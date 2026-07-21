Esés után nyeri vissza erejét a forint

361,8-nál a forint
Kedd este 1 euróért 361,8 forintot adtak kedd este. Ez valamivel gyengébb, mint a délutáni árfolyam, de a napi 363-as csúcshoz képest továbbra is erősödést jelent.
Megszólaltak az elemzők a kamatdöntésről: a geopolitikai konfliktusok határozhatják meg a további pályát
A korábbi ígéretének és a piaci várakozásoknak megfelelően csökkentette az alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank (MNB) az MTI-nek kedden nyilatkozó elemzők szerint, akik esélyesnek látják a következő hónapra is az alapkamat csökkentését.
Korrigál a forint
Az euróval szembeni árfolyam a 363-as napon belüli csúcsáról lefordult, már ismét a 361,30-as szint környékére tért vissza. Vagyis a kedélyek lecsillapodtak a devizapiacokon. Ebben segített az is, hogy délután megállt a dollár erősödése.
Már 363 felett az euró
Az euróval szembeni forintárfolyam a 363-as szint fölé került.
A forint relatív alulteljesítése tetten érhető a lengyel zloty ellenében is, ami azt bizonyítja, hogy nem csak nemzetközi folyamatokról van szó, magyarspecifikus okok is állnak a háttérben. Ez pedig a jegybank felől érkezett a mai nap folyamán.
Miért esik most a forint?
A forint délelőtti erősödése megfordult a délután folyamán, majd be is gyorsult hirtelen. Ez egyszerre több tényezővel függ össze:
- Az Egyesült Államok kormánya arra készül, hogy új vámokat vessen ki a pénteken lejáró 10%-os vámtételek helyett. Ez felerősíti a kereskedelmi háború kockázatait, ami nem tesz jót a befektetői étvágynak. Nem véletlen, hogy a dollár árfolyama is fordult, erősödni kezdett a kockázatkerülés miatt az amerikai deviza. Ez pedig nem tesz jót a forintnak sem.
- A nemzetközi befektetői hangulatnak továbbra sem kedvez az, hogy az olajárak tovább emelkedtek a mai kereskedésben is, igaz csak mérsékelt ütemben. De az iráni-amerikai háború fejleményei nem megnyugtatók a piacok számára.
- A kamatvágás után sajtótájékoztatót tart Varga Mihály jegybankelnök, ahol arról is beszélt többek között, hogy a Monetáris Tanács megítélése szerint az inflációs alapfolyamatok júniusban az előrehozott pályánál kedvezőbben alakultak. A befektetők ebbe további lazító lépéseket láthatnak bele, ami szintén forintgyengítő hatású.
A kamatpálya jövőjéről is szólt a jegybankelnök. Azt gondolom, hogy a kamatpálya érdemben javulhat befektetői szempontból a következő időszakban, a további kamatcsökkentések lehetőségére szeptemberben fogunk visszatérni a friss előrejelzések ismeretében - hangsúlyozta az elnök.
Az MNB elnöke a keddi tájékoztatón beszélt a forint árfolyamáról is.
Én nem tekintem sem erősnek, sem gyengének a forintot, júniushoz képest történt egy érdemi gyengülés. A stabil és kiszámítható árfolyam mindenki érdeke, a legfontosabb, hogy az elmúlt éveket jellemző nagy kilengések ne térjenek vissza
- mondta Varga.
Hirtelen ütöttek egyet a forinton
Az euróval szembeni jegyzések a 362-es szint fölé szúrtak, az eddigi mozgás fényében látványos a napon belüli elmozdulás. Mindez Varga Mihály jegybankelnök sajtótájékoztatójának elindulásával egy időben történt, de közben azt is látni kell, hogy a tengerentúlról érkező, vámokkal kapcsolatos híráramlás is mozgatja a befektetőket, a dollár is erősödésnek indult napon belül, ami hagyományosan nem kedvez a feltörekvő devizáknak, így a forintnak sem.
A forint gyengülése a dollár ellenében is tetten érhető.
Itt az MNB közleménye: a közel-keleti eszkaláció ellenére is van tér további kamatcsökkentésre
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) az előzetes várakozásoknak és Varga Mihály jegybankelnök júniusi előretekintő iránymutatásával összhangban 25 bázisponttal, 5,75 százalékra csökkentette az irányadó rátát keddi ülésén. A döntést indokló közlemény kiemeli, hogy a kamatcsökkentést főleg a júniusi várakozásoknál is alacsonyabb inflációs dinamika, a lakossági várakozások mérséklődése és a hazai eszközök alacsony kockázati felára támogatta, így pedig az energiaárak újbóli emelkedése ellenére is van tér további kamatvágásra. A kamatciklus folytatásáról a Monetáris Tanács a szeptemberi Inflációs jelentés alapján dönt majd. Mindez azt jelenti, hogy nem változott az MNB előretekintő iránymutatása júniushoz képest.
Pici gyengülés
A kamatdöntés óta eltelt bő fél óra alatt inkább gyengült a forint. Az euróval szembeni árfolyama a 361-es szint közelébe tart.
Stabil a forint árfolyama az MNB döntése után
Egyelőre nem mozdult a forint árfolyama a vártnak megfelelő jegybanki kamatcsökkentés bejelentése után.
Itt az MNB kamatdöntése!
Keddi ülésén 25 bázisponttal 5,75%-ra csökkentette az alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa. A lépés nem okozott meglepetést, hiszen a jegybank már egy hónapja jelezte, hogy további kamatcsökkentések jöhetnek.
Áttöréssel próbálkozik a forint
Az euróval szembeni kurzus most már hajszálra került a 360-as szinttől.
Hiába az energiaválság, valami megmozdult Németországban
A német gazdasági várakozásokat tükröző ZEW-index júliusban jelentős erősödést mutatott, ami arra utal, hogy a gazdasági reformok kezdenek éreztetni a hatásukat – derül ki a mannheimi székhelyű ZEW Gazdaságkutató Intézet friss felméréséből.
Picit megy tovább a forint
A forint euróval szembeni jegyzései hajszálra megközelítették a 360-as szintet.
Ez is segít most a forintnak
A dollár reggel óta mérsékelten gyengül az euróval szemben. Az EUR/USD árfolyamkereszt az 1,1420-as szint fölé emelkedett.
Próbálkozik tovább a forint
Az euróval szembeni jegyzések a 360,70-es szintnél járnak.
Erősödik a forint az MNB kamatdöntése előtt
A 360-as szinthez közelítve indítja a napot a forint az euróval szembem.
Ez azt is jelenti, hogy mérsékelt erősödést tud felmutatni a hazai fizetőeszköz.
A dollár ellenében a jegyzések a 316-os szint alatt járnak.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Mutattunk egy befektetést – Megjött a nagy mozgás, épp most tört ki!
Elindult felfelé az árfolyam.
Rendkívüli fordulat a világban: tömegek menekültek meg a legrosszabbtól, de még mindig óriási a baj
Ritkán vannak mostanában jó hírek.
Megszólaltak az elemzők a kamatdöntésről: a geopolitikai konfliktusok határozhatják meg a további pályát
A szakértők szerint nem volt meglepő Varga Mihályék lépése.
Elmaradnak a turisták, nagy a baj: tucatnyi helyen találtak azbesztet a történelmi magyar településen
Gyorsítani kéne a polgármester szerint az intézkedéseket.
Estére elesett az M0
Két autó karambolozott.
Megnevezte az orosz szóvivő azt a lépést, amit semmiképpen sem fognak eltűrni Ukrajnában
Oroszország majd garantálja magában Ukrajna békéjét.
MARA Holdings - kereskedés
Megvisel ez a hosszú trade a MARA-ban, már többször majdnem eladtam, amikor egy-egy lokális csúcson volt, aztán meg vertem a fejem a falba, hogy miért nem adtam el, amikor nagyokat korrigált. Most
Magyarországon még mindig túl sokan halnak meg elkerülhető okokból
Egy ország egészségügyének minőségét nemcsak az mutatja meg, meddig élnek az emberek, hanem az is, hányan halnak meg túl korán úgy, hogy azt meg lehetett... The post Magyarországon még mindi
A CHIPS Act paradoxona: hogyan lettek a gyár nélküli chipcégek a technológiai háború nyertesei?
A CHIPS Act az amerikai chipgyártást akarta megerősíteni, a piac mégis a saját gyár nélkül működő Nvidiát, AMD-t és Qualcommot jutalmazta. The post A CHIPS Act paradoxona: hogyan lettek a gy
A Squid Game tőzsdézés után senki sem rinyálhat a pesti ingatlanárak miatt
Szegény dél-koreaiakat alaposan lehülyegyerekeztük a hétfői adásunkban. Mondjuk okkal, itt egy ízelítő adat hozzá: a koreai lakosság három százaléka kapott margin call-t (azaz kellett bevinn
Változásbejelentés vagy szerződésmódosítás - mikor melyikre van szükség?
Ha egy vállalkozásnak megváltozik valamely, a Támogatási Szerződésben, a Támogatói Okiratban vagy az EPTK felületén rögzített alapadata, a változást annak tudomásra jutásától számított
Change notification or amendment of the Grant Agreement - which one is required and when?
If any basic information of a company recorded in the Grant Agreement, the Grant Award Document or on the EPTK platform changes, the company must notify the Intermediate Body within eight days of becoming
10 tény az SAP bérszámfejtés kiszervezéséről - mikor éri meg külső partnerre bízni?
Az SAP bérszámfejtés sok vállalatnál nem egyszerű háttérfolyamat, hanem az egyik legérzékenyebb üzleti működési terület. Összekapcsolódik a HR-rel, a pénzüggyel, a munkaidő-nyilvántart
A pénz története 2.
David McWilliams könyve nem mentes a belső ellentmondásoktól. Anélkül, hogy ezeket a fogalmakat használná, McWilliams a könyv egy helyén megkülönbözteti a pénzkínálat exogén és endogén f
Több, mint fesztivál: így telik egy nap a Jazzpikniken (x)
Világsztárok, balatoni gasztronómia és divatbemutatók.
Életmentő barátságok: így vigyázunk egymásra a buli végén (x)
Nagyot gurított az OTP: ez még az elemzőket is meglepte
Idén is terjeszkedik a magyar bankcsoport.
Újabb végtelen háború? Trump nem találja a kiutat Iránból
Nem látszik a fény az alagút végén.
A szélturbina lesz az új napelem? Kijött az új rendelet
Korszakváltás jöhet a hazai energiatermelésben.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.