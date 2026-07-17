Zuhan az amerikai infláció, a dollár mégsem esik: két tényező tartja sakkban a piacot

Hatalmasat esett júniusban az amerikai infláció, amire normális esetben erre érdemi dollárgyengülést kellene látnunk, de szinte semmi nem történt. Két tényező tartja sakkban az amerikai fizetőeszközt jelenleg. Ha ezek megszűnnek, újra irányba állhatnak a dolgok a dollárral szemben. Egy újabb gyengülési hullám a zöldhasúban, pedig ismét számos fontos eszközben ismét trendeket indíthatna el.

Az elmúlt időszak legfontosabb amerikai inflációs adatai, a fogyasztói (CPI) és a termelői árindexek (PPI) egyaránt a vártnál kedvezőbb képet festettek. A friss adatsorok történelmi léptékben is jelentősek: a fő inflációs mutató 2020 áprilisa óta először mutatott havi szintű csökkenést, miközben a termelői árak szintén zsugorodást jeleztek.

Bár az inflációs nyomás egyértelműen enyhül, az amerikai dollár (DXY) továbbra is makacsul erős, és egyelőre nem mutat érdemi gyengülést. Történelmi távlatban egy ilyen szintű és kiterjedtségű dezinflációs adatnak azonnal agresszíven lejjebb kellett volna ütnie az amerikai fizetőeszközt. A piaci szereplők egyelőre keresik az okokat, mivel a hozamvárakozások és a beérkező inflációs adatok közötti olló szélesre nyílt. A klasszikus "rossz adat jó a piacnak" logika ezen a ponton látványosan megakadt. Miért kritikus ez a jelenség a befektetők számára? Egy tartósan erős dollár globális likviditási szívóhatást fejt ki. Folyamatos nyomás alatt tartja a nyersanyagokat, bünteti a feltörekvő piaci devizákat, és szisztematikusan fékezi a globális kockázatvállalási hajlandóságot.

Jelenleg két hatalmas fék akadályozza meg a dollár árfolyamának esését. Hogy mik ezek, és pontosan mikor engedhetnek fel, az fogja eldönteni a következő hónapok irányát.