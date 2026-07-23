Tovább vágtat az olajár, ami megviseli a forintot

365 felett is járt az euró jegyzése
Napközben 365 fölé is emelkedett egy időre az euró-forint jegyzés, még a kora esti 364,7 körüli szint is 0,3%-kal magasabb a tegnapinál. A dollár jegyzése 321,5 közelében is járt, majd 320,7-ig korrigált vissza.
Szeptemberben újabb kamatemelésre készülhet az EKB
Az Európai Központi Bank (EKB) döntéshozói készek szeptemberben megemelni az irányadó kamatot, hacsak nem javul érezhetően az euróövezet inflációs kilátása – közölték a helyzetet jól ismerő források. A testület egyelőre nem hozott döntést, álláspontja pedig gyorsan változhat, különösen egy esetleges közel-keleti békemegállapodás közeledtével vagy egy súlyosabb gazdasági visszaesés kibontakozásával - írta névtelen forrásokra hivatkozva a Bloomberg.
A régiós devizákkal szemben is gyengült ma a forint
- A lengyel zloty árfolyama 0,24 százalékkal elmozdulva 84,22,
- a cseh korona jegyzése 0,23 százalékkal elmozdulva 15,08 forintra, míg
- a román lej árfolyama 0,32 százalékkal elmozdulva 69,65 forintra emelkedett.
Itt a 100 dolláros olajár!
A Brent típusú kőolaj ára csütörtökön több mint 6 százalékkal, hordónként 100 dollár fölé ugrott, ezzel május 22. óta nem látott szintre emelkedett. Az áremelkedés hátterében a fokozódó geopolitikai feszültségek állnak.
Komoly dicséretet kapott Magyarország, de a feladatokra is felhívták a figyelmét
A Nemzetközi Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) legfrissebb országjelentése szerint Magyarország jelentős előrelépést tett a szervezet tagállamaihoz való felzárkózásban és az életszínvonal növelésében, azonban a népesség elöregedése és a klímaváltozás lassíthatja ezt a folyamatot. A fenntartható gazdasági növekedés érdekében a szervezet több strukturális reformot sürget, köztük az adórendszer átalakítását, a hazai kis- és középvállalkozások versenyképességének javítását, valamint a nők és a fiatalok munkaerőpiaci lehetőségeinek bővítését.
Ugrottak a magyar kötvényhozamok is
A fokozódó nemzetközi feszültségek miatt a magyar állampapírpiacon is emelkedtek a referenciahozamok csütörtökön. Az ÁKK főleg a hosszabb futamidők esetében mért érezhető, 10 bázispont körüli emelkedést.
Ez azt jelenti, hogy a magyar tízéves hozam már érezhetően emelkedett az 5% körüli mélyponthoz képest, a mostaninál magasabb értékre két hónapja nem volt példa. A régióban a lengyel tízéves hozam most 5,85%, vagyis továbbra is a magyar felett van, ami jól mutatja, hogy elsősorban nemzetközi tényezők állnak a mozgás mögött, míg a cseh hozamszint jelenleg 5,03%.
1,5 éves csúcson az amerikai 10 éves államkötvény hozama
A tízéves amerikai államkötvény hozama 2025 januárja óta nem látott szintre emelkedett, elsősorban az olajár megugrása és az ebből fakadó inflációs aggodalmak miatt. A közel-keleti geopolitikai feszültségek erősítették az energiaellátással kapcsolatos kockázatokat, a dráguló olaj pedig növelte annak veszélyét, hogy az infláció tartósan a Federal Reserve célja felett maradjon.
A befektetők ezért mérsékelték a kamatcsökkentésekre vonatkozó várakozásaikat, és hosszabb ideig fennmaradó magas kamatszintet kezdtek árazni. A hozamemelkedést tovább erősíthette az amerikai államadósság növekedése, a jelentős kötvénykínálat és a hosszú lejáratú papírokért elvárt magasabb kockázati prémium. Mindez kötvényeladási hullámhoz vezetett, ami lenyomta az állampapírok árát és felfelé hajtotta a hozamokat.
320 felett az dollár-forint árfolyam
A forint április 10. óta nem volt ilyen gyenge az amerikai devizával szemben, mint most.
A gyengülés mögött nemzetközi hatások állnak: a dollár ma reggel óta folyamatosan erősödik az euróval szemben az olajárak emelkedése miatt.
Eközben az euró-forint árfolyam is ismét felfelé vette az irányt, már 364,7 körül jár a jegyzés.
Itt az EKB kamatdöntése!
Nem változtatott az irányadó kamaton az Európai Központi Bank (EKB) júliusi kamatdöntése során, a betéti ráta maradt 2,25 százalék. Bár a döntés maga nem okozott meglepetést a piacok számára, a befektetők kiemelt figyelemmel követik majd, hogy Christine Lagarde jegybankelnök milyen hangnemben értékeli az energiaárak gyors emelkedését és az inflációs kilátásokat. Bár elemzők szerint Lagarde maradhat az adatfüggő üzemmód és az el nem köteleződés narratívája mellett, a sajtótájékoztatón akár a jövőbeli kamatemelés(ek)kel kapcsolatban is elhangozhat pár utalás. Az eseményről szokás szerint ebben a cikkben élőben tudósítunk.
Megindult a dollár az EKB kamatdöntése előtti percekben
Hamarosan bejelenti júliusi kamatdöntését az Európai Központi Bank (EKB), a döntést megelőző percekben az euró gyengülni kezdett a dollárral szemben. Az EURUSD kurzus 1,1385 közelébe csökkent, ami a,2 százalékos elmozdulást jelent tegnap estéhez képest.
Nem tud 364 forint alá csökkenni az euró árfolyama
364,1 forint most a kurzus.
A dollár 319,2 forintba kerül.
Nyolcéves csúcsra ugrott a fogyasztói bizalom Magyarországon, de van egy komoly bökkenő
A GKI júliusi felmérése alapján többéves csúcsot ért el a hazai konjunktúraindex és a fogyasztói bizalom is. Bár a lakosság egyre optimistább a saját anyagi helyzetével kapcsolatban, a vállalkozások óvatosak maradnak, hiszen nem terveznek jelentős létszámbővítést, miközben az áremelési szándékuk is csaknem kétéves mélypontra esett.
Oldalazásba kapcsolt a forint
Nem változott érdemben az euró és a dollár árfolyama az elmúlt percekben, a közös európai fizetőeszköz 364,0, a zöldhasú 318,9 forintba kerül most.
Kapaszkodik a magyar deviza
Az euró jegyzése 364,0, a dolláré 319,0 forintig süllyedt az elmúlt percekben.
Az energiaárak tartják nyomás alatt a forintot
Az olajárak emelkedése állhat a forint mai gyengülése mögött is, a Brent típusú kőolaj jegyzése ugyanis ma 4,5 százalékos ugrást követően hordónként 97 dollár fölé, új hathetes csúcsra emelkedett.
Korrigál a forint
Az euró jegyzése 364,2, a dolláré 318,9 forintig csökkent.
Elszabadult az olajár
A Brent kőolaj ára 4,5 százalékos ugrással hordónként 97 dollár fölé, új hathetes csúcsra emelkedett a közel-keleti feszültség fokozódása miatt. Az olaj ára július eleje óta már 36 százalékot emelkedett.
319 forint felett is járt a dollár jegyzése
Egészen 319,2 forintig emelkedett a dollár-forint árfolyam, mielőtt a jelenlegi, 319-es szintre korrigált volna a kurzus.
Az euró egysége most 364,4 forintba kerül.
Ma is ütöttek egyet a forinton
Továbbra is nyomás alatt a magyar fizetőeszköz:
- az euró jegyzése 364,4,
- a dolláré 318,9 forintig emelkedett.
Hullámvasúton a forint, kéthavi mélyponton is járt Stabilizálódott a dollár, döntésre vár az euróNem látszik a kiút a jen számára
Magasabb volatilitás mellett zajlott a kereskedés szerdán a devizapiacokon, a forint euróval és dollárral szembeni kurzusai ugyanis többször is percek alatt mozdultak teljes egységeket. Mindez jól mutatja a közel-keleti háború eszkalálódásával járó befektetői bizonytalanságot, ami ismét megemelte az olajárakat, az amerikai menedékeszközök felé tereli a befektetőket és csökkenti a globális kockázatvállalási kedvet.
A befektetői hangulat romlása a forint árfolyamában is megmutatkozik,
a magyar deviza ugyanis szerdán kéthavi mélypontra gyengült az euróval és háromhavi mélypontra a dollárral szemben.
A kereskedés ma is a mélypontok közelében kezdődik: a közös európai fizetőeszköz most 363,8, a zöldhasú 318,3 forintba kerül.
A forint szerdai mozgásairól alábbi cikkünkben számoltunk be:
Stabilizálódott a dollár, döntésre vár az euró
A dollárindex, amely a zöldhasú árfolyamát méri a legfontosabb devizákat, köztük a jent és az eurót tartalmazó kosárhoz képest, minimálisan, 0,06 százalékkal 101,05 pontra csökkent. Az amerikai fizetőeszközt támogatta, hogy a Washington és Teherán közötti egyre súlyosabb konfliktus megemelte az olajárakat, ami felerősítette az inflációs aggodalmakat.
Az olajárak emelkedésnek indultak, így a Brent nyersolaj határidős jegyzése több mint 1,3 százalékkal, hordónként 95,31 dollárra drágult, miután az amerikai hadsereg újabb csapássorozatot indított az Irán által támogatott húszi lázadók ellen. A húszik két szaúdi olajszállító tankerhajó elleni támadásról számoltak be, ami tovább növelte a globális tengeri szállítmányozás fennakadásának kockázatát.
A kétéves amerikai államkötvények hozama szerdán 17 hónapos csúcsra emelkedett, mivel a dráguló olaj felerősítette az inflációs aggodalmakat, ami növelheti a Federal Reserve kamatemelésének valószínűségét. Egy elemző rámutatott, hogy az öt hónapja kirobbant konfliktus kezdetéhez képest a legnagyobb különbséget a készletek szintje jelenti.
Az alacsonyabb tartalékok miatt ugyanis minél tovább húzódik a feszültség, annál valószínűbb az olaj- és gázhiány kialakulása, ami tovább terheli a gazdaságot, és a dollár erősödését támogatja
- mondta a közgazdász.
Az euró jegyzése eközben 0,07 százalékkal 1,1418 dollárra erősödött. Bár az Európai Központi Bank csütörtöki kamatdöntő ülésén szinte biztosan változatlanul hagyja az irányadó rátákat, várhatóan nyitva hagyja a lehetőséget a szeptemberi szigorítás előtt, mivel az energiaárak újbóli megugrása ismét felfelé hajthatja az inflációt.
Közben az ausztrál dollár 0,2 százalékkal 0,7012 dollárra erősödött, a font pedig közel 0,1 százalékkal 1,3383 dollárra emelkedett.
Nem látszik a kiút a jen számára
A japán jen mindössze 0,02 százalékkal, 163,1-es szintre erősödött a dollárral szemben, miután korábbi nyereségének nagy részét elveszítette. A Bloomberg beszámolója szerint a japán jegybank döntéshozói nyitottak lennének a vártnál gyorsabb kamatemelésre, miközben a Reuters értesülései alapján a monetáris hatóság éberen figyeli az infláció felfelé mutató kockázatait.
A szigetország devizája kedden 163,23-ig gyengült, ami 1986 decembere óta a legalacsonyabb szintet jelenti.
A japán pénzügyminiszter korábban többször is figyelmeztetett egy esetleges devizapiaci intervencióra, és csütörtökön is hangsúlyozta, hogy a kormány kész határozott lépéseket tenni. Tokió áprilisban és májusban is közvetlen jenvásárlásokkal avatkozott be a piacon, amikor az árfolyam a dollárral szemben a 160-as szint fölé gyengült. Bár a 163-as határ átlépése fokozta a piaci beavatkozástól való félelmeket, a valóban határozott figyelmeztetések elmaradása miatt egyes befektetők arra következtetnek,
hogy a hatóságok egyelőre tolerálhatják a jen további értékvesztését.
Forrás: Reuters
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A Portfolio rendszeresen megkérdezi a hazai elemzőket arról, milyen GDP-adatot várnak a KSH közelgő negyedéves gyorsbecslésében. Most maga a statisztikai hivatal nézte meg, mennyire pontosak ezek a prognózisok, és az is kiderül, ki került a legközelebb a tényadatokhoz. Az eredmények alapján a konszenzus kialakításának nagyon is van értelme, bár időnként az egész elemzői közösség ugyanabba az irányba téved.
Egyre nagyobb nyomás alatt az euró, amikor jön az EKB kamatdöntése
Egyre durvább összecsapások, szélesedő tengeri blokád és gyorsan emelkedő olajárak uralják a híreket a közel-keleti háborúval kapcsolatban. Mindez azt jelenti, hogy európai befektetőként nemcsak a nyersanyaghiányra és a romló gazdasági kilátásokra kell gondolnunk, hanem jegybanki kamatemelésre is, amely még tovább ronthatja a részvény-és kötvénypiaci kilátásokat. A nagy jegybankok közül ezúttal először az Európai Központi Bank (EKB) emelt kamatot júniusban, most pedig eldőlhet, hogy az iráni helyzet eszkalálódása csak egy újabb epizód lesz a piacokon vagy egy nagyobb fordulat előszele.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
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