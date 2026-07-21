Esés után nyeri vissza erejét a forint

A forint délelőtti erősödése megfordult a délután folyamán, majd be is gyorsult hirtelen. Ez egyszerre több tényezővel függ össze:

Az Egyesült Államok kormánya arra készül, hogy új vámokat vessen ki a pénteken lejáró 10%-os vámtételek helyett. Ez felerősíti a kereskedelmi háború kockázatait, ami nem tesz jót a befektetői étvágynak. Nem véletlen, hogy a dollár árfolyama is fordult, erősödni kezdett a kockázatkerülés miatt az amerikai deviza. Ez pedig nem tesz jót a forintnak sem.

A nemzetközi befektetői hangulatnak továbbra sem kedvez az, hogy az olajárak tovább emelkedtek a mai kereskedésben is, igaz csak mérsékelt ütemben. De az iráni-amerikai háború fejleményei nem megnyugtatók a piacok számára.

A kamatvágás után sajtótájékoztatót tart Varga Mihály jegybankelnök, ahol arról is beszélt többek között, hogy a Monetáris Tanács megítélése szerint az inflációs alapfolyamatok júniusban az előrehozott pályánál kedvezőbben alakultak. A befektetők ebbe további lazító lépéseket láthatnak bele, ami szintén forintgyengítő hatású.

A kamatpálya jövőjéről is szólt a jegybankelnök. Azt gondolom, hogy a kamatpálya érdemben javulhat befektetői szempontból a következő időszakban, a további kamatcsökkentések lehetőségére szeptemberben fogunk visszatérni a friss előrejelzések ismeretében - hangsúlyozta az elnök.

Az MNB elnöke a keddi tájékoztatón beszélt a forint árfolyamáról is.

Én nem tekintem sem erősnek, sem gyengének a forintot, júniushoz képest történt egy érdemi gyengülés. A stabil és kiszámítható árfolyam mindenki érdeke, a legfontosabb, hogy az elmúlt éveket jellemző nagy kilengések ne térjenek vissza

- mondta Varga.