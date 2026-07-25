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Ellenszélbe került a forint – Lehet, hogy ez nem csak átmeneti lesz

Június végére a piac egyre inkább elhitte, hogy a kicsivel 350 forint feletti euróárfolyam lehet az új, tartós egyensúly. Ez azonban változni látszik: az iráni konfliktus kiújulása és az orosz dízelexport leállása ismét rávilágított Magyarországnak azon sérülékenységeire, amik egyszerűen nem tudnak egyik napról a másikra elmúlni egy parlamenti választást követően. Az MNB szerintünk résen lesz, és emiatt nem várjuk a választások előtt jellemző, jóval gyengébb árfolyamszintek tartós visszatérését. Ugyanakkor a júniusinál gyengébb árfolyam tűnik hosszabb távon is reálisabbnak, miközben az augusztusi kamatcsökkentést követő további, őszi vágások lehetősége lekerülhet a napirendről.
Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata.
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Váratlanul gyengül a forint

Az áprilisi választások óta bekövetkezett forinterősödés mértéke fejvakarásra késztette a piaci szereplőket. Joggal merült fel, hogy talán kissé túlhúzták a befektetők a forintot, egyik pillanatról a másikra ugyanis nem tudnak akkorát javulni a gazdaság fundamentumai, hogy ilyen mértékű forinterősödés egyensúlyi legyen.

Azonban a piac hónapokig rácáfolt erre, júniusban átmenetileg 350 alá is benézett az EURHUF devizapár, így egyre inkább elhitték a piaci szereplők, hogy valóban ezek a szintek jelentik az új egyensúlyt. Az elmúlt hetekben azonban ez megváltozni látszik, mivel a forint július első napjaitól kezdve váratlanul nagyot gyengült, a régiós devizákat messze meghaladó mértékben.

Forrás: MBH Bank, Bloomberg

Mi áll az esés mögött?

Természetesen az első számú felelős az ismét fellángolt iráni konfliktus: a héten már 100 dollár felett is járt a Brent olaj, ami természetesen nem tesz jót a forintnak sem. Igen ám, csakhogy a forint árfolyama közvetlenül a választások óta nem járt 365 körül, miközben a Brent 110-120 körül is járt akkoriban. A nyersolajnál is fontosabb talán a földgáz ára, ami az elmúlt napokban már meg is haladta a márciusi csúcsokat a holland gáztőzsdén. Ez Magyarország szempontjából azért kritikus, mert a régióban a leginkább Magyarország függ a földgázimporttól, miközben az idei év tavaszára nagyon alacsony szintre csökkent a gáztárolók töltöttsége, ezért most (jó drágán) kell importálni az energiahordozót külföldről.

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