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Olajra lépett a forint
Deviza

Olajra lépett a forint

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Az MNB kamatcsökkentését követően továbbra is 360 forint felett mozog az euró árfolyama. A magyar deviza gyengülése mögött főként az iráni háború újabb eszkalációja és az olajárak újbóli emelkedése, a dollár erősödése és az MNB iránymutatása állhat. Az emelkedő olajárak és az amerikai állampapírhozamok növekedése által támogatott dollár eközben négy évtizedes mélypontra taszította a japán jent, így a piac feszülten figyeli a lehetséges japán devizapiaci intervenciót.
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Felpattant az olajár az amerikai külügyminiszter szavai után

Tovább drágul az olaj, miután az Egyesült Államok az éjszaka folyamán már a tizenegyedik egymást követő csapást mérte Iránra. Marco Rubio külügyminiszter szerint a Hormuzi-szoros ellenőrzése jelenti a legfőbb akadályt a két fél közötti megegyezésben, Irán azonban nem veszi komolyan a tárgyalásokat - írta meg a CNBC.

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Felpattant az olajár az amerikai külügyminiszter szavai után
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Hullámvasúton a forint

Egészen 318,5-ig csökkent a dollár-forint kurzus, így már csak 1 egységgel van a kurzus a tegnapi zárószint felett.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A piaci mozgások hátterében vélhetően az olajárak emelkedése és a globális kockázatvállalási kedv visszaesése áll.

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A Brent típusú kőolaj árfolyamának alakulása. Forrás: TradingView.
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Megütötték a forintot

Már 364 forintba kerül 1 euró, ez 2 egységgel haladja meg a tegnap esti záróértéket.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollár árfolyama szintén nagyot emelkedett (+1,5 egység tegnap este óta) és már 319 forint felett jár.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Megindult a dollár

Egészen 318,6-ig emelkedett a dollár-forint árfolyam az elmúlt percekben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A zöldhasú az euróval szemben is erősödni kezdett, ott 1,140 a jegyzés most.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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363 felett is járt az euró

363,4 forintig szúrt fel az euró árfolyama az elmúlt percekben, azóta 362,9-ig korrigált a kurzus.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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363 felé közelít az euró árfolyama

Továbbra sem tud lendületet venni a forint, az euró árfolyama 362,8, az amerikai dolláré 318,0 forintra emelkedett az elmúlt percekben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Nem tud kapaszkodni a forint a keddi ütés után, új 40 éves mélyponton a jen

360 forinton is járt az euró jegyzése kedd délelőtt, aztán a délutáni órákban több olyan hír is érkezett, amely megállította a magyar deviza erősödését.

Délután ugyanis a Magyar Nemzeti Bank (MNB) a várakozásoknak megfelelően bejelentette 25 bázispontos kamatcsökkentését, amelyet Varga Mihály jegybankelnök elmondása szerint augusztus végén egy újabb lazítás követhet.

Bár a forint a sajtótájékoztató ideje alatt kezdett gyengülni,

a mozgás mögött vélhetően inkább az olajárak emelkedése, az amerikai dollár erősödése és a nemzetközi kockázatvállalási kedv romlása állhatott.

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Esés után nyeri vissza erejét a forint

A hazai deviza euróval szembeni árfolyama azóta stabilan a 362-es szintek felett mozog, a szerdai napon 362,4-ről indul a kereskedés.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollár árfolyama 317,7 forint környékén ingadozik.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Újabb 40 éves mélyponton a jen, intervencióra készülnek a piacok

A japán jen eközben szerdán a dollárral szemben a 163-as szint felett mozgott, ami 1986 vége óta a legalacsonyabb árfolyamnak számít.

Az alacsony kamatszint és a japán államháztartás helyzete miatti aggodalmak folyamatosan lefelé szorítják a japán fizetőeszközt. Japán áprilisban és májusban rekordnagyságú devizapiaci intervenciót hajtott végre, miután a dollár-jen árfolyam átlépte a 160-as szintet, ám ennek hatása gyorsan elillant. A döntéshozók azóta visszafogták a nyílt figyelmeztetéseket, és inkább kiszámíthatatlan, meglepetésszerű taktikát alkalmaznak, hogy bizonytalanságban tartsák a piaci szereplőket.

Átmeneti erősödést hozott a jennek, hogy a japán pénzügyminiszter felvetette, miszerint az állami nyugdíjalap külföldi befektetéseinek egy részét hazai piacokra csoportosíthatnák át, ám ez a lendület is hamar kifulladt. A HSBC elemzői szerint

Tokió hamarosan ismét beavatkozhat a devizapiacon, de tartós hatásra aligha lehet számítani, hacsak a japán jegybank nem hajt végre határozottabb monetáris szigorítást, vagy az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve nem fordul a kamatcsökkentések irányába.

Az elemzők alapforgatókönyve szerint a dollár-jen árfolyam egy új, magasabb, jellemzően 160 és 165 közötti sávban ragadhat meg.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollár eközben egész héten széles fronton erősödött,

aminek hatására az euró jegyzése átmenetileg 1,14 dollár alá süllyedt, miközben az amerikai erők már a tizenegyedik egymást követő éjszaka mértek csapásokat Iránra. Egy Reutersnek nyilatkozó elemző rámutatott, hogy

a közel-keleti konfliktus elhúzódása kedvez a dollárnak, részben a menedékdeviza-szerepe, részben pedig az olajárakkal mutatott jellemzően pozitív korrelációja miatt.

Az eurót legutóbb 1,1408 dolláron jegyezték, az ausztrál dollár 0,70 alá süllyedt. A font szintén gyengült: az euróval szemben egyéves csúcsáról fordult vissza, a dollárral szemben pedig 1,3385-ig süllyedt, miközben a befektetők azt mérlegelik, miként tervezi finanszírozni a kiadásokat az új brit pénzügyminiszter, John Healey.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A Brent típusú nyersolaj szerdán hathetes csúcson, hordónként 92,67 dolláron állt, az amerikai állampapírhozamok pedig stabilizálódtak, miután a 30 éves lejáratú kötvény hozama kedden kéthavi csúcsra, 5,15 százalékra emelkedett. Amikor a 30 éves hozam átlépi az 5 százalékos küszöböt, az általában végiggyűrűzik a globális piacokon, növeli a kockázatosabb eszközök elvárt hozamát, és erősíti a dollárt. A tízéves referenciahozam kedden 4,64 százalékon, azaz májusi csúcsán tartózkodott, ami továbbra is nyomás alatt tartja a jent.

Forrás: Reuters

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