Ugrik az olajár, a választások óta nem látott mélyponton a forint

Magasabb volatilitás mellett zajlott a kereskedés szerdán a devizapiacokon, a forint euróval és dollárral szembeni kurzusai ugyanis többször is percek alatt mozdultak teljes egységeket. Mindez jól mutatja a közel-keleti háború eszkalálódásával járó befektetői bizonytalanságot, ami ismét megemelte az olajárakat, az amerikai menedékeszközök felé tereli a befektetőket és csökkenti a globális kockázatvállalási kedvet.

A befektetői hangulat romlása a forint árfolyamában is megmutatkozik,

a magyar deviza ugyanis szerdán kéthavi mélypontra gyengült az euróval és háromhavi mélypontra a dollárral szemben.

A kereskedés ma is a mélypontok közelében kezdődik: a közös európai fizetőeszköz most 363,8, a zöldhasú 318,3 forintba kerül.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A forint szerdai mozgásairól alábbi cikkünkben számoltunk be:

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Stabilizálódott a dollár, döntésre vár az euró

A dollárindex, amely a zöldhasú árfolyamát méri a legfontosabb devizákat, köztük a jent és az eurót tartalmazó kosárhoz képest, minimálisan, 0,06 százalékkal 101,05 pontra csökkent. Az amerikai fizetőeszközt támogatta, hogy a Washington és Teherán közötti egyre súlyosabb konfliktus megemelte az olajárakat, ami felerősítette az inflációs aggodalmakat.

Az olajárak emelkedésnek indultak, így a Brent nyersolaj határidős jegyzése több mint 1,3 százalékkal, hordónként 95,31 dollárra drágult, miután az amerikai hadsereg újabb csapássorozatot indított az Irán által támogatott húszi lázadók ellen. A húszik két szaúdi olajszállító tankerhajó elleni támadásról számoltak be, ami tovább növelte a globális tengeri szállítmányozás fennakadásának kockázatát.

A Brent típusú nyersolaj árának alakulása. Forrás: TradingView.

A kétéves amerikai államkötvények hozama szerdán 17 hónapos csúcsra emelkedett, mivel a dráguló olaj felerősítette az inflációs aggodalmakat, ami növelheti a Federal Reserve kamatemelésének valószínűségét. Egy elemző rámutatott, hogy az öt hónapja kirobbant konfliktus kezdetéhez képest a legnagyobb különbséget a készletek szintje jelenti.

Az alacsonyabb tartalékok miatt ugyanis minél tovább húzódik a feszültség, annál valószínűbb az olaj- és gázhiány kialakulása, ami tovább terheli a gazdaságot, és a dollár erősödését támogatja

- mondta a közgazdász.

Az euró jegyzése eközben 0,07 százalékkal 1,1418 dollárra erősödött. Bár az Európai Központi Bank csütörtöki kamatdöntő ülésén szinte biztosan változatlanul hagyja az irányadó rátákat, várhatóan nyitva hagyja a lehetőséget a szeptemberi szigorítás előtt, mivel az energiaárak újbóli megugrása ismét felfelé hajthatja az inflációt.

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Közben az ausztrál dollár 0,2 százalékkal 0,7012 dollárra erősödött, a font pedig közel 0,1 százalékkal 1,3383 dollárra emelkedett.

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Nem látszik a kiút a jen számára

A japán jen mindössze 0,02 százalékkal, 163,1-es szintre erősödött a dollárral szemben, miután korábbi nyereségének nagy részét elveszítette. A Bloomberg beszámolója szerint a japán jegybank döntéshozói nyitottak lennének a vártnál gyorsabb kamatemelésre, miközben a Reuters értesülései alapján a monetáris hatóság éberen figyeli az infláció felfelé mutató kockázatait.

A szigetország devizája kedden 163,23-ig gyengült, ami 1986 decembere óta a legalacsonyabb szintet jelenti.

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A japán pénzügyminiszter korábban többször is figyelmeztetett egy esetleges devizapiaci intervencióra, és csütörtökön is hangsúlyozta, hogy a kormány kész határozott lépéseket tenni. Tokió áprilisban és májusban is közvetlen jenvásárlásokkal avatkozott be a piacon, amikor az árfolyam a dollárral szemben a 160-as szint fölé gyengült. Bár a 163-as határ átlépése fokozta a piaci beavatkozástól való félelmeket, a valóban határozott figyelmeztetések elmaradása miatt egyes befektetők arra következtetnek,

hogy a hatóságok egyelőre tolerálhatják a jen további értékvesztését.

Forrás: Reuters

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