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Olyan történt a forinttal, amire két hónapja nem volt példa - Jó hírek jöttek a Közel-Keletről
Deviza

Olyan történt a forinttal, amire két hónapja nem volt példa - Jó hírek jöttek a Közel-Keletről

Portfolio
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Két hónapja nem látott dolog történt a forinttal a múlt héten: a magyar deviza majdnem 2 százalékkal gyengült az euróval szemben. Így érdekes helyzetből fut neki újra a forint, ráadásul az MNB keddi kamatdöntése is hatással lehet a hangulatra.
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Tartja erejét a forint

A nap második felében kitart a forint ereje, most 360,8-nál jár az euróval szemben, ami 0,6%-os forinterősödésnek felel meg péntekhez képest, míg a dollár 316 közelében áll.

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360 felé közelít a forint

360,2 forintig csökkent az euró árfolyama az elmúlt percekben, miután napvilágot látott egy 10 napos fegyverszüneti terv az iráni háborúval kapcsolatban. A bejelentést tevő magas rangú iráni katonai vezető szerint ez akár a fegyverszüneti tárgyalások újraélesztésére is lehetőséget teremthet.

A forint ezzel már több mint 2,5 egységnyit erősödött a mai napon.

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Kamatcsökkentéssel kacérkodik a lengyel jegybank

A Lengyel Nemzeti Bank júliusi előrejelzései egy újabb kamatcsökkentés lehetőségére utalnak, amelyre várhatóan 2026-ban kerülhet sor. Erről Gabriela Masłowska, a jegybank monetáris döntéshozója beszélt a PAP lengyel állami hírügynökségnek hétfőn adott interjújában.

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Kamatcsökkentéssel kacérkodik a lengyel jegybank
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361 felé araszol a forint

Lassan 361 felé tart az euró-forint árfolyam, a jelenlegi 361,2 körüli szint már majdnem fél százalékkal alacsonyabb a péntek estinél.

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Kezd rákapcsolni a forint

Az elmúlt percekben erősödni kezdett a forint, 361,6-ig esett az euró jegyzése, ami 0,3%-kal alacsonyabb a péntek estinél. A dollárral szemben 315,9-ig erősödött a magyar deviza.

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Itt lehet a forintgyengülés vége

Az amerikai-iráni konfliktus eszkalálódása után várhatóan folytatódik a kockázatkerülő üzemmód, ami nyomás alatt tarthatja a közép-kelet-európai eszközöket - írja hétfő reggeli devizapiaci kommentárjában az ING Bank. Kiemelik, hogy a hangulatromlás a forintot érintette a leginkább az erős pozícionáltság és a várható további jegybanki kamatvágáos miatt.

A bank elemzői szerint az euró-forint jegyzés a jelenlegi szint környékén tetőzhet,

a fundamentális sztori továbbra is vonzó lehet a befektetők számára, a múlt héten látott eladási hullám jórészt profitrealizálás eredménye volt.

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Olyan történt a forinttal, amire két hónapja nem volt példa - Magára tud találni az ütés után?

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Információ és jelentkezés

Hétfő reggel 363,1-nél járt a forint az euróval szemben, ez egyelőre minimális, 0,1 százalékos gyengülést jelent a magyar deviza szempontjából péntek estéhez képest. ha azonban hozzátesszük, hogy a kora reggeli órákban még erősödésben volt a forint, akkor már látszik, hogy továbbra sincs jó formában a magyar deviza.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A múlt héten olyan történt a forinttal, amire

május közepe óta nem volt példa: majdnem 2%-kal gyengült az euróval szemben.

Ez elsősorban a nemzetközi hangulat romlásával magyarázható miután összedőlt az amerikai-iráni fegyverszünet és újra emelkedni kezdett az olaj világpiaci ára. Ugyanez látszott a dollár-forint árfolyamban is, mely hétfő reggel 317,4 körül járt.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Várhatóan a héten is elsősorban a geopolitikai fejlemények határozzák majd meg a hangulatot a forint piacán, a befektetők a közel-keleti háborúval kapcsolatos hírekre figyelhetnek. Ezen kívül az MNB kamatdöntő ülése lehet izgalmas kedden, bár a jegybank már a legutóbbi ülésen gyakorlatilag bejelentette, hogy júliusban és augusztusban két egyenként 25 bázispontos kamatvágás jön. Kérdés, hogy a nemzetközi kockázatkerülés erősödése és a forint gyengülése letéríti-e az útról a Monetáris Tanácsot.

Egyelőre az euró-dollár árfolyamban sincs komoly elmozdulás, a következő napokban az Európai Központi Bank (EKB) csütörtöki kamatdöntő ülése döntheti el az irányt a geopolitikai hírek mellett.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

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