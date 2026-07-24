Korrigál az olaj ára, fellélegzett a forint

Irányváltás a forintnál
Az elmúlt napok megugrása után ma korrigálni kezdett az olaj ára, és ez a forint piacán is irányváltást hozott. A Brent árfolyama már 98 dollár alatt jár, az euró-forint jegyzése 363 alatt, miközben tegnap 365 forint fölé is benézett a kurzus.
A hazai fizetőeszköz majdnem két egységet erősödött a dollárral szemben, 318,7 forint környékén jár:
Talpra állhat Európa gazdasága, olyasmi történt, amire tavasz óta nem volt példa
Az euróövezet magánszektorának teljesítménye a vártnál jóval erőteljesebben javult júliusban, és visszatért az iráni háború kirobbanása előtti szintre. A kilábalást azonban veszélybe sodorhatja a közel-keleti konfliktus újabb éleződése, amely ismét rányomhatja a bélyegét a hangulatra - írta a Bloomberg. A gazdasági helyzet javulását az inflációs várakozások júniusi csökkenése is megerősítette. Ez az Európai Központi Bank (EKB) legfrissebb felméréséből derült ki.
Mi lesz a forinttal és a régiós devizákkal?
Gyors átárazódást hozott az energiaárak emelkedése a közép-kelet-európai piacokon: a lengyeleknél és a cseheknél a befektetők lényegében beáraztak egy-egy további kamatemelést az ING szerint. Csehországban így már mintegy 90, Lengyelországban pedig 70 bázispontnyi szigorítás tükröződik a piaci árazásokban.
Magyarországon eközben a befektetők nagyjából fél kamatvágást áraztak ki, így az év hátralévő részére már csak két további csökkentés szerepel a várakozásokban.
Az ING megfogalmazása szerint az árazás ezzel „visszatért a márciusi–áprilisi stresszes időszak csúcsaira, egyes esetekben pedig meg is haladta azokat”. A bank elemzői egyelőre mégsem változtattak előrejelzésükön: Lengyelországban és Csehországban változatlan kamatot, Magyarországon pedig további lazítást várnak, amelynek eredményeként az MNB alapkamata az év végére 5 százalékra csökkenhet.
A magasabb piaci kamatok ugyanakkor rövid távon védelmet nyújthatnak a napokban nyomás alá került régiós devizáknak. Amennyiben a közel-keleti helyzet nem javul, és az energiaárak magasak maradnak, a szigorúbb kamatpálya további beárazása folytatódhat, ami részben ellensúlyozhatja a romló nemzetközi hangulat forintra gyakorolt negatív hatását. Ez azonban inkább fékezőerőt jelenthet, mintsem tartós erősödési impulzust, hiszen a magasabb olaj- és gázárak közben Magyarország inflációs és külső egyensúlyi kilátásait is rontják.
Meglepték az elemzőket a friss adatok: Európa két legnagyobb gazdasága is váratlan erőt mutatott
A német gazdaság a vártnál kedvezőbben teljesített júliusban, miután a magánszektor aktivitása március óta először mutatott növekedést, miközben Franciaországban is mérséklődött a visszaesés. A közel-keleti feszültségek kiújulása ugyanakkor továbbra is beárnyékolja mindkét ország kilátásait - számolt be a Bloomberg.
Kivándorlási hullám rázza meg Magyarországot - Sosem dolgoztak még ilyen sokan külföldön
Az idei második negyedévben stabilan alakult a foglalkoztatás Magyarországon az előző hónapokhoz képest, ugyanakkor éves szinten továbbra is visszaesés látható. A friss statisztika legérdekesebb része viszont nem ez, hanem az, hogy sosem dolgozott még olyan sok magyar külföldön, mint most.
Nem oszlanak a viharfelhők a forint felett
A magyar deviza már a csütörtöki kereskedésben is komoly nyomás alá került: az euró jegyzése napközben 365 forint fölé, a dolláré pedig 321,5 közelébe is emelkedett. A forint nemcsak a vezető devizákkal, hanem a régiós fizetőeszközökkel szemben is veszített értékéből, ami jelzi a magyar eszközök (erős pozicionáltságból fakadó) fokozott érzékenységét.
Péntekre a nemzetközi környezet érdemben nem vált kedvezőbbé. A Brent olajár ismét hordónként 100 dollár fölé került, miután a jemeni húszik két szaúdi olajszállító hajót támadtak meg a Vörös-tengeren. Ezzel párhuzamosan az Egyesült Államok új, 10 és 12,5 százalékos vámokat jelentett be hatvan kereskedelmi partner termékeire.
Az olaj- és a vámársokk együtt tovább növelheti az inflációt, és hosszabb ideig magasan tarthatja a vezető jegybankok kamatszintjét.
Az inflációs aggodalmak az amerikai kötvénypiacon is látványos elmozdulást okoztak: a tízéves hozam 4,7 százalék fölé, a harmincéves pedig tartósan 5 százalék fölé emelkedett. A hozamemelkedés megtámasztotta a dollárt, amely háromhetes csúcsa közelében mozgott a főbb devizákkal szemben. Az euró 1,14 dollár alá gyengült, a japán jen pedig négy évtizedes mélypont közelében maradt.
A helyzet a forint számára több irányból is kedvezőtlen. Magyarország energiaimportőrként különösen érzékeny az olaj és a földgáz drágulására, amely ronthatja a külkereskedelmi egyensúlyt és emelheti a hazai inflációt. Eközben az MNB kedden 25 bázisponttal, 5,75 százalékra csökkentette az alapkamatot, így a befektetők fokozottan figyelhetik, hogy a romló külső környezet mennyire korlátozza a további monetáris lazítás lehetőségét.
A makronaptár pénteken is szolgálhat piacmozgató eseményekkel. Reggel fél kilenckor érkezik a KSH júniusi foglalkoztatási és munkanélküliségi jelentése; a piaci várakozás szerint a munkanélküliségi ráta 4,3 százalékon maradhatott. Délelőtt a német és az euróövezeti előzetes beszerzésimenedzser-indexek kerülnek a fókuszba, délután pedig az amerikai PMI-adatok adhatnak újabb iránymutatást a dollárnak és a kötvényhozamoknak.
A forint pénteki teljesítményét így elsősorban az olajár alakulása, a közel-keleti hírek, az amerikai hozamok és az euró-dollár árfolyam mozgása határozhatja meg. A jelenlegi környezetben bármilyen újabb geopolitikai eszkaláció könnyen ismét a csütörtökön látott mélypontok felé terelheti a magyar devizát.
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Megszólalt az EKB első embere a magyar euróbevezetésről
Az Európai Központi Bank (EKB) júliusi sajtótájékoztatóján megjelent a magyar euróbevezetés és az eurózóna bővítésének kérdése, a felvetésre pedig Christine Lagarde jegybankelnök úgy reagált, hogy üdvözli minden pozitív szándékot, de a folyamat a csatlakozni vágyó országtól függ. Az euróövezet bővítése mellett a sajtótájékoztatón szóba került Bulgária magas inflációja és az euróbevezetési folyamat következményei. A jegybank vezetése szerint a bolgár árszínvonal emelkedése részben azzal magyarázható, hogy a korábban elhalasztott áremelések most gyűrűznek be a piacra.
Óriási vámcsomagot élesít Trump, órákon belül életbe lép
Péntektől 10-12,5 százalékos vámot vet ki az Egyesült Államok több tucatnyi kereskedelmi partnerére. A Trump-adminisztráció azzal indokolja a döntést, hogy az érintett országok nem léptek fel megfelelően a kényszermunkával előállított termékek kereskedelme ellen. Az intézkedés az amerikai külkereskedelem több mint 99 százalékát lefedi, és pontosan akkor lép életbe, amikor lejár a februárban bevezetett ideiglenes globális vám hatálya.
Tovább vágtat az olajár, ami megviseli a forintot
A közel-keleti háború eszkalálódása miatt nyomás alatt van a forint: a magyar deviza árfolyama szerdán több nagyobb kilengést is produkált, eközben pedig kéthavi mélypontjára is gyengült. A dollár erősödött az euróval szemben csütörtökön, és az olajárak már 100 dollár környékén járnak, ami csökkentheti a globális kockázatvállalási kedvet és nyomás alatt tarthatja a magyar eszközöket. A forint így a délutáni órákra a választások óta nem látott szintre gyengült a dollárral szemben. Mindeközben a japán jen egy negyven éve nem látott mélyponton stagnált, és egyelőre a fordulat legkisebb jele sem mutatkozik.
Már az idén teljesíthet egy euróbevezetési feltételt Magyarország
Az eurózónához csatlakozás esélyt teremthet, de önmagában nem biztosít garanciát a jólét növekedésére – hangoztatta Banai Péter Benő, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) alelnöke csütörtökön Tusnádfürdőn.
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