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Történelmi lépés: évtizedes korlátozásokat töröl el Dél-Korea, kinyitják a devizapiacot a külföldiek előtt
Deviza

Történelmi lépés: évtizedes korlátozásokat töröl el Dél-Korea, kinyitják a devizapiacot a külföldiek előtt

Portfolio
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Dél-Korea részletes tervet mutatott be a von külföldi befektetők közötti szabad kereskedelmének biztosítására. Ez az eddigi legmerészebb lépés a devizapiac liberalizálása felé - jelentette a Bloomberg.

A pénzügyminisztérium, a jegybank és a szabályozó hatóságok közös vasárnapi közleménye szerint

2027 januárjától a külföldi befektetők korlátozás nélkül bonyolíthatnak majd helyi deviza (von) ügyleteket a kormánynál előzetesen regisztrált külföldi vállalatokon keresztül, anélkül, hogy Dél-Koreában devizaszámlát kellene nyitniuk.

Ezen felül a külföldi szereplők egymás közötti átutalásait a legtöbb tőkeművelet esetében mentesítik az előzetes bejelentési kötelezettség alól – a belföldi ingatlanügyletek kivételével –, a bankoknak pedig szeptembertől kizárólag az alapvető számlaadatokat kell majd ellenőrizniük.

Az elszámolás a jegybank új, napi 24 órában működő hálózatán keresztül zajlik majd, amely szeptemberben indul kísérleti üzemben, teljes bevezetése pedig 2027-ben várható. A változások jelentős fordulatot jelentenek az ázsiai ország életében, amely korábban rendkívül szigorú ellenőrzés alatt tartotta saját devizáját.

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A szabadabban használható von a nyugdíjalapok és az intézményi befektetők számára is vonzóbbá teheti a dél-koreai eszközöket

- emeli ki a hírügynökség beszámolójában.

A reformcsomag egyben egyértelmű szakítást jelent az 1997-es ázsiai és a 2008-as globális pénzügyi válság idején kialakult devizapolitikával, amikor a hatóságok még a tőkekorlátozásokat és a pénzügyi stabilitást helyezték előtérbe.

A kormány a von iránti külföldi kereslet élénkítésére további intézkedéseket is bejelentett. Ennek keretében engedélyezik a dél-koreai államkötvények "kölcsönzését" a külföldi befektetők között olyan nemzetközi értékpapír-letéti intézményeken keresztül, mint az Euroclear és a Clearstream. Emellett bővítik a külföldi jegybankok hozzáférését a bankközi repópiachoz.

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