Milyenek legyenek az új euró bankjegyek? Most lehet szavazni

A kiválasztott tíz tervezet két fő téma köré csoportosul, amelyek közül az egyik az európai kultúrát, a másik pedig a folyókat és a madarakat állítja a középpontba. Christine Lagarde, az EKB elnöke elmondta, hogy az európai polgárok szeptember 21-ig oszthatják meg véleményüket a javaslatokkal kapcsolatban.
A bankjegyeken olyan neves személyiségek jelennének meg, mint a fizikai és kémiai Nobel-díjjal is kitüntetett Marie Skłodowska-Curie, valamint Ludwig van Beethoven zeneszerző és Leonardo da Vinci. A másik tervezett sorozat ezzel szemben madarakat ábrázol, köztük a jégmadarat és a fehér gólyát.
A bankjegyek hátoldalán a művészet, a tudomány, valamint a szabadidő témaköréhez kapcsolódó természeti képek és közéleti jelenetek kapnak majd helyet.
Az EKB tájékoztatása szerint a fejlesztési és tesztelési folyamatok miatt a végleges tervek kiválasztását követően
még több évig eltart majd, mire az új fizetőeszközök ténylegesen forgalomba kerülnek.
A jelenleg használatos címletek természetesen megőrzik az értéküket, és az új sorozat kibocsátása után is forgalomban maradnak.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
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