Olajra lépett a forint

360 forinton is járt az euró jegyzése kedd délelőtt, aztán a délutáni órákban több olyan hír is érkezett, amely megállította a magyar deviza erősödését.

Délután ugyanis a Magyar Nemzeti Bank (MNB) a várakozásoknak megfelelően bejelentette 25 bázispontos kamatcsökkentését, amelyet Varga Mihály jegybankelnök elmondása szerint augusztus végén egy újabb lazítás követhet.

Bár a forint a sajtótájékoztató ideje alatt kezdett gyengülni,

a mozgás mögött vélhetően inkább az olajárak emelkedése, az amerikai dollár erősödése és a nemzetközi kockázatvállalási kedv romlása állhatott.

A hazai deviza euróval szembeni árfolyama azóta stabilan a 362-es szintek felett mozog, a szerdai napon 362,4-ről indul a kereskedés.

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A dollár árfolyama 317,7 forint környékén ingadozik.

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Újabb 40 éves mélyponton a jen, intervencióra készülnek a piacok

A japán jen eközben szerdán a dollárral szemben a 163-as szint felett mozgott, ami 1986 vége óta a legalacsonyabb árfolyamnak számít.

Az alacsony kamatszint és a japán államháztartás helyzete miatti aggodalmak folyamatosan lefelé szorítják a japán fizetőeszközt. Japán áprilisban és májusban rekordnagyságú devizapiaci intervenciót hajtott végre, miután a dollár-jen árfolyam átlépte a 160-as szintet, ám ennek hatása gyorsan elillant. A döntéshozók azóta visszafogták a nyílt figyelmeztetéseket, és inkább kiszámíthatatlan, meglepetésszerű taktikát alkalmaznak, hogy bizonytalanságban tartsák a piaci szereplőket.

Átmeneti erősödést hozott a jennek, hogy a japán pénzügyminiszter felvetette, miszerint az állami nyugdíjalap külföldi befektetéseinek egy részét hazai piacokra csoportosíthatnák át, ám ez a lendület is hamar kifulladt. A HSBC elemzői szerint

Tokió hamarosan ismét beavatkozhat a devizapiacon, de tartós hatásra aligha lehet számítani, hacsak a japán jegybank nem hajt végre határozottabb monetáris szigorítást, vagy az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve nem fordul a kamatcsökkentések irányába.

Az elemzők alapforgatókönyve szerint a dollár-jen árfolyam egy új, magasabb, jellemzően 160 és 165 közötti sávban ragadhat meg.

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A dollár eközben egész héten széles fronton erősödött,

aminek hatására az euró jegyzése átmenetileg 1,14 dollár alá süllyedt, miközben az amerikai erők már a tizenegyedik egymást követő éjszaka mértek csapásokat Iránra. Egy Reutersnek nyilatkozó elemző rámutatott, hogy

a közel-keleti konfliktus elhúzódása kedvez a dollárnak, részben a menedékdeviza-szerepe, részben pedig az olajárakkal mutatott jellemzően pozitív korrelációja miatt.

Az eurót legutóbb 1,1408 dolláron jegyezték, az ausztrál dollár 0,70 alá süllyedt. A font szintén gyengült: az euróval szemben egyéves csúcsáról fordult vissza, a dollárral szemben pedig 1,3385-ig süllyedt, miközben a befektetők azt mérlegelik, miként tervezi finanszírozni a kiadásokat az új brit pénzügyminiszter, John Healey.

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A Brent típusú nyersolaj szerdán hathetes csúcson, hordónként 92,67 dolláron állt, az amerikai állampapírhozamok pedig stabilizálódtak, miután a 30 éves lejáratú kötvény hozama kedden kéthavi csúcsra, 5,15 százalékra emelkedett. Amikor a 30 éves hozam átlépi az 5 százalékos küszöböt, az általában végiggyűrűzik a globális piacokon, növeli a kockázatosabb eszközök elvárt hozamát, és erősíti a dollárt. A tízéves referenciahozam kedden 4,64 százalékon, azaz májusi csúcsán tartózkodott, ami továbbra is nyomás alatt tartja a jent.

Forrás: Reuters

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