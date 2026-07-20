Olyan történt a forinttal, amire két hónapja nem volt példa - Próbál talpra állni az ütésből

361 felé araszol a forint
Lassan 361 felé tart az euró-forint árfolyam, a jelenlegi 361,2 körüli szint már majdnem fél százalékkal alacsonyabb a péntek estinél.
Kezd rákapcsolni a forint
Az elmúlt percekben erősödni kezdett a forint, 361,6-ig esett az euró jegyzése, ami 0,3%-kal alacsonyabb a péntek estinél. A dollárral szemben 315,9-ig erősödött a magyar deviza.
Itt lehet a forintgyengülés vége
Az amerikai-iráni konfliktus eszkalálódása után várhatóan folytatódik a kockázatkerülő üzemmód, ami nyomás alatt tarthatja a közép-kelet-európai eszközöket - írja hétfő reggeli devizapiaci kommentárjában az ING Bank. Kiemelik, hogy a hangulatromlás a forintot érintette a leginkább az erős pozícionáltság és a várható további jegybanki kamatvágáos miatt.
A bank elemzői szerint az euró-forint jegyzés a jelenlegi szint környékén tetőzhet,
a fundamentális sztori továbbra is vonzó lehet a befektetők számára, a múlt héten látott eladási hullám jórészt profitrealizálás eredménye volt.
Olyan történt a forinttal, amire két hónapja nem volt példa - Magára tud találni az ütés után?
Hétfő reggel 363,1-nél járt a forint az euróval szemben, ez egyelőre minimális, 0,1 százalékos gyengülést jelent a magyar deviza szempontjából péntek estéhez képest. ha azonban hozzátesszük, hogy a kora reggeli órákban még erősödésben volt a forint, akkor már látszik, hogy továbbra sincs jó formában a magyar deviza.
A múlt héten olyan történt a forinttal, amire
május közepe óta nem volt példa: majdnem 2%-kal gyengült az euróval szemben.
Ez elsősorban a nemzetközi hangulat romlásával magyarázható miután összedőlt az amerikai-iráni fegyverszünet és újra emelkedni kezdett az olaj világpiaci ára. Ugyanez látszott a dollár-forint árfolyamban is, mely hétfő reggel 317,4 körül járt.
Várhatóan a héten is elsősorban a geopolitikai fejlemények határozzák majd meg a hangulatot a forint piacán, a befektetők a közel-keleti háborúval kapcsolatos hírekre figyelhetnek. Ezen kívül az MNB kamatdöntő ülése lehet izgalmas kedden, bár a jegybank már a legutóbbi ülésen gyakorlatilag bejelentette, hogy júliusban és augusztusban két egyenként 25 bázispontos kamatvágás jön. Kérdés, hogy a nemzetközi kockázatkerülés erősödése és a forint gyengülése letéríti-e az útról a Monetáris Tanácsot.
Egyelőre az euró-dollár árfolyamban sincs komoly elmozdulás, a következő napokban az Európai Központi Bank (EKB) csütörtöki kamatdöntő ülése döntheti el az irányt a geopolitikai hírek mellett.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Új korszak kezdődhet a háziállatoknál: az emberek után a macskákon is tesztelik a sikeres fogyasztószert
Sok a túlsúlyos macska az Egyesült Államokban.
Kritikus a helyzet: közel harmadára esett vissza a Duna vízhozama, korlátozásokat kellett bevezetni
1996 óta nem látott szintre süllyedt a vízállás Romániában.
Végre meglépték: sokakat érintő változás jött a Revolut bankkártyáinál
Új biztonsági beállítások élesedtek.
Miért nem Németországban, hanem Kecskeméten készül a legújabb Mercedes?
A cég vezetői elárulták.
Felvételek bizonyítják: sikeres találatot adott le Irán - Felrobbant egy amerikai MQ-9-es
A roncsokat is megtalálták.
Felülteljesítéssel indul a hét a magyar tőzsdén
Pluszban a BUX, Európa esik.
Már lehet pályázni a CFO of the year díjra – Légy Te az év pénzügyi-gazdasági vezetője!
A Portfolio szeptember 23-ai Future of Finance 2026 konferenciáján derül ki a győztes neve.
Irán újabb szorost zárhat le - jöhet a 200 dolláros olaj?
Milyen gazdasági következményekkel járna, ha a Hormuzi-szoros mellett a Báb el-Mandeb-szoros forgalma is leállna? Mely termékeket és térségeket érintené leginkább a két kulcsfontosságú haj
Hiába olcsóbb a kakaó, nem lesz olcsóbb a csoki - Elmagyarázzuk!
Ha valaki négy éve rendszeresen vett egy tábla mogyorós tejcsokit, ma könnyen meglepődhet a pénztárnál. Egy átlagos tábla ára nagyjából megduplázódott, ahogy a bolti ár... The post Hiába
Kecskeméten látni az autóipari fordulatot - Kinyílt az első hóvirág a fagyos tél közepén
Az európai autóipar az elmúlt években egyszerre kapta a nyakába a kínai árversenyt, az elektromos átállás költségeit, a vámháborút és a gyenge keresletet. Miközben Németországban... The
10 tény az SAP bérszámfejtés kiszervezéséről - mikor éri meg külső partnerre bízni?
Az SAP bérszámfejtés sok vállalatnál nem egyszerű háttérfolyamat, hanem az egyik legérzékenyebb üzleti működési terület. Összekapcsolódik a HR-rel, a pénzüggyel, a munkaidő-nyilvántart
Követett részvények - 2026. július
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
"Majd eladom az ingatlanomat" - miért csapda ez a hozzáállás kockázati életbiztosítás helyett?
Zoltán ötvenes éveiben jár, két felnőtt gyermeke van, és büszke arra, hogy az évek alatt sikerült egy szép, tehermentes családi házat felépítenie Budapest környékén. Amikor a felesége eg
Amazon a Fortune 500 élén: hogyan előzte meg a Walmartot?
Az Amazon megelőzte a Walmartot a Fortune 500 élén, de a trónváltás nem pusztán az online kereskedelem győzelme. Lajer Máté elemzése bemutatja, hogyan kapcsolja össze a vállalat a kereskedelme
Mit tanulhatunk Dánia nukleáris fordulatából?
Az elmúlt időszak energetikai vitái Európában nem villamosenergia-rendszerekről, sokkal inkább világnézeti kérdésekről szóltak. Atom vagy megújuló? Állami nagyberuház
Több, mint fesztivál: így telik egy nap a Jazzpikniken (x)
Világsztárok, balatoni gasztronómia és divatbemutatók.
Életmentő barátságok: így vigyázunk egymásra a buli végén (x)
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
A szélturbina lesz az új napelem? Kijött az új rendelet
Korszakváltás jöhet a hazai energiatermelésben.
Energiaköltség: ideje ránézni a számokra
Már nem elég rutinból az energiabeszerzésről dönteni.
Ez az igazi vén Európa: elkezdődött a legsúlyosabb demográfiai válság
Kényszerpályára kerülhet a kontinens.