedig vannak, hiszen az elmúlt napokban az USA ismét Iránt kezdte bombázni, egyértelműen kijelenthető, hogy összedőlt a korábban megkötött tűzszünet a felek között. A vita továbbra is részben a Hormuzi-szoros ellenőrzéséről szól, mely a globális olajellátás kulcsfontosságú útvonala. Az euró-dollár árfolyam 1,144 környékén jár jelenleg, a befektetők a dollár erősödésével reagáltak a konfliktus eszkalációjára. A dollár-forint jegyzés az elmúlt napokban már 317 fölé emelkedett, ami azt jelenti, hogy
az áprilisi parlamenti választások óta nem volt ilyen gyenge a forint az amerikai devizával szemben.
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