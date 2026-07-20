Olyan történt a forinttal, amire két hónapja nem volt példa - Magára tud találni az ütés után?

Budapest Economic Forum 2026 Átalakulóban a magyar gazdaságpolitika, a választások után gyökeresen változhatnak meg a körülmények és a célok. Merre tart a magyar kormány és mivel néz szembe a nemzetközi környezetben? Ez lesz a Portfolio idei kiemelt gazdaságpolitikai konferenciájának legfontosabb témája.

Hétfő reggel 363,1-nél járt a forint az euróval szemben, ez egyelőre minimális, 0,1 százalékos gyengülést jelent a magyar deviza szempontjából péntek estéhez képest. ha azonban hozzátesszük, hogy a kora reggeli órákban még erősödésben volt a forint, akkor már látszik, hogy továbbra sincs jó formában a magyar deviza.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A múlt héten olyan történt a forinttal, amire

május közepe óta nem volt példa: majdnem 2%-kal gyengült az euróval szemben.

Ez elsősorban a nemzetközi hangulat romlásával magyarázható miután összedőlt az amerikai-iráni fegyverszünet és újra emelkedni kezdett az olaj világpiaci ára. Ugyanez látszott a dollár-forint árfolyamban is, mely hétfő reggel 317,4 körül járt.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Várhatóan a héten is elsősorban a geopolitikai fejlemények határozzák majd meg a hangulatot a forint piacán, a befektetők a közel-keleti háborúval kapcsolatos hírekre figyelhetnek. Ezen kívül az MNB kamatdöntő ülése lehet izgalmas kedden, bár a jegybank már a legutóbbi ülésen gyakorlatilag bejelentette, hogy júliusban és augusztusban két egyenként 25 bázispontos kamatvágás jön. Kérdés, hogy a nemzetközi kockázatkerülés erősödése és a forint gyengülése letéríti-e az útról a Monetáris Tanácsot.

Egyelőre az euró-dollár árfolyamban sincs komoly elmozdulás, a következő napokban az Európai Központi Bank (EKB) csütörtöki kamatdöntő ülése döntheti el az irányt a geopolitikai hírek mellett.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

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