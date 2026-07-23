Hullámvasúton a forint, kéthavi mélyponton is járt
Magasabb volatilitás mellett zajlott a kereskedés szerdán a devizapiacokon, a forint euróval és dollárral szembeni kurzusai ugyanis többször is percek alatt mozdultak teljes egységeket. Mindez jól mutatja a közel-keleti háború eszkalálódásával járó befektetői bizonytalanságot, ami ismét megemelte az olajárakat, az amerikai menedékeszközök felé tereli a befektetőket és csökkenti a globális kockázatvállalási kedvet.
A befektetői hangulat romlása a forint árfolyamában is megmutatkozik,
a magyar deviza ugyanis szerdán kéthavi mélypontra gyengült az euróval és háromhavi mélypontra a dollárral szemben.
A kereskedés ma is a mélypontok közelében kezdődik: a közös európai fizetőeszköz most 363,8, a zöldhasú 318,3 forintba kerül.
A forint szerdai mozgásairól alábbi cikkünkben számoltunk be:
Stabilizálódott a dollár, döntésre vár az euró
A dollárindex, amely a zöldhasú árfolyamát méri a legfontosabb devizákat, köztük a jent és az eurót tartalmazó kosárhoz képest, minimálisan, 0,06 százalékkal 101,05 pontra csökkent. Az amerikai fizetőeszközt támogatta, hogy a Washington és Teherán közötti egyre súlyosabb konfliktus megemelte az olajárakat, ami felerősítette az inflációs aggodalmakat.
Az olajárak emelkedésnek indultak, így a Brent nyersolaj határidős jegyzése több mint 1,3 százalékkal, hordónként 95,31 dollárra drágult, miután az amerikai hadsereg újabb csapássorozatot indított az Irán által támogatott húszi lázadók ellen. A húszik két szaúdi olajszállító tankerhajó elleni támadásról számoltak be, ami tovább növelte a globális tengeri szállítmányozás fennakadásának kockázatát.
A kétéves amerikai államkötvények hozama szerdán 17 hónapos csúcsra emelkedett, mivel a dráguló olaj felerősítette az inflációs aggodalmakat, ami növelheti a Federal Reserve kamatemelésének valószínűségét. Egy elemző rámutatott, hogy az öt hónapja kirobbant konfliktus kezdetéhez képest a legnagyobb különbséget a készletek szintje jelenti.
Az alacsonyabb tartalékok miatt ugyanis minél tovább húzódik a feszültség, annál valószínűbb az olaj- és gázhiány kialakulása, ami tovább terheli a gazdaságot, és a dollár erősödését támogatja
- mondta a közgazdász.
Az euró jegyzése eközben 0,07 százalékkal 1,1418 dollárra erősödött. Bár az Európai Központi Bank csütörtöki kamatdöntő ülésén szinte biztosan változatlanul hagyja az irányadó rátákat, várhatóan nyitva hagyja a lehetőséget a szeptemberi szigorítás előtt, mivel az energiaárak újbóli megugrása ismét felfelé hajthatja az inflációt.
Közben az ausztrál dollár 0,2 százalékkal 0,7012 dollárra erősödött, a font pedig közel 0,1 százalékkal 1,3383 dollárra emelkedett.
Nem látszik a kiút a jen számára
A japán jen mindössze 0,02 százalékkal, 163,1-es szintre erősödött a dollárral szemben, miután korábbi nyereségének nagy részét elveszítette. A Bloomberg beszámolója szerint a japán jegybank döntéshozói nyitottak lennének a vártnál gyorsabb kamatemelésre, miközben a Reuters értesülései alapján a monetáris hatóság éberen figyeli az infláció felfelé mutató kockázatait.
A szigetország devizája kedden 163,23-ig gyengült, ami 1986 decembere óta a legalacsonyabb szintet jelenti.
A japán pénzügyminiszter korábban többször is figyelmeztetett egy esetleges devizapiaci intervencióra, és csütörtökön is hangsúlyozta, hogy a kormány kész határozott lépéseket tenni. Tokió áprilisban és májusban is közvetlen jenvásárlásokkal avatkozott be a piacon, amikor az árfolyam a dollárral szemben a 160-as szint fölé gyengült. Bár a 163-as határ átlépése fokozta a piaci beavatkozástól való félelmeket, a valóban határozott figyelmeztetések elmaradása miatt egyes befektetők arra következtetnek,
hogy a hatóságok egyelőre tolerálhatják a jen további értékvesztését.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Itt a rangsor: kiderült, kik látják a legpontosabban a magyar gazdaság jövőjét
A Portfolio rendszeresen megkérdezi a hazai elemzőket arról, milyen GDP-adatot várnak a KSH közelgő negyedéves gyorsbecslésében. Most maga a statisztikai hivatal nézte meg, mennyire pontosak ezek a prognózisok, és az is kiderül, ki került a legközelebb a tényadatokhoz. Az eredmények alapján a konszenzus kialakításának nagyon is van értelme, bár időnként az egész elemzői közösség ugyanabba az irányba téved.
Egyre nagyobb nyomás alatt az euró, amikor jön az EKB kamatdöntése
Egyre durvább összecsapások, szélesedő tengeri blokád és gyorsan emelkedő olajárak uralják a híreket a közel-keleti háborúval kapcsolatban. Mindez azt jelenti, hogy európai befektetőként nemcsak a nyersanyaghiányra és a romló gazdasági kilátásokra kell gondolnunk, hanem jegybanki kamatemelésre is, amely még tovább ronthatja a részvény-és kötvénypiaci kilátásokat. A nagy jegybankok közül ezúttal először az Európai Központi Bank (EKB) emelt kamatot júniusban, most pedig eldőlhet, hogy az iráni helyzet eszkalálódása csak egy újabb epizód lesz a piacokon vagy egy nagyobb fordulat előszele.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Emelkedik egy lakossági állampapír kamata - Most nagyot is nyerhetsz vele!
Megvan az új titkos favorit?
Menekül a hajózási óriásvállalat az orosz támadások után – Globális válság fenyeget
Rászálltak az oroszok az Ukrajnából kifutó gabonaszállítmányokra.
Több mint egymilliárd dolláros a kár: az orosz hadsereget kiszolgáló hálózatot érik az ukrán csapások
Ez Kijev új kedvenc célpontja.
Pusztulással fenyegeti riválisát Trump – Itt van egy ötlet, ami biztos katasztrófához vezetne
Ha ezt bevállalja az elnök, azzal biztos bekerül a történelemkönyvekbe – és nem a jó értelemben.
Trump legújabb vámőrülete már az alapvető gyógyszerek ellátását veszélyezteti
A gyógyszergyártók úgy vélik (remélik), hogy a bejelentés csak amolyan tárgyalási alap.
Bekövetkezett, amitől sokan rettegtek: kitört a tesztkörnyezetből és önálló hackelésbe kezdett a mesterséges intelligencia
Szerzett magának internet-hozzáférést.
Megújul a teljes győri vasúti közlekedés, a cél, hogy 160-nal lehessen repeszteni
Egy sor projekt indul meg a Baross Gábor Program keretében.
Azonnal lecsapott az amerikai hatóság: súlyos hibát követett el a Ryanair vezére a horrorincidens után
Nem kellett volna megszólalni.
Európai klímaboom: egy német óriás felvenné a versenyt az ázsiai gyártókkal
Az európai klímapiac gyors bővülés előtt áll: 2030-ra több mint 100 millió készülék működhet az EU-ban, miközben az értékesítést jelenleg ázsiai gyártók uralják. Duha Bence azt vizsg
A gyógyszeres önfegyelem lesz a fogyasztószerek új generációja
Az Ozempic és rokonai már rég nem egyszerű fogyasztószerek. A legújabb kutatások szerint az agy jutalmazó rendszerére is hatással lehetnek, és lehalkíthatják a "kell még... The post A gyógy
Szeptember 30-án lejárhat a kamatstop: ezt tedd meg most, hogy ne érjen hidegzuhanyként az új törlesztő
Csaknem öt év után véget érhet az intézkedés, amely több mint 200 ezer lakáshiteles törlesztőrészletének emelkedését akadályozta meg. Az érintettek többsége csak akkor szembesülhet igaz
MARA Holdings - kereskedés
Megvisel ez a hosszú trade a MARA-ban, már többször majdnem eladtam, amikor egy-egy lokális csúcson volt, aztán meg vertem a fejem a falba, hogy miért nem adtam el, amikor nagyokat korrigált. Most
Közösségen belüli adómentes termékértékesítés: milyen dokumentumokkal kerülhető el az adóbírság?
A magyar vállalkozások számára az Európai Unió egységes piaca jelentős értékesítési lehetőségeket kínál. Az EU-n belüli termékértékesítés adómentessége azonban nem automatikus: az
Magyarországon még mindig túl sokan halnak meg elkerülhető okokból
Egy ország egészségügyének minőségét nemcsak az mutatja meg, meddig élnek az emberek, hanem az is, hányan halnak meg túl korán úgy, hogy azt meg lehetett... The post Magyarországon még mindi
A CHIPS Act paradoxona: hogyan lettek a gyár nélküli chipcégek a technológiai háború nyertesei?
A CHIPS Act az amerikai chipgyártást akarta megerősíteni, a piac mégis a saját gyár nélkül működő Nvidiát, AMD-t és Qualcommot jutalmazta. The post A CHIPS Act paradoxona: hogyan lettek a gy
A Squid Game tőzsdézés után senki sem rinyálhat a pesti ingatlanárak miatt
Szegény dél-koreaiakat alaposan lehülyegyerekeztük a hétfői adásunkban. Mondjuk okkal, itt egy ízelítő adat hozzá: a koreai lakosság három százaléka kapott margin call-t (azaz kellett bevinn
Nyárközepi tőzsdeparty
Csatlakozz a nyár egyik legizgalmasabb online tőzsdei eseményéhez, ahol a piaci aktualitások és a stratégiai gondolkodás kerülnek fókuszba. Friss nézőpontokkal, inspiráló ötletekkel töltődünk fel – és megnézzük, merre érdemes most figyelni a befektetőknek
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Nincs vége a magyar kamatvágásoknak, de Trump még keresztbe tehet
Ki tudja, meddig mehetnek a dolgok a tervek szerint.
Nagyot gurított az OTP: ez még az elemzőket is meglepte
Idén is terjeszkedik a magyar bankcsoport.
Újabb végtelen háború? Trump nem találja a kiutat Iránból
Nem látszik a fény az alagút végén.