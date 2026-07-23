Milyenek legyenek az új euró bankjegyek? Most lehet szavazni

Az Európai Központi Bank bemutatta az új euróbankjegyek tervezetének szűkített listáját, és az év végéig szeretné kiválasztani a győztes dizájnt. A fejlesztés célja a jövőben forgalomba kerülő, még biztonságosabb készpénz megteremtése, amely az euró 2002-es bevezetése óta az első teljes körű megújulást jelenti majd.

Back to Europe 2026 Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.

A kiválasztott tíz tervezet két fő téma köré csoportosul, amelyek közül az egyik az európai kultúrát, a másik pedig a folyókat és a madarakat állítja a középpontba. Christine Lagarde, az EKB elnöke elmondta, hogy az európai polgárok szeptember 21-ig oszthatják meg véleményüket a javaslatokkal kapcsolatban.

A bankjegyeken olyan neves személyiségek jelennének meg, mint a fizikai és kémiai Nobel-díjjal is kitüntetett Marie Skłodowska-Curie, valamint Ludwig van Beethoven zeneszerző és Leonardo da Vinci. A másik tervezett sorozat ezzel szemben madarakat ábrázol, köztük a jégmadarat és a fehér gólyát.

A bankjegyek hátoldalán a művészet, a tudomány, valamint a szabadidő témaköréhez kapcsolódó természeti képek és közéleti jelenetek kapnak majd helyet.

Az EKB tájékoztatása szerint a fejlesztési és tesztelési folyamatok miatt a végleges tervek kiválasztását követően

még több évig eltart majd, mire az új fizetőeszközök ténylegesen forgalomba kerülnek.

A jelenleg használatos címletek természetesen megőrzik az értéküket, és az új sorozat kibocsátása után is forgalomban maradnak.

Forrás: Reuters

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