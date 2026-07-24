  • Megjelenítés
Nem oszlanak a viharfelhők a forint felett
Deviza

Nem oszlanak a viharfelhők a forint felett

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Nyomás alatt maradhat pénteken a forint, miután a közel-keleti háború újabb eszkalációja ismét 100 dollár fölé lökte a Brent árát, az inflációs félelmek pedig másfél éves csúcsra emelték az amerikai tízéves kötvényhozamot. A magasabb hozamok erősítik a dollárt és visszafogják a globális kockázatvállalást, ami különösen kedvezőtlen környezetet teremt a feltörekvő devizák, köztük a forint számára. Közben újabb amerikai vámok is növelik az infláció tartós fennmaradásának veszélyét.
Megosztás

Nem oszlanak a viharfelhők a forint felett

A magyar deviza már a csütörtöki kereskedésben is komoly nyomás alá került: az euró jegyzése napközben 365 forint fölé, a dolláré pedig 321,5 közelébe is emelkedett. A forint nemcsak a vezető devizákkal, hanem a régiós fizetőeszközökkel szemben is veszített értékéből, ami jelzi a magyar eszközök (erős pozicionáltságból fakadó) fokozott érzékenységét.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Péntekre a nemzetközi környezet érdemben nem vált kedvezőbbé. A Brent olajár ismét hordónként 100 dollár fölé került, miután a jemeni húszik két szaúdi olajszállító hajót támadtak meg a Vörös-tengeren. Ezzel párhuzamosan az Egyesült Államok új, 10 és 12,5 százalékos vámokat jelentett be hatvan kereskedelmi partner termékeire.

Az olaj- és a vámársokk együtt tovább növelheti az inflációt, és hosszabb ideig magasan tarthatja a vezető jegybankok kamatszintjét.

Az inflációs aggodalmak az amerikai kötvénypiacon is látványos elmozdulást okoztak: a tízéves hozam 4,7 százalék fölé, a harmincéves pedig tartósan 5 százalék fölé emelkedett. A hozamemelkedés megtámasztotta a dollárt, amely háromhetes csúcsa közelében mozgott a főbb devizákkal szemben. Az euró 1,14 dollár alá gyengült, a japán jen pedig négy évtizedes mélypont közelében maradt.

A helyzet a forint számára több irányból is kedvezőtlen. Magyarország energiaimportőrként különösen érzékeny az olaj és a földgáz drágulására, amely ronthatja a külkereskedelmi egyensúlyt és emelheti a hazai inflációt. Eközben az MNB kedden 25 bázisponttal, 5,75 százalékra csökkentette az alapkamatot, így a befektetők fokozottan figyelhetik, hogy a romló külső környezet mennyire korlátozza a további monetáris lazítás lehetőségét.

A makronaptár pénteken is szolgálhat piacmozgató eseményekkel. Reggel fél kilenckor érkezik a KSH júniusi foglalkoztatási és munkanélküliségi jelentése; a piaci várakozás szerint a munkanélküliségi ráta 4,3 százalékon maradhatott. Délelőtt a német és az euróövezeti előzetes beszerzésimenedzser-indexek kerülnek a fókuszba, délután pedig az amerikai PMI-adatok adhatnak újabb iránymutatást a dollárnak és a kötvényhozamoknak.

A forint pénteki teljesítményét így elsősorban az olajár alakulása, a közel-keleti hírek, az amerikai hozamok és az euró-dollár árfolyam mozgása határozhatja meg. A jelenlegi környezetben bármilyen újabb geopolitikai eszkaláció könnyen ismét a csütörtökön látott mélypontok felé terelheti a magyar devizát.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Megosztás

Megszólalt az EKB első embere a magyar euróbevezetésről

Az Európai Központi Bank (EKB) júliusi sajtótájékoztatóján megjelent a magyar euróbevezetés és az eurózóna bővítésének kérdése, a felvetésre pedig Christine Lagarde jegybankelnök úgy reagált, hogy üdvözli minden pozitív szándékot, de a folyamat a csatlakozni vágyó országtól függ. Az euróövezet bővítése mellett a sajtótájékoztatón szóba került Bulgária magas inflációja és az euróbevezetési folyamat következményei. A jegybank vezetése szerint a bolgár árszínvonal emelkedése részben azzal magyarázható, hogy a korábban elhalasztott áremelések most gyűrűznek be a piacra.

Tovább a cikkhez
Megszólalt az EKB első embere a magyar euróbevezetésről
Megosztás

Óriási vámcsomagot élesít Trump, órákon belül életbe lép

Péntektől 10-12,5 százalékos vámot vet ki az Egyesült Államok több tucatnyi kereskedelmi partnerére. A Trump-adminisztráció azzal indokolja a döntést, hogy az érintett országok nem léptek fel megfelelően a kényszermunkával előállított termékek kereskedelme ellen. Az intézkedés az amerikai külkereskedelem több mint 99 százalékát lefedi, és pontosan akkor lép életbe, amikor lejár a februárban bevezetett ideiglenes globális vám hatálya.

Tovább a cikkhez
Óriási vámcsomagot élesít Trump, órákon belül életbe lép
Megosztás

Tovább vágtat az olajár, ami megviseli a forintot

A közel-keleti háború eszkalálódása miatt nyomás alatt van a forint: a magyar deviza árfolyama szerdán több nagyobb kilengést is produkált, eközben pedig kéthavi mélypontjára is gyengült. A dollár erősödött az euróval szemben csütörtökön, és az olajárak már 100 dollár környékén járnak, ami csökkentheti a globális kockázatvállalási kedvet és nyomás alatt tarthatja a magyar eszközöket. A forint így a délutáni órákra a választások óta nem látott szintre gyengült a dollárral szemben. Mindeközben a japán jen egy negyven éve nem látott mélyponton stagnált, és egyelőre a fordulat legkisebb jele sem mutatkozik.

Tovább a cikkhez
Tovább vágtat az olajár, ami megviseli a forintot

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Bankmonitor

Mi történik a hitellel, ha meghalok?

András és felesége, Anita három éve vásárolt lakást Debrecen egyik zöldövezeti részén. A 32 millió forintos jelzáloghitelt 20 évre vették fel, a havi törlesztő 200 ezer forint körül moz

Grandio Blog

Ki fizeti a zöld átmenet árát?

Kinek kell viselnie a klímavédelmi szabályozás költségeit, ha az állami intézkedések felborítják a befektetők korábbi várakozásait? Beznoszka Igor vendégszerzőnk azt vizsgálja, hogyan egy

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Nyárközepi tőzsdeparty

Csatlakozz a nyár egyik legizgalmasabb online tőzsdei eseményéhez, ahol a piaci aktualitások és a stratégiai gondolkodás kerülnek fókuszba. Friss nézőpontokkal, inspiráló ötletekkel töltődünk fel – és megnézzük, merre érdemes most figyelni a befektetőknek

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Lendületben a hazai vállalkozások 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
"A szálak Orbán Viktorig érhetnek"
Tisza-kormány: fontos bejelentéseket tett Magyar Péter, újabb visszaélési ügyekben indul eljárás
Tovább vágtat az olajár, ami megviseli a forintot
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility