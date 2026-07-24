Korrigál az olaj ára, fellélegzett a forint

A magyar deviza már a csütörtöki kereskedésben is komoly nyomás alá került: az euró jegyzése napközben 365 forint fölé, a dolláré pedig 321,5 közelébe is emelkedett. A forint nemcsak a vezető devizákkal, hanem a régiós fizetőeszközökkel szemben is veszített értékéből, ami jelzi a magyar eszközök (erős pozicionáltságból fakadó) fokozott érzékenységét.

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Péntekre a nemzetközi környezet érdemben nem vált kedvezőbbé. A Brent olajár ismét hordónként 100 dollár fölé került, miután a jemeni húszik két szaúdi olajszállító hajót támadtak meg a Vörös-tengeren. Ezzel párhuzamosan az Egyesült Államok új, 10 és 12,5 százalékos vámokat jelentett be hatvan kereskedelmi partner termékeire.

Az olaj- és a vámársokk együtt tovább növelheti az inflációt, és hosszabb ideig magasan tarthatja a vezető jegybankok kamatszintjét.

Az inflációs aggodalmak az amerikai kötvénypiacon is látványos elmozdulást okoztak: a tízéves hozam 4,7 százalék fölé, a harmincéves pedig tartósan 5 százalék fölé emelkedett. A hozamemelkedés megtámasztotta a dollárt, amely háromhetes csúcsa közelében mozgott a főbb devizákkal szemben. Az euró 1,14 dollár alá gyengült, a japán jen pedig négy évtizedes mélypont közelében maradt.

A helyzet a forint számára több irányból is kedvezőtlen. Magyarország energiaimportőrként különösen érzékeny az olaj és a földgáz drágulására, amely ronthatja a külkereskedelmi egyensúlyt és emelheti a hazai inflációt. Eközben az MNB kedden 25 bázisponttal, 5,75 százalékra csökkentette az alapkamatot, így a befektetők fokozottan figyelhetik, hogy a romló külső környezet mennyire korlátozza a további monetáris lazítás lehetőségét.

A makronaptár pénteken is szolgálhat piacmozgató eseményekkel. Reggel fél kilenckor érkezik a KSH júniusi foglalkoztatási és munkanélküliségi jelentése; a piaci várakozás szerint a munkanélküliségi ráta 4,3 százalékon maradhatott. Délelőtt a német és az euróövezeti előzetes beszerzésimenedzser-indexek kerülnek a fókuszba, délután pedig az amerikai PMI-adatok adhatnak újabb iránymutatást a dollárnak és a kötvényhozamoknak.

A forint pénteki teljesítményét így elsősorban az olajár alakulása, a közel-keleti hírek, az amerikai hozamok és az euró-dollár árfolyam mozgása határozhatja meg. A jelenlegi környezetben bármilyen újabb geopolitikai eszkaláció könnyen ismét a csütörtökön látott mélypontok felé terelheti a magyar devizát.

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