Megjött az MNB döntése, de mit csinál a forint?

Stabil a forint árfolyama az MNB döntése után
Egyelőre nem mozdult a forint árfolyama a vártnak megfelelő jegybanki kamatcsökkentés bejelentése után.
Itt az MNB kamatdöntése!
Keddi ülésén 25 bázisponttal 5,75%-ra csökkentette az alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa. A lépés nem okozott meglepetést, hiszen a jegybank már egy hónapja jelezte, hogy további kamatcsökkentések jöhetnek.
Áttöréssel próbálkozik a forint
Az euróval szembeni kurzus most már hajszálra került a 360-as szinttől.
Hiába az energiaválság, valami megmozdult Németországban
A német gazdasági várakozásokat tükröző ZEW-index júliusban jelentős erősödést mutatott, ami arra utal, hogy a gazdasági reformok kezdenek éreztetni a hatásukat – derül ki a mannheimi székhelyű ZEW Gazdaságkutató Intézet friss felméréséből.
Picit megy tovább a forint
A forint euróval szembeni jegyzései hajszálra megközelítették a 360-as szintet.
Ez is segít most a forintnak
A dollár reggel óta mérsékelten gyengül az euróval szemben. Az EUR/USD árfolyamkereszt az 1,1420-as szint fölé emelkedett.
Próbálkozik tovább a forint
Az euróval szembeni jegyzések a 360,70-es szintnél járnak.
Erősödik a forint az MNB kamatdöntése előtt
A 360-as szinthez közelítve indítja a napot a forint az euróval szembem.
Ez azt is jelenti, hogy mérsékelt erősödést tud felmutatni a hazai fizetőeszköz.
A dollár ellenében a jegyzések a 316-os szint alatt járnak.
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