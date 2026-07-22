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Fontos bejelentést tett a japán jegybank, kiderült, hogy akarja erősíteni a 40 éves mélypontra eső devizát
Deviza

Fontos bejelentést tett a japán jegybank, kiderült, hogy akarja erősíteni a 40 éves mélypontra eső devizát

Portfolio
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A Japán Bank döntéshozói nyitottak arra, hogy a közgazdászok által vártnál gyorsabb ütemben emeljék az irányadó kamatot, mivel a jen tartós gyengülése tovább fokozza az inflációs kockázatokat. A jegybank a július 31-i ülésén várhatóan változatlanul hagyja az irányadó rátát, miután az előző hónapban 1 százalékra – harmincegy éve a legmagasabb szintre – emelte az alapkamatot, a szigorítási ciklus azonban akár a vártnál korábban folytatódhat - jelentette a Bloomberg.

Az elemzők többsége arra számít, hogy a Japán Jegybank (BoJ) következő kamatemelése decemberben várható, és a jegybank ezt követően nagyjából félévente szigorít majd. A döntéshozók ugyanakkor jelezték, hogy

szükség esetén készek ennél korábban is lépni, és nem kívánják magukat előre meghatározott menetrendhez kötni.

A piaci szereplők egyébként is gyorsabb ütemet valószínűsítenek, hiszen az egynapos indexswapok jelenleg mintegy 72 százalékos eséllyel áraznak egy októberig megvalósuló újabb kamatemelést.

A jegybank szerint az inflációs kockázatok alapos vizsgálata azért vált rendkívül fontossá, mert az elmúlt években a maginfláció végre megközelítette a több mint 13 éve kitűzött 2 százalékos célt. A döntéshozók emellett egyre több jelét látják annak, hogy a vállalatok a korábbinál gyorsabban hárítják át növekvő költségeiket a fogyasztókra, a jen újbóli gyengülése pedig további áremelésekre ösztönözheti a cégeket.

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A japán fizetőeszköz szerdán négy évtizede nem látott mélységbe süllyedt a dollárral szemben, az éjszakai kereskedésben pedig átlépte a 163-as szintet, miután az amerikai–iráni feszültség kiújulása felhajtotta az olajárakat.

Ezzel párhuzamosan a kétéves japán államkötvények hozama 1995 óta a legmagasabb szintre ugrott, míg az ötéves lejáratú papírok hozama elérte az 1,995 százalékot.

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A Brent típusú olaj árának alakulása. Forrás: TradingView.

A devizapiaci események miatt két magas rangú japán tisztségviselő is megerősítette, hogy a hatóságok készen állnak a devizapiaci intervencióra, amennyiben az szükségessé válik. Katajama Szacuki pénzügyminiszter hangsúlyozta, hogy

a kormányzati álláspont teljesen változatlan, így bármikor készek megtenni a megfelelő és határozott lépéseket.

Kihara Minoru kabinetfőnök szintén jelezte, hogy a hatóságok a szükséges mértékben reagálnak majd a hirtelen árfolyammozgásokra.

A piac azonban ezúttal érdemben nem reagált a figyelmeztetésekre.

Bár a tokiói hatóságok április 28. és május 27. között rekordösszeget, 11,73 billió jent (mintegy 71,9 milliárd dollárt) költöttek a fizetőeszköz támogatására, a jen a költségvetési lazítás miatti aggodalmak és az amerikai Fed kamatemelési várakozásai nyomán mégis történelmi mélységben ragadt. Elemzők szerint

a piaci intervenciók hatalmas költségei kétségessé teszik a beavatkozások fenntarthatóságát, miközben a geopolitikai feszültségek inkább a 165-ös szint felé, semmint a 162-es határ alá lökhetik a dollár–jen árfolyamot.

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