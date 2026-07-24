Fordulat előtt a vállalati hitelezés? − A kamatkörnyezet alakulása is terítéken lesz a kiemelt szeptemberi KKV-fórumon

A Magyar Nemzeti Bank júliusban a várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal, 5,75 százalékra csökkentette az alapkamatot, és az elemzői várakozások alapján augusztusban is jöhet egy hasonló lépés. A piac egy része már azt árazza, hogy az irányadó ráta év végére 5 százalék közelébe süllyedhet, sőt, a legvérmesebb elemzői előrejelzések akár 4%-os szintet sem tartanak kizártnak.
Az MNB politikájában látványos hangsúlyeltolódás történt: Varga Mihály jegybankelnök szerint a jegybank visszatért fő feladatához, vagyis az árstabilitás eléréséhez és fenntartásához. A jegybanki kommunikáció alapján az alacsonyabb infláció, az erősebb forint és a kedvezőbb kockázati megítélés ad teret a kamatcsökkentésnek, ugyanakkor az MNB továbbra is ragaszkodik a pozitív reálkamat fenntartásához. Ez a KKV-k szempontjából azt jelenti, hogy a kamatcsökkentési ciklus fokozatosnak ígérkezik: nem gyors élénkítésről, hanem óvatos normalizációról beszélhetünk.
Ősszel okosabbak lehetünk
A további kamatpálya kulcsa az őszi hónapokban dőlhet el. A jegybank a szeptemberi Inflációs jelentés alapján dönthet arról, hogy a nyári mini kamatcsökkentési ciklus után folytatódhat-e a lazítás. A vállalkozásoknak ezért nemcsak az alapkamat aktuális szintjét érdemes figyelniük, hanem az inflációs adatokat, a forint árfolyamát, az energiaárakat és a költségvetési politikával kapcsolatos bejelentéseket is.
Az elemzők szerint a költségvetési pálya, az euróbevezetési stratégia hitelessége és a magyar eszközök kockázati felára meghatározó lehet abban, hogy mennyi tere marad az MNB-nek a további vágásokra.
A legfontosabb külső kockázat jelenleg az iráni konfliktus eszkalációja. Ha a feszültségek tartósan megemelik az olaj- és gázárakat, az újra inflációs nyomást hozhat, gyengítheti a forintot, és óvatosabbá teheti a jegybankot.
A legutóbbi vágás azért nem volt meglepetés, mert a piaci szereplők és az MNB korábbi jelzései is ebbe az irányba mutattak, de az iráni helyzet, az energiaárak és a globális kockázatkerülés könnyen felülírhatja a kedvező forgatókönyvet. A vámháborús feszültségek, az EKB esetleges szigorúbb hangvétele és a hazai költségvetés megítélése szintén lassíthatják a kamatcsökkentést.
Búcsú a támogatott hitelektől?
Ami mindennek a hitelezésre vetített hatásait illeti, ahogy a Portfolio Checklist adásában is rámutattunk, rövidebb távon a piaci hitelek kamatai várhatóan csökkenhetnek, de ettől még nem válnak automatikusan versenyképessé a támogatott konstrukciókkal szemben. A hazai kkv-hitelpiac jelentős részét ma is a kedvezményes, sokszor 3 százalék körüli kamatozású programok határozzák meg.
Ehhez képest az 5,75 százalékos alapkamat – és még egy év végi 5 százalék körüli kamatszint is – azt jelenti, hogy a tisztán piaci források teljes hiteldíja a banki felárakkal együtt jellemzően továbbra is magasabb marad.
A 3 százalékos jelenlegi támogatott szint elérése piaci alapon hosszabb távon, inkább 2028 körül lehet reális.
A KKV-k számára a legfontosabb gyakorlati tanulság: a finanszírozási döntéseket nem érdemes kizárólag arra alapozni, hogy úgymond úgyis jönnek a kamatcsökkentések. Sokkal inkább ajánlott összevetni a támogatott és piaci konstrukciókat, fix és változó kamatozású ajánlatokat kérni, érzékenységvizsgálatot készíteni 1-2 százalékpontos kamat- vagy árfolyammozgásra, és megkísérelni felmérni, mikor lehet célszerű kiváltani egy drágább hitelt.
Még több információ a kamatkörnyezetről szeptemberi KKV-fórumunkon
A kamatpályáról, a kkv-hitelezés kilátásairól és a vállalkozások előtt álló finanszírozási döntésekről bővebben is szó lesz a Portfolio Lendületben a hazai vállalkozások 2026 konferencián, ahol vezető szakértők elemzik a hazai cégeket érintő legfontosabb gazdasági és hitelezési folyamatokat.
Címlapkép forrása: Portfolio
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