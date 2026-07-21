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FONTOS Varga Mihály: én nem tekintem sem erősnek, sem gyengének a forintot
Hirtelen ütöttek egyet a forinton
Deviza

Hirtelen ütöttek egyet a forinton

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Kedd délelőtt még erősödni próbált a forint, majd jött délután a Magyar Nemzeti Bank vártnak megfelelő kamatcsökkentő döntése, ám az igazi mozgást a jegybankelnök sajtótájékoztatóján elhangzottak indították el.
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Már 363 felett az euró

Az euróval szembeni forintárfolyam a 363-as szint fölé került.

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A forint relatív alulteljesítése tetten érhető a lengyel zloty ellenében is, ami azt bizonyítja, hogy nem csak nemzetközi folyamatokról van szó, magyarspecifikus okok is állnak a háttérben. Ez pedig a jegybank felől érkezett a mai nap folyamán.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

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Miért esik most a forint?

A forint délelőtti erősödése megfordult a délután folyamán, majd be is gyorsult hirtelen. Ez egyszerre több tényezővel függ össze:

  • Az Egyesült Államok kormánya arra készül, hogy új vámokat vessen ki a pénteken lejáró 10%-os vámtételek helyett. Ez pedig felerősíti a kereskedelmi háború kockázatait, ami nem tesz jót a befektetői étvágynak. Nem véletlen, hogy a dollár árfolyama is fordult, erősödni kezdett a kockázatkerülés miatt az amerikai deviza. Ez pedig nem tesz jót a forintnak sem.
  • A nemzetközi befektetői hangulatnak továbbra sem kedvez az, hogy az olajárak tovább emelkedtek a mai kereskedésben is, igaz csak mérsékelt ütemben. De az iráni-amerikai háború fejleményei nem megnyugtatók a piacok számára.
  • A kamatvágás után sajtótájékoztatót tart Varga Mihály jegybankelnök, ahol arról is beszélt többek között, hogy a Monetáris Tanács megítélése szerint az inflációs alapfolyamatok júniusban az előrehozott pályánál kedvezőbben alakultak. A befektetők ebbe további lazító lépéseket láthatnak bele, ami szintén forintgyengítő hatású.

Az MNB elnöke a keddi tájékoztatón beszélt a forint árfolyamáról is.

Én nem tekintem sem erősnek, sem gyengének a forintot, júniushoz képest történt egy érdemi gyengülés. A stabil és kiszámítható árfolyam mindenki érdeke, a legfontosabb, hogy az elmúlt éveket jellemző nagy kilengések ne térjenek vissza

- mondja Varga.

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Hirtelen ütöttek egyet a forinton

Az euróval szembeni jegyzések a 362-es szint fölé szúrtak, az eddigi mozgás fényében látványos a napon belüli elmozdulás. Mindez Varga Mihály jegybankelnök sajtótájékoztatójának elindulásával egy időben történt, de közben azt is látni kell, hogy a tengerentúlról érkező, vámokkal kapcsolatos híráramlás is mozgatja a befektetőket, a dollár is erősödésnek indult napon belül, ami hagyományosan nem kedvez a feltörekvő devizáknak, így a forintnak sem.

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Varga Mihály a kamatcsökkentés után: még a vártnál is alacsonyabb az infláció

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A forint gyengülése a dollár ellenében is tetten érhető.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

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Itt az MNB közleménye: a közel-keleti eszkaláció ellenére is van tér további kamatcsökkentésre

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) az előzetes várakozásoknak és Varga Mihály jegybankelnök júniusi előretekintő iránymutatásával összhangban 25 bázisponttal, 5,75 százalékra csökkentette az irányadó rátát keddi ülésén. A döntést indokló közlemény kiemeli, hogy a kamatcsökkentést főleg a júniusi  várakozásoknál is alacsonyabb inflációs dinamika, a lakossági várakozások mérséklődése és a hazai eszközök alacsony kockázati felára támogatta, így pedig az energiaárak újbóli emelkedése ellenére is van tér további kamatvágásra. A kamatciklus folytatásáról a Monetáris Tanács a szeptemberi Inflációs jelentés alapján dönt majd. Mindez azt jelenti, hogy nem változott az MNB előretekintő iránymutatása júniushoz képest.

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Itt az MNB közleménye: a közel-keleti eszkaláció ellenére is van tér további kamatcsökkentésre
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Pici gyengülés

A kamatdöntés óta eltelt bő fél óra alatt inkább gyengült a forint. Az euróval szembeni árfolyama a 361-es szint közelébe tart.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Stabil a forint árfolyama az MNB döntése után

Egyelőre nem mozdult a forint árfolyama a vártnak megfelelő jegybanki kamatcsökkentés bejelentése után.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Itt az MNB kamatdöntése!

Keddi ülésén 25 bázisponttal 5,75%-ra csökkentette az alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa. A lépés nem okozott meglepetést, hiszen a jegybank már egy hónapja jelezte, hogy további kamatcsökkentések jöhetnek.

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Itt az MNB kamatdöntése!
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Áttöréssel próbálkozik a forint

Az euróval szembeni kurzus most már hajszálra került a 360-as szinttől.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Hiába az energiaválság, valami megmozdult Németországban

A német gazdasági várakozásokat tükröző ZEW-index júliusban jelentős erősödést mutatott, ami arra utal, hogy a gazdasági reformok kezdenek éreztetni a hatásukat – derül ki a mannheimi székhelyű ZEW Gazdaságkutató Intézet friss felméréséből.

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Hiába az energiaválság, valami megmozdult Németországban
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Picit megy tovább a forint

A forint euróval szembeni jegyzései hajszálra megközelítették a 360-as szintet.

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Ez is segít most a forintnak

A dollár reggel óta mérsékelten gyengül az euróval szemben. Az EUR/USD árfolyamkereszt az 1,1420-as szint fölé emelkedett.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

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Próbálkozik tovább a forint

Az euróval szembeni jegyzések a 360,70-es szintnél járnak.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Erősödik a forint az MNB kamatdöntése előtt

A 360-as szinthez közelítve indítja a napot a forint az euróval szembem.

Ez azt is jelenti, hogy mérsékelt erősödést tud felmutatni a hazai fizetőeszköz.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollár ellenében a jegyzések a 316-os szint alatt járnak.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

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