Itt lehet a forintgyengülés vége
Az amerikai-iráni konfliktus eszkalálódása után várhatóan folytatódik a kockázatkerülő üzemmód, ami nyomás alatt tarthatja a közép-kelet-európai eszközöket - írja hétfő reggeli devizapiaci kommentárjában az ING Bank. Kiemelik, hogy a hangulatromlás a forintot érintette a leginkább az erős pozícionáltság és a várható további jegybanki kamatvágáos miatt.
A bank elemzői szerint az euró-forint jegyzés a jelenlegi szint környékén tetőzhet,
a fundamentális sztori továbbra is vonzó lehet a befektetők számára, a múlt héten látott eladási hullám jórészt profitrealizálás eredménye volt.
Olyan történt a forinttal, amire két hónapja nem volt példa - Magára tud találni az ütés után?
Hétfő reggel 363,1-nél járt a forint az euróval szemben, ez egyelőre minimális, 0,1 százalékos gyengülést jelent a magyar deviza szempontjából péntek estéhez képest. ha azonban hozzátesszük, hogy a kora reggeli órákban még erősödésben volt a forint, akkor már látszik, hogy továbbra sincs jó formában a magyar deviza.
A múlt héten olyan történt a forinttal, amire
május közepe óta nem volt példa: majdnem 2%-kal gyengült az euróval szemben.
Ez elsősorban a nemzetközi hangulat romlásával magyarázható miután összedőlt az amerikai-iráni fegyverszünet és újra emelkedni kezdett az olaj világpiaci ára. Ugyanez látszott a dollár-forint árfolyamban is, mely hétfő reggel 317,4 körül járt.
Várhatóan a héten is elsősorban a geopolitikai fejlemények határozzák majd meg a hangulatot a forint piacán, a befektetők a közel-keleti háborúval kapcsolatos hírekre figyelhetnek. Ezen kívül az MNB kamatdöntő ülése lehet izgalmas kedden, bár a jegybank már a legutóbbi ülésen gyakorlatilag bejelentette, hogy júliusban és augusztusban két egyenként 25 bázispontos kamatvágás jön. Kérdés, hogy a nemzetközi kockázatkerülés erősödése és a forint gyengülése letéríti-e az útról a Monetáris Tanácsot.
Egyelőre az euró-dollár árfolyamban sincs komoly elmozdulás, a következő napokban az Európai Központi Bank (EKB) csütörtöki kamatdöntő ülése döntheti el az irányt a geopolitikai hírek mellett.
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