Nem oszlanak a viharfelhők a forint felett
A magyar deviza már a csütörtöki kereskedésben is komoly nyomás alá került: az euró jegyzése napközben 365 forint fölé, a dolláré pedig 321,5 közelébe is emelkedett. A forint nemcsak a vezető devizákkal, hanem a régiós fizetőeszközökkel szemben is veszített értékéből, ami jelzi a magyar eszközök (erős pozicionáltságból fakadó) fokozott érzékenységét.
Péntekre a nemzetközi környezet érdemben nem vált kedvezőbbé. A Brent olajár ismét hordónként 100 dollár fölé került, miután a jemeni húszik két szaúdi olajszállító hajót támadtak meg a Vörös-tengeren. Ezzel párhuzamosan az Egyesült Államok új, 10 és 12,5 százalékos vámokat jelentett be hatvan kereskedelmi partner termékeire.
Az olaj- és a vámársokk együtt tovább növelheti az inflációt, és hosszabb ideig magasan tarthatja a vezető jegybankok kamatszintjét.
Az inflációs aggodalmak az amerikai kötvénypiacon is látványos elmozdulást okoztak: a tízéves hozam 4,7 százalék fölé, a harmincéves pedig tartósan 5 százalék fölé emelkedett. A hozamemelkedés megtámasztotta a dollárt, amely háromhetes csúcsa közelében mozgott a főbb devizákkal szemben. Az euró 1,14 dollár alá gyengült, a japán jen pedig négy évtizedes mélypont közelében maradt.
A helyzet a forint számára több irányból is kedvezőtlen. Magyarország energiaimportőrként különösen érzékeny az olaj és a földgáz drágulására, amely ronthatja a külkereskedelmi egyensúlyt és emelheti a hazai inflációt. Eközben az MNB kedden 25 bázisponttal, 5,75 százalékra csökkentette az alapkamatot, így a befektetők fokozottan figyelhetik, hogy a romló külső környezet mennyire korlátozza a további monetáris lazítás lehetőségét.
A makronaptár pénteken is szolgálhat piacmozgató eseményekkel. Reggel fél kilenckor érkezik a KSH júniusi foglalkoztatási és munkanélküliségi jelentése; a piaci várakozás szerint a munkanélküliségi ráta 4,3 százalékon maradhatott. Délelőtt a német és az euróövezeti előzetes beszerzésimenedzser-indexek kerülnek a fókuszba, délután pedig az amerikai PMI-adatok adhatnak újabb iránymutatást a dollárnak és a kötvényhozamoknak.
A forint pénteki teljesítményét így elsősorban az olajár alakulása, a közel-keleti hírek, az amerikai hozamok és az euró-dollár árfolyam mozgása határozhatja meg. A jelenlegi környezetben bármilyen újabb geopolitikai eszkaláció könnyen ismét a csütörtökön látott mélypontok felé terelheti a magyar devizát.
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Megszólalt az EKB első embere a magyar euróbevezetésről
Az Európai Központi Bank (EKB) júliusi sajtótájékoztatóján megjelent a magyar euróbevezetés és az eurózóna bővítésének kérdése, a felvetésre pedig Christine Lagarde jegybankelnök úgy reagált, hogy üdvözli minden pozitív szándékot, de a folyamat a csatlakozni vágyó országtól függ. Az euróövezet bővítése mellett a sajtótájékoztatón szóba került Bulgária magas inflációja és az euróbevezetési folyamat következményei. A jegybank vezetése szerint a bolgár árszínvonal emelkedése részben azzal magyarázható, hogy a korábban elhalasztott áremelések most gyűrűznek be a piacra.
Óriási vámcsomagot élesít Trump, órákon belül életbe lép
Péntektől 10-12,5 százalékos vámot vet ki az Egyesült Államok több tucatnyi kereskedelmi partnerére. A Trump-adminisztráció azzal indokolja a döntést, hogy az érintett országok nem léptek fel megfelelően a kényszermunkával előállított termékek kereskedelme ellen. Az intézkedés az amerikai külkereskedelem több mint 99 százalékát lefedi, és pontosan akkor lép életbe, amikor lejár a februárban bevezetett ideiglenes globális vám hatálya.
Tovább vágtat az olajár, ami megviseli a forintot
A közel-keleti háború eszkalálódása miatt nyomás alatt van a forint: a magyar deviza árfolyama szerdán több nagyobb kilengést is produkált, eközben pedig kéthavi mélypontjára is gyengült. A dollár erősödött az euróval szemben csütörtökön, és az olajárak már 100 dollár környékén járnak, ami csökkentheti a globális kockázatvállalási kedvet és nyomás alatt tarthatja a magyar eszközöket. A forint így a délutáni órákra a választások óta nem látott szintre gyengült a dollárral szemben. Mindeközben a japán jen egy negyven éve nem látott mélyponton stagnált, és egyelőre a fordulat legkisebb jele sem mutatkozik.
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