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A kerek szint áttörésével próbálkozik a forint
Deviza

A kerek szint áttörésével próbálkozik a forint

Portfolio
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A hétfő esti szintekhez képest mérsékelt erősödéssel indítja a napot a forint. A hazai fizetőeszköz euróval szembeni árfolyama a 360-as szinthez közeledik. A keddi kereskedés legfontosabb eseménye várhatóan a Magyar Nemzeti Bank kamatdöntése lesz, az elemzők egyhangúan 25 bázispontos vágást várnak.
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Áttöréssel próbálkozik a forint

Az euróval szembeni kurzus most már hajszálra került a 360-as szinttől.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Hiába az energiaválság, valami megmozdult Németországban

A német gazdasági várakozásokat tükröző ZEW-index júliusban jelentős erősödést mutatott, ami arra utal, hogy a gazdasági reformok kezdenek éreztetni a hatásukat – derül ki a mannheimi székhelyű ZEW Gazdaságkutató Intézet friss felméréséből.

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Hiába az energiaválság, valami megmozdult Németországban
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Picit megy tovább a forint

A forint euróval szembeni jegyzései hajszálra megközelítették a 360-as szintet.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Ez is segít most a forintnak

A dollár reggel óta mérsékelten gyengül az euróval szemben. Az EUR/USD árfolyamkereszt az 1,1420-as szint fölé emelkedett.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

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Próbálkozik tovább a forint

Az euróval szembeni jegyzések a 360,70-es szintnél járnak.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Erősödik a forint az MNB kamatdöntése előtt

A 360-as szinthez közelítve indítja a napot a forint az euróval szembem.

Ez azt is jelenti, hogy mérsékelt erősödést tud felmutatni a hazai fizetőeszköz.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollár ellenében a jegyzések a 316-os szint alatt járnak.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

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