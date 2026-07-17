Nem indul jól a nap, már korán reggel bevitték az első gyomrost a forintnak

A közel-keleti háború eszkalálódása továbbra is nyomás alatt tartja a forintot, pénteken már korán reggel gyengülésnek indult a magyar deviza. Így az euró jegyzése 363-ig emelkedett, ami kéthónapos mélypont a magyar deviza szempontjából.

Budapest Economic Forum 2026 Átalakulóban a magyar gazdaságpolitika, a választások után gyökeresen változhatnak meg a körülmények és a célok. Merre tart a magyar kormány és mivel néz szembe a nemzetközi környezetben? Ez lesz a Portfolio idei kiemelt gazdaságpolitikai konferenciájának legfontosabb témája.

Péntek reggelre érezhetően gyengült a forint az euróval szemben, a 363-as árfolyam 0,3%-kal volt magasabb a tegnap estinél. Ez a kora reggeli órákban szokatlanul nagy piaci mozgásnak felel meg, vagyis nem túlzás azt állítani, hogy folytatódik a magyar deviza utóbbi napokban látott botladozása. Ezzel utoljára május 19-én látott szintre emelkedett az euró árfolyama, vagyis

két hónapja nem volt ennyire gyenge a forint.

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A régióban a lengyel zloty és a cseh korona is alig mozdult az euróval szemben, a forint most látható alulteljesítése a korábbi jelentős erősödés, illetve a nagyon erős pozícionáltság eredménye. Várható volt, hogy mivel a piacon szinte mindenki a magyar deviza mellett fogad, ezért az esetleges nemzetközi fejleményekre a forint reagál majd a legérzékenyebben.

Nemzetközi fejlemények pedig vannak, hiszen az elmúlt napokban az USA ismét Iránt kezdte bombázni, egyértelműen kijelenthető, hogy összedőlt a korábban megkötött tűzszünet a felek között. A vita továbbra is részben a Hormuzi-szoros ellenőrzéséről szól, mely a globális olajellátás kulcsfontosságú útvonala. Az euró-dollár árfolyam 1,144 környékén jár jelenleg, a befektetők a dollár erősödésével reagáltak a konfliktus eszkalációjára. A dollár-forint jegyzés az elmúlt napokban már 317 fölé emelkedett, ami azt jelenti, hogy

az áprilisi parlamenti választások óta nem volt ilyen gyenge a forint az amerikai devizával szemben.

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