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Ugrik az olajár, a választások óta nem látott mélyponton a forint
Deviza

Ugrik az olajár, a választások óta nem látott mélyponton a forint

Portfolio
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A közel-keleti háború eszkalálódása miatt nyomás alatt van a forint: a magyar deviza árfolyama szerdán több nagyobb kilengést is produkált, eközben pedig kéthavi mélypontjára is gyengült. A dollár erősödött az euróval szemben csütörtökön, és az olajárak továbbra is 90 dollár felett vannak, ami csökkentheti a globális kockázatvállalási kedvet és nyomás alatt tarthatja a magyar eszközöket. A forint így a délutáni órákra a választások óta nem látott szintre gyengült a dollárral szemben. Mindeközben a japán jen egy negyven éve nem látott mélyponton stagnált, és egyelőre a fordulat legkisebb jele sem mutatkozik.
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A magyar gazdasági és finanszírozási környezet jelentős átalakuláson megy keresztül, ismét az alkalmazkodás kényszere elé állítva a hazai gazdasági ökoszisztémát. Erre reagálva a Portfolio új konferenciájának célja, hogy gyakorlati útmutatást adjon a magyar vállalkozásoknak az előttük álló gazdasági és működési kihívások kezeléséhez, és az abban rejlő fejlődési lehetőségek kiaknázásához.
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320 felett az dollár-forint árfolyam

A forint április 10. óta nem volt ilyen gyenge az amerikai devizával szemben, mint most.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A gyengülés mögött nemzetközi hatások állnak: a dollár ma reggel óta folyamatosan erősödik az euróval szemben az olajárak emelkedése miatt.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Eközben az euró-forint árfolyam is ismét felfelé vette az irányt, már 364,7 körül jár a jegyzés.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

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Itt az EKB kamatdöntése!

Nem változtatott az irányadó kamaton az Európai Központi Bank (EKB) júliusi kamatdöntése során, a betéti ráta maradt 2,25 százalék. Bár a döntés maga nem okozott meglepetést a piacok számára, a befektetők kiemelt figyelemmel követik majd, hogy Christine Lagarde jegybankelnök milyen hangnemben értékeli az energiaárak gyors emelkedését és az inflációs kilátásokat. Bár elemzők szerint Lagarde maradhat az adatfüggő üzemmód és az el nem köteleződés narratívája mellett, a sajtótájékoztatón akár a jövőbeli kamatemelés(ek)kel kapcsolatban is elhangozhat pár utalás. Az eseményről szokás szerint ebben a cikkben élőben tudósítunk.

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Itt az EKB kamatdöntése!
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Megindult a dollár az EKB kamatdöntése előtti percekben

Hamarosan bejelenti júliusi kamatdöntését az Európai Központi Bank (EKB), a döntést megelőző percekben az euró gyengülni kezdett a dollárral szemben. Az EURUSD kurzus 1,1385 közelébe csökkent, ami a,2 százalékos elmozdulást jelent tegnap estéhez képest.

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Egyre nagyobb nyomás alatt az euró, amikor jön az EKB kamatdöntése

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Nem tud 364 forint alá csökkenni az euró árfolyama

364,1 forint most a kurzus.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollár 319,2 forintba kerül.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Nyolcéves csúcsra ugrott a fogyasztói bizalom Magyarországon, de van egy komoly bökkenő

A GKI júliusi felmérése alapján többéves csúcsot ért el a hazai konjunktúraindex és a fogyasztói bizalom is. Bár a lakosság egyre optimistább a saját anyagi helyzetével kapcsolatban, a vállalkozások óvatosak maradnak, hiszen nem terveznek jelentős létszámbővítést, miközben az áremelési szándékuk is csaknem kétéves mélypontra esett.

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Nyolcéves csúcsra ugrott a fogyasztói bizalom Magyarországon, de van egy komoly bökkenő
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Oldalazásba kapcsolt a forint

Nem változott érdemben az euró és a dollár árfolyama az elmúlt percekben, a közös európai fizetőeszköz 364,0, a zöldhasú 318,9 forintba kerül most.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Kapaszkodik a magyar deviza

Az euró jegyzése 364,0, a dolláré 319,0 forintig süllyedt az elmúlt percekben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Az energiaárak tartják nyomás alatt a forintot

Az olajárak emelkedése állhat a forint mai gyengülése mögött is, a Brent típusú kőolaj jegyzése ugyanis ma 4,5 százalékos ugrást követően hordónként 97 dollár fölé, új hathetes csúcsra emelkedett.

Brent olajár
A Brent típusú kőolaj árának alakulása. Forrás: TradingView.
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Korrigál a forint

Az euró jegyzése 364,2, a dolláré 318,9 forintig csökkent.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Elszabadult az olajár

A Brent kőolaj ára 4,5 százalékos ugrással hordónként 97 dollár fölé, új hathetes csúcsra emelkedett a közel-keleti feszültség fokozódása miatt. Az olaj ára július eleje óta már 36 százalékot emelkedett.

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Elszabadult az olajár
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319 forint felett is járt a dollár jegyzése

Egészen 319,2 forintig emelkedett a dollár-forint árfolyam, mielőtt a jelenlegi, 319-es szintre korrigált volna a kurzus.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Az euró egysége most 364,4 forintba kerül.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Ma is ütöttek egyet a forinton

Továbbra is nyomás alatt a magyar fizetőeszköz:

  • az euró jegyzése 364,4,
  • a dolláré 318,9 forintig emelkedett.
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Hullámvasúton a forint, kéthavi mélyponton is járt

Magasabb volatilitás mellett zajlott a kereskedés szerdán a devizapiacokon, a forint euróval és dollárral szembeni kurzusai ugyanis többször is percek alatt mozdultak teljes egységeket. Mindez jól mutatja a közel-keleti háború eszkalálódásával járó befektetői bizonytalanságot, ami ismét megemelte az olajárakat, az amerikai menedékeszközök felé tereli a befektetőket és csökkenti a globális kockázatvállalási kedvet.

A befektetői hangulat romlása a forint árfolyamában is megmutatkozik,

a magyar deviza ugyanis szerdán kéthavi mélypontra gyengült az euróval és háromhavi mélypontra a dollárral szemben.

A kereskedés ma is a mélypontok közelében kezdődik: a közös európai fizetőeszköz most 363,8, a zöldhasú 318,3 forintba kerül.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A forint szerdai mozgásairól alábbi cikkünkben számoltunk be:

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Olajra lépett a forint

Stabilizálódott a dollár, döntésre vár az euró

A dollárindex, amely a zöldhasú árfolyamát méri a legfontosabb devizákat, köztük a jent és az eurót tartalmazó kosárhoz képest, minimálisan, 0,06 százalékkal 101,05 pontra csökkent. Az amerikai fizetőeszközt támogatta, hogy a Washington és Teherán közötti egyre súlyosabb konfliktus megemelte az olajárakat, ami felerősítette az inflációs aggodalmakat.

Az olajárak emelkedésnek indultak, így a Brent nyersolaj határidős jegyzése több mint 1,3 százalékkal, hordónként 95,31 dollárra drágult, miután az amerikai hadsereg újabb csapássorozatot indított az Irán által támogatott húszi lázadók ellen. A húszik két szaúdi olajszállító tankerhajó elleni támadásról számoltak be, ami tovább növelte a globális tengeri szállítmányozás fennakadásának kockázatát.

Brent olajár
A Brent típusú nyersolaj árának alakulása. Forrás: TradingView.

A kétéves amerikai államkötvények hozama szerdán 17 hónapos csúcsra emelkedett, mivel a dráguló olaj felerősítette az inflációs aggodalmakat, ami növelheti a Federal Reserve kamatemelésének valószínűségét. Egy elemző rámutatott, hogy az öt hónapja kirobbant konfliktus kezdetéhez képest a legnagyobb különbséget a készletek szintje jelenti.

Az alacsonyabb tartalékok miatt ugyanis minél tovább húzódik a feszültség, annál valószínűbb az olaj- és gázhiány kialakulása, ami tovább terheli a gazdaságot, és a dollár erősödését támogatja

- mondta a közgazdász.

Az euró jegyzése eközben 0,07 százalékkal 1,1418 dollárra erősödött. Bár az Európai Központi Bank csütörtöki kamatdöntő ülésén szinte biztosan változatlanul hagyja az irányadó rátákat, várhatóan nyitva hagyja a lehetőséget a szeptemberi szigorítás előtt, mivel az energiaárak újbóli megugrása ismét felfelé hajthatja az inflációt.

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Egyre nagyobb nyomás alatt az euró, amikor jön az EKB kamatdöntése

Közben az ausztrál dollár 0,2 százalékkal 0,7012 dollárra erősödött, a font pedig közel 0,1 százalékkal 1,3383 dollárra emelkedett.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Nem látszik a kiút a jen számára

A japán jen mindössze 0,02 százalékkal, 163,1-es szintre erősödött a dollárral szemben, miután korábbi nyereségének nagy részét elveszítette. A Bloomberg beszámolója szerint a japán jegybank döntéshozói nyitottak lennének a vártnál gyorsabb kamatemelésre, miközben a Reuters értesülései alapján a monetáris hatóság éberen figyeli az infláció felfelé mutató kockázatait.

A szigetország devizája kedden 163,23-ig gyengült, ami 1986 decembere óta a legalacsonyabb szintet jelenti.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A japán pénzügyminiszter korábban többször is figyelmeztetett egy esetleges devizapiaci intervencióra, és csütörtökön is hangsúlyozta, hogy a kormány kész határozott lépéseket tenni. Tokió áprilisban és májusban is közvetlen jenvásárlásokkal avatkozott be a piacon, amikor az árfolyam a dollárral szemben a 160-as szint fölé gyengült. Bár a 163-as határ átlépése fokozta a piaci beavatkozástól való félelmeket, a valóban határozott figyelmeztetések elmaradása miatt egyes befektetők arra következtetnek,

hogy a hatóságok egyelőre tolerálhatják a jen további értékvesztését.

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Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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Itt a rangsor: kiderült, kik látják a legpontosabban a magyar gazdaság jövőjét

A Portfolio rendszeresen megkérdezi a hazai elemzőket arról, milyen GDP-adatot várnak a KSH közelgő negyedéves gyorsbecslésében. Most maga a statisztikai hivatal nézte meg, mennyire pontosak ezek a prognózisok, és az is kiderül, ki került a legközelebb a tényadatokhoz. Az eredmények alapján a konszenzus kialakításának nagyon is van értelme, bár időnként az egész elemzői közösség ugyanabba az irányba téved.

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Itt a rangsor: kiderült, kik látják a legpontosabban a magyar gazdaság jövőjét
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Egyre nagyobb nyomás alatt az euró, amikor jön az EKB kamatdöntése

Egyre durvább összecsapások, szélesedő tengeri blokád és gyorsan emelkedő olajárak uralják a híreket a közel-keleti háborúval kapcsolatban. Mindez azt jelenti, hogy európai befektetőként nemcsak a nyersanyaghiányra és a romló gazdasági kilátásokra kell gondolnunk, hanem jegybanki kamatemelésre is, amely még tovább ronthatja a részvény-és kötvénypiaci kilátásokat. A nagy jegybankok közül ezúttal először az Európai Központi Bank (EKB) emelt kamatot júniusban, most pedig eldőlhet, hogy az iráni helyzet eszkalálódása csak egy újabb epizód lesz a piacokon vagy egy nagyobb fordulat előszele.

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Egyre nagyobb nyomás alatt az euró, amikor jön az EKB kamatdöntése

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

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