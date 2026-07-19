A jen-rejtély megoldása és a széteső japán kötvénypiac

A japán jen negyvenéves mélypontra, 162 fölé zuhant a dollárral szemben, miközben az amerikai és japán tízéves állampapírok hozamkülönbözete a ciklus mélypontja közelébe süllyedt – ez a tankönyvi modelleknek élesen ellentmondó anomália. Ráadásul a jen elveszítette klasszikus menedékdeviza státuszát, és aki a régi szabályok szerint várja a trendfordulót, hatalmasat tévedhet.

A globális devizapiacok tankönyvi modelljei jelenleg súlyos anomáliát mutatnak a japán jen esetében. Miközben az amerikai és a japán tízéves állampapírok hozamkülönbözete a ciklus mélypontja közelébe süllyedt, a jen nemhogy erősödne, de negyvenéves mélypontra, 162 fölé zuhant a dollárral szemben. Fekete: japán jen alakulása az usa dollárral szemben. Kék: USA és Japán 10 éves kamatkülönbözet alakulása

A hagyományos makrogazdasági logika szerint a szűkülő kamatrésnek egyértelműen vonzóbbá kellene tennie a japán devizát. A valóságban azonban épp az ellenkezője történik, a piac mintha teljesen süket lenne a tízéves hozamok közeledésére. Ez a jelenség nem csupán egy elméleti fejtörő, hanem húsbavágó probléma minden piaci szereplő számára, ugyanis azt jelzi, hogy a hagyományos árazási modellek csődöt mondtak, és aki a régi szabályok szerint játszik, hatalmasat tévedhet. A tét óriási, mivel aki ebben a környezetben pusztán a kamatkülönbözet szűkülésére alapozva várja a trendfordulót, az egy mozgó tehervonat elé áll be.

A globális pénzügyi rendszer legolcsóbb hitele a jen

Ahhoz, hogy megértsük a jelenlegi anomáliát, egy lépést hátra kell lépnünk. Japán nem egy átlagos szereplő a világgazdaságban. Az ország a világ legnagyobb nettó hitelezője, elképesztő méretű belföldi megtakarítási állománnyal, amely évtizedeken át a zéró, vagy éppen negatív kamatok csapdájában sínylődött. Ez a tartósan extrém laza monetáris politika tette a jent a nemzetközi pénzpiacok alapkövévé, a világ első számú finanszírozási devizájává.