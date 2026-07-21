Már 363 felett az euró
Az euróval szembeni forintárfolyam a 363-as szint fölé került.
A forint relatív alulteljesítése tetten érhető a lengyel zloty ellenében is, ami azt bizonyítja, hogy nem csak nemzetközi folyamatokról van szó, magyarspecifikus okok is állnak a háttérben. Ez pedig a jegybank felől érkezett a mai nap folyamán.
Miért esik most a forint?
A forint délelőtti erősödése megfordult a délután folyamán, majd be is gyorsult hirtelen. Ez egyszerre több tényezővel függ össze:
- Az Egyesült Államok kormánya arra készül, hogy új vámokat vessen ki a pénteken lejáró 10%-os vámtételek helyett. Ez pedig felerősíti a kereskedelmi háború kockázatait, ami nem tesz jót a befektetői étvágynak. Nem véletlen, hogy a dollár árfolyama is fordult, erősödni kezdett a kockázatkerülés miatt az amerikai deviza. Ez pedig nem tesz jót a forintnak sem.
- A nemzetközi befektetői hangulatnak továbbra sem kedvez az, hogy az olajárak tovább emelkedtek a mai kereskedésben is, igaz csak mérsékelt ütemben. De az iráni-amerikai háború fejleményei nem megnyugtatók a piacok számára.
- A kamatvágás után sajtótájékoztatót tart Varga Mihály jegybankelnök, ahol arról is beszélt többek között, hogy a Monetáris Tanács megítélése szerint az inflációs alapfolyamatok júniusban az előrehozott pályánál kedvezőbben alakultak. A befektetők ebbe további lazító lépéseket láthatnak bele, ami szintén forintgyengítő hatású.
Az MNB elnöke a keddi tájékoztatón beszélt a forint árfolyamáról is.
Én nem tekintem sem erősnek, sem gyengének a forintot, júniushoz képest történt egy érdemi gyengülés. A stabil és kiszámítható árfolyam mindenki érdeke, a legfontosabb, hogy az elmúlt éveket jellemző nagy kilengések ne térjenek vissza
- mondja Varga.
Hirtelen ütöttek egyet a forinton
Az euróval szembeni jegyzések a 362-es szint fölé szúrtak, az eddigi mozgás fényében látványos a napon belüli elmozdulás. Mindez Varga Mihály jegybankelnök sajtótájékoztatójának elindulásával egy időben történt, de közben azt is látni kell, hogy a tengerentúlról érkező, vámokkal kapcsolatos híráramlás is mozgatja a befektetőket, a dollár is erősödésnek indult napon belül, ami hagyományosan nem kedvez a feltörekvő devizáknak, így a forintnak sem.
A forint gyengülése a dollár ellenében is tetten érhető.
Itt az MNB közleménye: a közel-keleti eszkaláció ellenére is van tér további kamatcsökkentésre
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) az előzetes várakozásoknak és Varga Mihály jegybankelnök júniusi előretekintő iránymutatásával összhangban 25 bázisponttal, 5,75 százalékra csökkentette az irányadó rátát keddi ülésén. A döntést indokló közlemény kiemeli, hogy a kamatcsökkentést főleg a júniusi várakozásoknál is alacsonyabb inflációs dinamika, a lakossági várakozások mérséklődése és a hazai eszközök alacsony kockázati felára támogatta, így pedig az energiaárak újbóli emelkedése ellenére is van tér további kamatvágásra. A kamatciklus folytatásáról a Monetáris Tanács a szeptemberi Inflációs jelentés alapján dönt majd. Mindez azt jelenti, hogy nem változott az MNB előretekintő iránymutatása júniushoz képest.
Pici gyengülés
A kamatdöntés óta eltelt bő fél óra alatt inkább gyengült a forint. Az euróval szembeni árfolyama a 361-es szint közelébe tart.
Stabil a forint árfolyama az MNB döntése után
Egyelőre nem mozdult a forint árfolyama a vártnak megfelelő jegybanki kamatcsökkentés bejelentése után.
Itt az MNB kamatdöntése!
Keddi ülésén 25 bázisponttal 5,75%-ra csökkentette az alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa. A lépés nem okozott meglepetést, hiszen a jegybank már egy hónapja jelezte, hogy további kamatcsökkentések jöhetnek.
Áttöréssel próbálkozik a forint
Az euróval szembeni kurzus most már hajszálra került a 360-as szinttől.
Hiába az energiaválság, valami megmozdult Németországban
A német gazdasági várakozásokat tükröző ZEW-index júliusban jelentős erősödést mutatott, ami arra utal, hogy a gazdasági reformok kezdenek éreztetni a hatásukat – derül ki a mannheimi székhelyű ZEW Gazdaságkutató Intézet friss felméréséből.
Picit megy tovább a forint
A forint euróval szembeni jegyzései hajszálra megközelítették a 360-as szintet.
Ez is segít most a forintnak
A dollár reggel óta mérsékelten gyengül az euróval szemben. Az EUR/USD árfolyamkereszt az 1,1420-as szint fölé emelkedett.
Próbálkozik tovább a forint
Az euróval szembeni jegyzések a 360,70-es szintnél járnak.
Erősödik a forint az MNB kamatdöntése előtt
A 360-as szinthez közelítve indítja a napot a forint az euróval szembem.
Ez azt is jelenti, hogy mérsékelt erősödést tud felmutatni a hazai fizetőeszköz.
A dollár ellenében a jegyzések a 316-os szint alatt járnak.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Erős piaci jelzés érkezett: egyre fontosabb szerepet kaphat a román gáz Magyarországon
Felértékelődik délkeleti gázkapcsolat.
Új arc, régi csillogás: tényleg fordul a Victoria’s Secret sztorija?
Vagy csak átmeneti a fellendülés?
Itt az MNB kamatdöntése!
Összeült a Monetáris Tanács.
Hírszerzési jelentés: gyakorlatilag teljesen értelmetlen, amit most Trump Iránnal művel
Ha ez így megy tovább, örökre patthelyzet alakul ki.
Drasztikus fordulat Magyarországon: teljesen átalakul az egyik legfontosabb ágazat
A klímaváltozás a legsúlyosabb kihívás.
Bejelentés jött Kijevből: hamarosan folytatódhatnak a béketárgyalások, de előtte ennek a két dolognak meg kell történnie
Az oroszok hamarosan ismét asztalhoz ülhetnek.
Csapdában az ázsiai óriás: gigászi összeget ígértek Trumpnak, de alig van rá fedezet
A nagybankok siethetnek Japán segítségére.
Havasi Bertalan: a hatóságok lefoglalták a Fidesz szervereit!
Előzetes bejelentés nélkül jelentek meg az ügyészség nyomozói.
A Squid Game tőzsdézés után senki sem rinyálhat a pesti ingatlanárak miatt
Szegény dél-koreaiakat alaposan lehülyegyerekeztük a hétfői adásunkban. Mondjuk okkal, itt egy ízelítő adat hozzá: a koreai lakosság három százaléka kapott margin call-t (azaz kellett bevinn
Változásbejelentés vagy szerződésmódosítás - mikor melyikre van szükség?
Ha egy vállalkozásnak megváltozik valamely, a Támogatási Szerződésben, a Támogatói Okiratban vagy az EPTK felületén rögzített alapadata, a változást annak tudomásra jutásától számított
Change notification or amendment of the Grant Agreement - which one is required and when?
If any basic information of a company recorded in the Grant Agreement, the Grant Award Document or on the EPTK platform changes, the company must notify the Intermediate Body within eight days of becoming
A pénz története 2.
David McWilliams könyve nem mentes a belső ellentmondásoktól. Anélkül, hogy ezeket a fogalmakat használná, McWilliams a könyv egy helyén megkülönbözteti a pénzkínálat exogén és endogén f
Koreában is mivan!
Vicces, hogy mindenki mindig azt képzeli, hogy nála soha senkinek nem volt nehezebb, tehát ha ő minden pénzét 100-szoros tőkeáttétellel égeti el, az nem az... The post Koreában is mivan! appeare
AI használat
Az AI ott van mindenhol, most leírom én is, hogyan használom, leginkább azért, ha majd egy év múlva ezt visszanézem, akkor a.) büszke legyek rá, hogy milyen ügyes voltam már akkor is; b.) elké
10 tény az SAP bérszámfejtés kiszervezéséről - mikor éri meg külső partnerre bízni?
Az SAP bérszámfejtés sok vállalatnál nem egyszerű háttérfolyamat, hanem az egyik legérzékenyebb üzleti működési terület. Összekapcsolódik a HR-rel, a pénzüggyel, a munkaidő-nyilvántart
Kritikus betegségek kockázata - miért nem csak az idősek problémája?
Amikor a kritikus betegségek - például a rákos megbetegedések, a szívinfarktus vagy a stroke - kerülnek szóba, a legtöbben ösztönösen az időskorral kötik össze ezeket. Pedig az orvosi statis
Több, mint fesztivál: így telik egy nap a Jazzpikniken (x)
Világsztárok, balatoni gasztronómia és divatbemutatók.
Életmentő barátságok: így vigyázunk egymásra a buli végén (x)
Újabb végtelen háború? Trump nem találja a kiutat Iránból
Nem látszik a fény az alagút végén.
A szélturbina lesz az új napelem? Kijött az új rendelet
Korszakváltás jöhet a hazai energiatermelésben.
Energiaköltség: ideje ránézni a számokra
Már nem elég rutinból az energiabeszerzésről dönteni.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.